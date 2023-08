Med økte utgifter i hverdagen er det flere som opplever at pengene ikke strekker til. Ifølge Frelsesarmeen er matkøene betydelig lengre enn tidligere.

Denne uka opprettet de en Spleis for å kunne kjøpe inn nok mat til alle som besøker Frelsesarmeens lokaler rundt omkring i landet.

– Den viktigste innsamlingsaksjonen vi har er Julegryta, men vi har også noen andre innsamlinger i løpet av året. De siste to årene har vi hatt en innsamling i forbindelse med skolestart.

Det sier kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg.

Mattilbud finansieres av givere

Selv om Frelsesarmeen får støtte gjennom statsbudsjettet og fra flere kommuner, så finansieres likevel lavterskeltilbudet – utdeling av matposer, skolesekker og lignende – av givertjeneste.

Og behovet er stort, forteller Smith-Solevåg.

– Våre folk i frontlinjen har rapportert om stadig økende pågang gjennom flere år, når den ene krisen har avløst den andre.

Flere steder i landet har Frelsesarmeen et samarbeid med Matsentralen. Matvarer de ikke får fra dem, kjøper Frelsesarmeen inn selv.

– Frelsesarmeen er så heldige at vi har mange glade og rause givere året gjennom, sier kommunikasjonssjefen.

Det er ikke første gang Frelsesarmeen bruker Spleis, men det er en stund siden sist, ifølge ham.

Når denne artikkelen publiseres har organisasjonen samlet inn omtrent 94 prosent av ønsket beløp.

[ Ba uavlateleg til Gud under flukta gjennom det grøne helvetet ]

UTDELING: Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo er et av stedene hvor mennesker kan få utdelt mat ved behov. Irene Mathisen er ansatt ved stasjonen. (Erlend Berge)

Partileder: – Vi må støtte de ideelle

Mandag denne uka var Krf-leder Olaug Bollestad på besøk hos Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo.

– Det kom flere vanlige familier, hvor begge er i jobb, og ba om mat fordi det ikke går rundt hjemme.

Hun roser Frelsesarmeens ideelle arbeid for å støtte dem som trenger det.

– Vi må spørre: Hva er det de får til som vi ikke får til i offentlig sektor?

Bollestad svarer på sitt eget spørsmål: Ifølge henne tilpasser Frelsesarmeen systemet til brukerne.

– Ikke alle passer inn i firkantene som skal til for å få den ene eller den andre støtten. Vi kan ikke ha et system hvor folk skal passe inn i systemet, vi må ha et system som passer for folk.

– Når vi ikke klarer å være fleksible i offentlig sektor, så må vi heie på de ideelle.

Partilederen mener regjeringen bør bevilge større beløp til organisasjoner som Frelsesarmeen, og gjøre mer for at hverdagen skal bli enklere for folk. Hun nevner blant annet å kutte moms på frukt og grønt, samt øke barnetrygd og minstepensjon.

Også i partilederdebatten i Arendal torsdag denne uka hentet Bollestad frem Frelsesarmeen:

– Jeg vil utfordre Trygve og Jonas: Gå til Frelsesarmeen. Der kommer vanlige folk med krummet nakke, fordi de skjems.

– Nav er vårt felles sikkerhetsnett

Vårt Land har bedt regjeringen svare på kritikken fra Bollestad.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen skriver i en e-post til avisen at hun er glad for, og imponert over, den viktige jobben organisasjoner som Frelsesarmeen gjør.

– Det var også på bakgrunn av dette at vi før jul i fjor ga ekstra midler til frivillige organisasjoner.

Frelsesarmeen var en av flere organisasjoner som mottok julehjelp på to millioner kroner fra regjeringen i fjor.

Stortingets muntlige spørretime LANGE LINJER: Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (i midten) mener man må tenke langsiktig i dagens situasjon: – Trygg økonomisk styring er viktig for å unngå å skape ytterligere press i økonomien. (Lise Åserud/NPK)

Mjøs Persen mener det er en utfordring at den fortsatte prisstigningen tar igjen effekten av den del tiltak regjeringen har tatt, og hun peker blant annet på at de har økt barnetrygd, gjort barnehage og SFO billigere og økt bostøtten, sosialhjelpssatsene og studiestøtten.

– Prisøkningen på mat, strøm, drivstoff, samt økte renter og utleiepriser representerer en kostnadssituasjon norske husholdninger ikke har opplevd på lang tid. Endringen treffer de som har lite fra før aller hardest.

– Nav er vårt felles sikkerhetsnett og jeg oppfordrer alle som trenger økonomisk hjelp til å bruke Nav. Frelsesarmeen er et viktig supplement i samfunnet.

– Akkurat nå er det spesielt akutt

Vårt Land har konfrontert Bollestad med at Frelsesarmeens innsamlingskampanjer også fant sted da KrF var i regjering (fra 2019 til 2021). På spørsmål om hva de gjorde for å gi støtte til ideelle organisasjoner, trekker hun blant annet fram at de bidro til å gi statsstøtte til Matsentralen, som formidler mat til Frelsesarmeen.

– Vi sørget også for støtte til ideelle organisasjoner innenfor rus og psykiatri, sier hun.

Bollestad mener det alltid vil være nødvendig å samle inn penger, men at det akkurat nå er spesielt akutt.

Partilederdebatten - Arendalsuka 2023 DEBATT: I partilederdebatten ba Olaug Bollestad (Krf) statsminister Jonas Gahr Støre om å besøke Frelsesarmeen, noe Støre svarte at han har gjort. (Ole Berg-Rusten/NTB)

– Frelsesarmeen har gått fra å være et viktig supplement til å bli folks eneste utvei.

– Hvor tenker du at regjeringen skal ta disse pengene fra?

– Det handler om prioriteringer. Det går for eksempel an å ta inn mer avgifter på matvarer som folk ikke må ha hver dag, som for eksempel røyk og alkohol.

---

Frelsesarmeen

Frelsesarmeen er et internasjonalt kirkesamfunn, bevegelse og organisasjon.

Kirkesamfunnet ble utviklet fra Øst-Londons kristne misjon, stiftet i 1865.

I Norge ble Frelsesarmeen grunnlagt i 1888.

Er til stede i over 130 land, og har til sammen rundt 300 enheter i Norge.

Kilde: Frelsesarmeens nettsider og snl.no

---

[ Vanskelig å forstå kirkevalget? ]