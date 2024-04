Nye detaljer om KrF-underslag: Blant de største i norsk politikk

– Våre undersøkelser viser at det er snakk om rundt én million kroner til sammen, sier generalsekretær Ingunn E. Ulfsten i KrF til Vårt Land.

Det gjør underslaget Kristelig Folkeparti anmeldte i fjor sommer til et av tidenes største i et norsk politisk parti.

– Vi kan bare anslå, siden saken fortsatt er under etterforskning, sier Ulfsten.

Vårt Land kjenner kun til én annen sak i tilsvarende størrelsesorden: I fjor vår ble en tidligere kasserer i Rødt dømt til ni måneder i fengsel for å ha underslått rett over én million kroner fra Rødt Vestfold og Telemark, ifølge NRK.

Politiet: – Håper å være ferdig etterforsket til sommeren

I juni i fjor kunne Vårt Land fortelle at Kristelig Folkeparti hadde anmeldt en tidligere KrF-politiker for underslag. Siden har hen blitt siktet.

– Jeg har ikke siktelsen foran meg, men den handler om grovt underslag. Vi registrerer beløpet som er anmeldt og undersøker dokumentasjonen vi har fått, sier politiets etterforskningsleder nå.

Vårt Land har valgt å anonymisere både siktede og etterforskningslederen, siden politiet ennå ikke har avgjort om de vil tiltale vedkommende og det ikke er avgitt en dom.

– Vi har planlagt nye avhør og håper å være ferdig med etterforskningen til sommeren, sier etterforskningslederen.

Deretter vil en politiadvokat avgjøre om det skal tas ut tiltale eller ei.

Vårt Land kjenner siktedes identitet og har vært i kontakt med forsvareren, som ikke vil kommentere påstandene i denne saken. Siktede er ikke et rikspolitisk navn.

KrF: – Forfalsket dokumenter

– Hvordan kunne det bli så mye som én million kroner før det ble oppdaget, Ingunn E. Ulfsten?

– Én av hovedårsakene, er at dette også handler om forfalskning av dokumenter. Rapporter fra revisjonsfirmaer, som vi tok for god fisk, viste seg å være forfalsket da vi undersøkte dem nærmere. Revisjonsfirmaet hadde ikke behandlet regnskapet, sier KrF-generalen.

At underslaget skal ha foregått i «små drypp over lengre tid» og i ulike deler av partiet, bidro også, ifølge Ulfsten. Hun mener KrF har hatt solide rutiner for økonomikontroll og at det var slik partiet til sist oppdaget at noe var feil.

RAMMET: Et tap på én million kroner er mye penger for et lite parti som KrF, forteller generalsekretær Ingunn E. Ulfsten. (Guro Asdøl Midtmageli)

KrF har vedtatt nye kontrollrutiner

Likevel: I kjølvannet av avsløringen har KrF gjort betydelige endringer i det økonomiske reglementet for hele partiorganisasjonen – nasjonalt, fylkeslag og lokallag.

Endringene er behandlet i både sentral- og landsstyre. Begrunnelsen er tredelt, ifølge Ulfsten:

– Det skyldes saken vi har opplevd, men også at vi ønsker å sikre oss mot bedrageri og svindel på bred front, for eksempel i form at svindelepost. I tillegg var det behov for å revidere reglementet slik at det blir enhetlig i hele organisasjonen. Det hadde vi ikke på samme måte tidligere.

Kontrollen er styrket gjennom mer detaljerte regler om blant annet hvem som disponerer kort og kontoer, samt «at man vet hvem som er revisor», forklarer generalsekretæren.

– Har dere ikke hatt en lokal kontrollfunksjon?

– Jo, men det har vært litt opp til de enkelte lagene hvordan det gjøres. I alle lovene har det stått om revisor, regnskapskontroll og denne type ting. Men nå går vi mer helhetlig og detaljert til verks. E-postsvindel har det ikke stått om tidligere, for eksempel.

Under KrFs landskonferanse i vinter, holdt Ulfsten et innlegg for partiets lokalpolitikere om de nye reglene og viktigheten av rutinene.

Avviser at tapet påvirket valgkampen

Ved kommunevalget i fjor fikk KrF totalt fire prosent av stemmene nasjonalt. For partiet var det en liten opptur etter stortingsvalget i 2021, der KrF for første gang falt under sperregrensen på fire prosent.

– Har underslaget dere har anmeldt påvirket valgkampen deres?

– Nei, det sørget vi for at ikke skjedde. Men et hvert økonomisk tap vil påvirke en organisajon som ikke er veldig rik, slik som oss, sier Ingunn E. Ulfsten.