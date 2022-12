Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Fredag ettermiddag endret Regjeringspartiene og Stortinget på statsbudsjettet for å kunne gi fire hjelpeorganisasjoner to millioner kroner hver i frie midler.

Det er Frelsesarmeen, Blå Kors, Røde Kors og Kirkens Bymisjon som får pengegaver til jul. Tre av disse organisasjoner bygger på kristne verdier.

– Organisasjonene hjelper folk i den vanskelige situasjonen folk står i nå. De gir viktige bidrag for å gjøre kampdagen enklere for blant annet barnefamilier som sliter, skriver barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til Vårt Land.

Doblet pengestøtte

I november skrev Vårt Land at regjeringen delte ut totalt 20 millioner kroner til organisasjoner som arrangerer alternative julefeiringer, sosiale aktiviteter, eller gir julehjelp i form av matkasser og gaver til sårbare grupper.

Da fikk alle de fire nevnte organisasjonene to millioner kroner hver.

Nå kommer det altså to millioner til, som en julegave inn mot høytiden.

Familie- og kulturkomiteen på Stortinget stiller seg enstemmig bak utdelingen.

– Det pleier å være enstemmig når budsjettet salderes på slutten av året. Men det er likevel bra at hele komiteen stiller seg bak, sier Åse Kristin Ask Bakke, som representerer Arbeiderpartiets i familie- og kulturkomiteen.

Derfor får akkurat Frelsesarmeen og co. penger

Salderingen av statsbudsjettet innebærer noen siste justeringer før året er omme. Ofte deles det da ut noen penger som har blitt til overs og som mottakerne da må bruke opp før nyttår.

Det er én av årsakene til at akkurat Frelsesarmeen, Blå Kors, Røde Kors og Kirkens Bymisjon får ekstra millioner for andre gang på kort tid, forklarer Åse Kristin Ask Bakke fra regjeringspartiet Ap.

– Vi vet at de store og tradisjonsrike frivillige organisasjonene raskt kan dele ut pengene til folk som trenger hjelp, forklarer hun.

– Tre av fire av dem er kristelige. Hvor bevisst er det, tror du?

– Jeg vet ikke hvor mye det har vært med i vurderingen, men ideelle og frivillige er viktige for oss, svarer Ask Bakke.

Pengene skal gå til de som er mest utsatte i dyrtiden, spesielt blant barnefamilier, men utover det er det opp til organisasjonene selv å fordele dem, opplyser hun.

– Det er det som er med frivillige og ideelle. De er der ute, vet hvor skoen trykker og hvem som trenger pengene. Det er en ubyråkratisk ordning og de har vist seg tilliten verdig, sier Ap-politikeren.

– Jula setter alt på spissen

Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen, er svært fornøyd med tildelingen.

– Vi er veldig takknemlige for denne ekstra håndsrekningen.

– Hvordan vil dere bruke pengene?

– De går rett i til hjelpeprogrammet «Julehjelpen», som finansieres av julegrytemidlene. Vi støtter mennesker med mat, klær, omsorg og fellesskap. Støtten kommer godt med, for det er mange som trenger hjelp.

Han forteller at det har merket stor pågang i løpet av høsten og inn mot jul.

– Vi har fått vite at vi kan bruke pengene utover i neste år, til lokale diakonale tiltak, dersom det skulle bli noe til overs. Det er den samme målgruppa vi hjelper hele året, selv om jula setter alt på spissen.

At vi får to millioner ekstra til å hjelpe dem med akutte behov er bra, men vi trenger også tiltak for å løfte folk ut av fattigdom — Marthe Bogerud

Ønsker mer varige tiltak

Også i Kirkens Bymisjon er gleden stor over tildelte midler.

Kommunikasjonssjef Marthe Bogerud svarer Vårt Land på tekstmelding:

– Det var en kjærkommen overraskelse!

Hun skriver at pengene skal gå til aktiviteter, gaver og julearrangementer for familier, barn og unge som trenger det over hele landet.

På spørsmål om hvorfor hun tror at deres organisasjon er blant de fire som får pengestøtte, svarer Bogerud:

– Vi har ingen kommentar til hvilke organisasjoner som har fått, men er veldig glade for at vi har fått ekstra midler til vårt arbeid.

Hun legger til at Kirkens Bymisjon er bekymret for situasjonen.

– At vi får to millioner ekstra til å hjelpe dem med akutte behov er bra, men vi trenger også tiltak for å løfte folk ut av fattigdom.