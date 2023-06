Nedgang i gaveinntekter til Filadelfia Kristiansand – skylder på turbulente år

Gaveinntektene til Filadelfia Kristiansand utgjør om lag 50 prosent av menighetens inntekter. Men de to siste årene har givergleden gått betraktelig ned i landets nest største pinsemenighet.

«Gaveinntektene er redusert fra over 15 millioner kroner i 2020 til under 10 millioner kroner i 2022.»

Det går fram av fjorårets regnskap som nylig ble offentliggjort i Brønnøysundregistrene.

Fra 2021 til 2022 har gavene gått ned med 536 600 kroner. Til sammen står menigheten oppført med 10,4 millioner kroner i gaveinntekter i fjor.

Tror trenden vil snu

Styret, som har godkjent regnskapet, beskriver nedgangen som «krevende for menigheten», og begrunner det med at gavene regnes som menighetens viktigste inntektskilde.

De har også en teori om hvorfor folk gir mindre.

«Utfordringene med menighetens forretningsdrift er trolig en viktig årsak til reduksjonen av gaveinntekter», skriver de. De ser likevel ikke mørkt på situasjonen.

«Styret tror at denne trenden vil snu nå som menighetens forretningsdrift er under avvikling», heter det i årsregnskapet.

Det har ikke lyktes Vårt Land å få tak i styreleder.

«Et gudommelig under»

De siste årene har kongressenteret Q42 påført konsernet til Filadelfia Kristiansand millionunderskudd, noe som har ført dem til randen av konkurs.

Men i slutten av oktober i 2022 dukket en uventet løsning opp: En ikke-navngitt «gruppering av bekjente og venner av huset» har reist en egenkapital på 60 millioner kroner, skrev menigheten i en pressemelding, og kalte det «et guddommelig under».

I januar i år ble det kjent at det nydannede eierselskapet Elvegata Eiendom AS har kjøpt kongressenteret. Tidligere skipsreder Einar Rasmussen er største aksjonær med en eierandel på 46,7 prosent eierandel i selskapet.

Nylig ble det kjent at kongressenteret bytter navn fra Q42 til «KRS Live».

– Fortsatt drift

De krevende tidene for Filadelfia-konsernet gjenspeiles naturlig nok i fjorårets årsregnskap.

«Filadelfias gjeld og forpliktelser er på 29,4 millioner kroner. Gjeld er høyere enn eiendeler med 7,4 millioner kroner», heter det.

Styret vurderer likevel at det er «forsvarlig å legge fortsatt drift til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet».

Vurderingen har Hilde Lunde, administrerende leder i Filadelfia Kristiansand, forklart slik:

– Vi sitter igjen med eiendommer som i det minste tilsvarer gjelden, uttalte hun til Vårt Land i mars. Da ble årsregnskapet lagt fram for menigheten under årsmøtet.

Egenkaptalen er tapt

I årsregnskapet går det videre fram at hele menighetens bokførte egenkapital er tapt.

«Styret har gjennom 2022 og 2023 jobbet med løsninger med konsernets finanskrefditorer for å finne bærekraftige løsninger for alle selskap i konsernet inkludert Filadelfia. Avtalene som er inngått har medført at konsernselskaper Krikon Eiendom AS har solgt eiendommen og innfridd gjeld som Filadelfia har kausjonsansvar for. Avtalene har også medført betydelig gjeldsettergivelse for konsernet», skriver de.

Fremover vil Filadelfia kun ha ordinær menighetsdrift, herunder omsorgsarbeid, opplyser styret.

«Dette arbeidet har tidligere år gått i balanse og styret mener at fremtidsutsiktene for videre menighets- og omsorgsarbeid i Filadelfia er positive».

Kongressenteret Q42 ble i 2016 fullført til en kostnad på 600 millioner kroner. Q42 besto av leiligheter, hotell og kombinert konferansesenter og forsamlingslokale for menigheten.

