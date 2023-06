Kirkerådet har behandlet varselet til Benjamin Anda

– Jeg har nå fått melding om at varselet er ferdigbehandlet, og saken lukket hos Kirkerådet. Vi kommenterer ikke innholdet i et varsel.

Det skriver avdelingsdirektør i Kirkerådet, Jan Rune Fagermoen, i en e-post til Vårt Land.

Tidligere sokneprest i Giske og Vigra, Benjamin Anda, har vært omtalt i media for sin prinsipielle motstand mot kvinnelige prester. Det er et syn som Den norske kirkes (DNK) ledelse har tatt klar avstand fra.

Tidligere i år ble det kjent at et brev fra Møre-biskop Ingeborg Midttømme til Anda ble lekket til NRK. Prest og tillitsvalgt Anders Barstad innrømmet å stå bak lekkasjen.

Anda har siden valgt å sende inn et varsel rettet mot sin arbeidsgiver, som er Møre bispedømme, har Dagen omtalt.

Nå er altså varselet ferdigbehandlet. Det har ikke lyktes Vårt Land å få en kommentar fra Anda om utfallet av saken. Møre-biskop Ingeborg Midttømme sier til Vårt Land at hun ikke ønsker å kommentere saken.

Har gått over til DELK

I 2020 uttalte bispemøtet i DNK at det ikke er anledning for mannlige prester til å la være å samarbeide med sine kvinnelige kolleger.

Nylig ble det klart at Anda har valgt å forlate DNK og går til Det evangelisk lutherske kirkesamfunn (DELK) i Bergen. Der er veien til prestetjeneste stengt for kvinner.

– Preses i Den norske kirke har bedt dem som har et klassisk embetssyn om å vurdere sin stilling. Så det er feil å si at jeg ikke opplever meg presset ut, har Anda uttalt til Dagen.

– Hadde fortjent en beklagelse

Etter at Anda ble takket av som sokneprest i Giske og Vigra i slutten av mai, uttalte ordfører i Giske, Harry Valderhaug (KrF), at Anda bør få en beklagelse fra arbeidsgiver for det lekkede brevet.

– Som arbeidsgiver, uansett om du er biskop eller ordfører, så er det utrolig viktig å være nøye med hvordan man behandler sine ansatte. Jeg mener han hadde fortjent en beklagelse fra arbeidsgiver på grunn av dette. En slik sak er ille i alle sammenhenger, sa Valderhaug.

Saken oppdateres.