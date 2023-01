Avtale signert: Disse har kjøpt Filadelfias storstue i Kristiansand

– Vi har veldig tro på at vi skal få til en langsiktig løsning. Vi hadde aldri gått inn i dette hvis ikke, sier David F. Reme, styreleder i Elvegata Eiendom AS til Vårt Land.

Det nydannede eierselskapet har kjøpt Filadelfia Kristiansands storstue Q42 for i overkant av 100 millioner kroner. Det går fram av en pressemelding fra eierne tirsdag morgen.

Investorene i det nye eierselskapet består av Einar Rasmussen, BRG AS, SG Armaturen AS, Kristen Mediaallianse AS, L-G Eiendom AS og Q42 Næring AS. Største investor er Einar Rasmussen med 46,7 prosent eierandel.

I flere år har kongressenteret Q42 påført konsernet til Filadelfia Kristiansand millionunderskudd, noe som har ført dem til randen av konkurs. Men i slutten av oktober dukket en uventet løsning opp: En ikke-navngitt «gruppering av bekjente og venner av huset» har reist en egenkapital på 60 millioner kroner, skrev menigheten i en pressemelding – og kalte det «et guddommelig under». Dermed er menighetens videre drift sikret, ifølge dem.

Under et ekstraordinært menighetsmøte i desember i fjor stemte 94 prosent av de fremmøtte for at Q42 skal selges til investorene.

Menigheten blir dermed leietakere i bygget som hadde en prislapp på 600 millioner da det ble reist i 2016.

FORUTSIGBARHET: Styreleder i Elvegata Eiendom AS, David F. Reme, som også representerer i BRG AS, sier at overtakelsen skal sikre kommersiell og lønnsom drift av kongressenteret, samtidig som Filadelfia som leietaker i anlegget får forutsigbare og akseptable rammevilkår for egen virksomhet.

Har holdt kortene tett til brystet

Ledelsen i Filadelfia Kristiansand har hittil holdt detaljene i den økonomiske løsningen tett til brystet, men gikk i oktober ut med de overordnede trekkene. Detaljene rundt leieavtalen, samt hvem investorene er, har ikke vært offentlig kjent før nå.

Ifølge pressemeldingen fra de nye eierne skjer overtakelse onsdag 1. februar og omfatter kongressenteret Q42 med tilhørende lyd- og lysutstyr og tilstøtende restauranter.

Kjøpet finansieres delvis med låneopptak og delvis med egenkapital.

Styreleder i Elvegata Eiendom AS, David F. Reme, som også representerer i BRG AS, forteller at selskapet hans har fulgt Q42-prosjektet lenge. Ifølge ham var de flere som ønsket å finne en løsning for menigheten da situasjonen tilspisset seg i høst.

Med overtakelsen vil de sikre kommersiell og lønnsom drift av kongressenteret, samtidig som Filadelfia som leietaker i anlegget får forutsigbare og akseptable rammevilkår for egen virksomhet, opplyser han.

– Det hele var et initiativ fra Einar Rasmussen, som jo er den store innskyteren her. Det er hans velvilje som gjorde at det faktisk ble mulig å lage en slik modell, forteller han.

I en pressemelding på menighetens nettside sier Reme at eiergruppen ser på overtakelsen som «en langsiktig eiendomsinvestering på forretningsmessige vilkår».

– Overtakelsen representerer et skille mellom menighetsvirksomheten og den kommersielle driften av kongressenteret i Q42, sier Reme.

Han opplyser at det i kontrakten ligger en rett for menigheten til å kjøpe tilbake Q42 over tid.

Mister lokalet for ungdomstilbud

Talsperson for menigheten Hilde Lunde er glad for at den nye avtalen er på plass.

– Nå kan vi fokusere på å drive menighet i stedet for å ha denne usikkerheten hengende over oss, sier hun til Vårt Land.

Madhuset AS blir leietaker og skal stå for den kommersielle driften av kongressenteret. Selskapet har inngått en framleieavtale med Filadelfia Kristiansand, forteller Lunde.

Hun vil ikke si hva de betaler i leie, men at det ikke blir en stor endring fra det de betalte før.

– Vi har faktisk litt lavere leie fordi vi leier litt mindre kontorlokaler, blant annet fordi vi har redusert bemanningen, sier Lunde.

Hun opplyser at leieavtalen de nå har signert, er for tre år.

– Hvordan vil personer som går i menigheten merke forskjell etter at den nye leieavtalen er på plass?

– Vi har lagt opp til at de ikke skal merke noen særlig forskjell. Det har vært viktig for oss å få inn i betingelsene, sier Lunde.

Dagen har tidligere meldt at ungdomsmøtene, som holdes fredager, må flyttes til andre lokaler i nærheten med den nye leieavtalen. Styreleder David Reme kommenterer dette slik:

– For menigheten er det ingen tvil om at søndagen er og blir deres hoveddag. Utover det skal det være aktiv og god dialog mellom menigheten og Mathuset om bruk av andre tidsflater i uka.

STØRSTE BIDRAGSYTER: – Jeg vil gjerne hjelpe dem slik at de kan fortsette å være der med menighetens virksomhet. Men nå blir det som leietakere, sier Einar Johan Rasmussen.

– Nytt konsept

De tre største investorene i det nye eierselskapet Elvegata Eiendom AS er Einar Johan Rasmussen, BRG AS og SG Armaturen AS. Disse tre investorene har til sammen vel 73 prosent eierandel i Elvegata Eiendom AS, hvorav Rasmussen er den største investoren.

Rasmussen sier til Vårt Land at grunnen til at han har valgt å gå inn i Q42 er for å hjelpe Filadelfia Kristiansand. Han er ikke selv aktiv i menigheten.

– Hvorfor vil du gjerne hjelpe dem?

– De har bygget et stort bygg der økonomien ikke har fulgt med. Jeg vil gjerne hjelpe dem slik at de kan fortsette å være der med menighetens virksomhet.

– Kongressenteret har gått med stort underskudd i flere år. Har du troen på at dette er en god investering?

– Det er et helt nytt konsept nå. Jeg har troen på det, ellers ville jeg ikke gått inn i det, sier Rasmussen.

Rasmussen-familien er en av Norges rikeste, og Einar Johan Rasmussen selv har tidligere støttet opp om ulike kristne initiativer. Blant annet stilte Rasmussen egenkapitalen da stiftelsen BioCosmos ble lansert i 2019. Filadelfia Kristiansand var da blant fem menigheter som skulle oppnevne rådsmedlemmer til stiftelsen.

---

Filadelfia Kristiansand

Menigheten Filadelfia Kristiansand eier aksjeselskapet Filadelfia Kristiansand AS, som har flere datterselskaper, blant annet Krikon Eiendom AS og Kristiansand Kongressenter AS. Kongressenteret driver utleie av lokalene i bygget Q42.

I 2016 ble bygget Q42 fullført til en kostnad på 600 millioner kroner. Q42 består av leiligheter, hotell og kombinert konferansesenter og forsamlingslokale for menigheten.

Utleievirksomheten har gått med kraftig underskudd siden begynnelsen.

I fjor hadde Filadelfia Kristiansand AS en avtale med finanskreditorene om utsettelse av nedbetaling av gjelden. Den avtalen ble ikke forlenget for 2022. I januar meldte selskapet at de hadde funnet en løsning som sikret videre drift.

I september i år meldte menigheten at «de neste 2–3 månedene» blir avgjørende for om de kommer i havn med en langsiktig økonomisk løsning.

---