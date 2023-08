Bollestad utfordret Støre og Vedum: – Gå til Frelsesarmeen

ARENDAL: – Jeg vil utfordre Trygve og Jonas: Gå til Frelsesarmeen. Der kommer vanlige folk med krummet nakke, fordi de skjems.

Det sa en engasjert KrF-leder Olaug Bollestad mot slutten av torsdagens partilederdebatt i Arendal. Tema var dyrtid, matkøer og husholdninger som sliter.

Utfordringen gikk til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Frelsesarmeen går ut og ber om Spleis, fordi de ikke har nok penger til å dele ut mat. Det kan dere gjøre noe med ved å sikre ideelle aktører og barnetrygden, fordi det er den som treffer best, sa Bollestad.

Støre sitt svar: Har vært på besøk – og reversert «usosiale kutt»

KrF-lederen mener Støre-regjeringen ikke har gjort nok for å støtte ideelle aktører, som har fått økt påtrykk.

– Man må også kunne heie på ideelle aktører, som faktisk gjør jobben. Mange av de har fått det vanskeligere og mindre penger å rutte med, sa Bollestad.

Hun fikk svar på tiltale fra statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Jeg er helt enig i det Olaug sier. Jeg har vært og besøkt disse, sa han.

Støre viste til at regjeringen har økt sosialhjelpssatsen med ti prosent, tatt vekk karensåret på arbeidsavklaringspenger og stanset en rekke «usosiale kutt» fra Solberg-regjeringens tid.

– Barnehagene har også fått lavere pris mens åtte av ti har fått lavere skatt. Men det viktigste er å renter og priser ned, og å holde folk i jobb, Nå ser vi ut til å klare det og da må vi holde fast i det, sa han.

Bollestad: – De har jo skåret ned

Etter debatten utdypet Bollestad kritikken sin overfor Vårt Land:

– Regjeringen har jo skåret og gjort det vanskeligere for ideelle å bidra. Når de gjør en samfunnsjobb og deler ut mat, så må det ikke være sånn at de må ut og be om penger gjennom Spleis. Det burde vært en pott hos regjeringen, som sa: her er penger, dere gjør en jobb vi ikke klarer.

Partilederdebatten - Arendalsuka 2023 TEMA: Uverdige forhold i eldreomsorgen var et annet viktig tema i NRKs partilederdebatt. Det samme var klima. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Mye på spill i første store partilederdebatt

NRKs partilederdebatt fra Arendalsuka markerer starten på innspurten til kommune- og fylkestingsvalget 11. september.

Tre av partilederne er debutanter: For Olaug Bollestad (KrF), Guri Melby (V) og Arild Hermstad (MDG) var det første TV-sendte partilederdebatt i et valgår.

Mye står på spill for partitoppene denne sensommerkvelden på Sørlandet og fram mot valget.

Erna Solberg og Høyre har hatt rekordmålinger på 30-tallet i år, men stupte med 6,5 prosentpoeng på Vårt Lands kommunebarometer denne uka. Også i andre målinger peker pilene nå nedover, selv om Høyre fortsatt gjør det skarpt og er størst.

Statsminister Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har likevel ikke klart å løfte seg fra en krisetilværelse rundt 20-tallet. Ordførerverv i storbyer og kommuner står på spill. Det samme gjør Aps status som landets største parti.

I motsatt ende av gallupene kjemper Kristelig Folkeparti og Olaug Bollestad for å mobilisere tidligere velgere og klare det symbolsk viktige firetallet ved valget. Vårt Land har kartlagt hvem som har tappet KrF.

Partiledere ble utfordret om skandaler

Debatten startet med at partiledere ble konfrontert med skandaler og avsløringer som har kommet i løpet av sommeren. Særlig om habilitetsspørsmål.

Sist ute var DNs avsløring av at Erna Solbergs ektemann og partifelle Torild WIdveys ektemann skal ha forsøkt å påvirke sammensetningen av statlige styrer mens Solberg var statsminister og Widvey statsråd.

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum måtte også svare for sommerens habilitets-skandaler i regjeringen. Mens nybakt Rødt-leder Marie Sneve Martinussen ble spurt om egen håndtering av Bjørnar Moxnes og brilleskandalen.