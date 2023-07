Lisa Børud har fått tydelig beskjed: «Kommer ikke hvis du ikke spiller Tøff nok»

– Det er et takknemlig publikum, alle er med og synger og det er skikkelig god stemning.

Slik oppsummerer Lisa Børud Gustavsen det å spille på Skjærgårds Music and Misson Festival.

Børud Gustavsen er en kjent artist i Kristen-Norge, og har selv deltatt i Stjernekamp på NRK hvor hun kom på fjerde plass.

I år skal Børud Gustavsen spille på hovedscenen på Skjærgårds lørdag kveld. Det blir fjerde gangen hun spiller på kristenfestivalen.

– Jeg skjønner ikke hvorfor dette fortsatt er gøy, men det er veldig stas at det er det, sier hun.

Synger fortsatt med

Selv om det er 13 år siden Børud Gustavsen ga ut sitt forrige album, synger publikum fortsatt høyt når låtene hennes spilles.

– De som kan sangene inn og ut er gjerne de som er like gamle som meg, men jeg har stusset over at det er så mange unge som kan dem.

Hun tror grunnen er at hennes generasjon bringer dem videre.

På Skjærgårds skal hun stort sett spille gamle slagere, noe hun har forstått at folk vil ha.

FAVORITT SCENE: – Skjærgårds er én av de morsomste stedene å spille, sier Lisa Børud Gustavsen. (Julie Horpestad)

– Jeg har fått tilbakemeldinger fra folk at hvis jeg ikke spiller «Tøff nok», så kommer de ikke, sier Børud Gustavsen med et smil om munnen.

Hun understreker derimot at hvis folk ikke hadde hatt minner med sangene, så hadde hun valgt noen nyere sanger.

– Det er jo sanger som ble laget da jeg var fem år, og det mest naturlige hadde kanskje vært å synge sanger som passer sin egen alder. Men folk vil høre det, og da er det gøy å synge det sammen med dem.

---

Lisa Børud Gustavsen

Skal spille på hovedscenen på Skjærgårds Music and Mission Festival lørdag kveld.

Har utgitt åtte albumer i perioden 2001-2010, som solgte i til sammen 120.000 eksemplarer.

Utdannet danser ved Bårdar-akademiet i Oslo.

---

[ Øker billettprisene: – Vanskelig å lage et godt stevne til en billig penge ]

Fokus på studier

Det er flere år siden Børud Gustavsen ga ut ny musikk, og hun har heller ingen planer om å gi ut noe nytt ennå. Akkurat nå ligger fokuset på studiet hun går for å bli barnevernspedagog.

I tillegg til studiet og egne opptredener, er hun danser og korist for Julie Bergan.

– Det er kjempegøy, og jeg liker så godt å være en del av noe større som jeg ikke har hovedansvar for. Jeg tenkte før at jeg ville inn i den bransjen selv, men etter å ha gått noen runder har jeg funnet ut at jeg ikke vil det likevel. Det er en stor dedikasjon og du må brenne for bare det, og det gjør jeg ikke nå.

GOD FØLELSE: En konsert er vellykka om man har god kontakt med publikum, mener Lisa Børud Gustavsen. Her fra Skjærgårdsfestivalen i 2019. (Privat)

Skjærgårdstradisjon

Børud Gustavsens første møte med Skjærgårds var som tiåring da dansegruppa hun var med i skulle opptre. Siden den gang har hun vært på festivalen flere ganger, både som artist og som deltaker.

– Det å bo med venninner i en campingvogn man har pynta i en spesiell farge, og møte nye folk på for eksempel livequiz på kvelden er veldig stas.

– Hva har Skjærgårds betydd for deg?

– At man kan møte mange andre på samme alder med lik tro som en selv betyr mye. Jeg ble mer frimodig og begynte å tenke at det var sykt fint å være kristen.

I tillegg til å reise på Skjærgårds har Børud Gustavsen vært fast deltaker på det kristne stevnet i Sarons dal i Kvinesdal.

– Hele menigheten har vært engasjert der, så det har vært naturlig å være med på.

LOVSANG: I tillegg til å holde egne konserter, har Lisa Børud Gustavsen også sunget lovsang under Skjærgårds Music and Mission Festival. (Julie Horpestad)

To blir tre

I desember venter Børud Gustavsen barn med mannen Chris-Michael Børud Gustavsen.

– Vi er veldig spente på å bli foreldre og har ønsket det lenge. Men det er også litt skummelt, fordi man skal ta ansvar for et lite menneske som er så sårbart.

Hvilke tradisjoner de skal ta med seg fra stevnesomrene er ikke Børud Gustavsen sikker på.

– Mannen min har aldri vært på Skjærgårds, noe som gjorde meg så overrasket. Han pleier å reise på Ufestivalen, men den er jeg ikke oppvokst med å dra til.

[ Dette er årets kristne sommerstevner – og noen minneverdige øyeblikk ]