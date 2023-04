Normisjon sentralt kan få eget trossamfunn: – Ikke et brudd med Den norske kirke

– For oss er det viktig at dette ikke blir oppfattet som at Normisjon er ute etter å bryte med Den norske kirke. Spørsmålet om eget trossamfunn handler om at vi må tilpasse oss en ny virkelighet, sier Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon.

Misjonsorganisasjonen har i alle år hatt tette bånd til Den norske kirke (DNK). For eksempel har de mange foreningene i misjonsorganisasjonen fungert som et supplement til kirkens gudstjenester. De fleste i Normisjon er dessuten DNK-medlemmer.

Men de siste årene har det skjedd en gradvis utvikling.

I likhet med Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet har det det oppstått stadig flere forsamlinger eller menigheter innad i organisasjonene. Flere av dem bruker ikke kirken til gudstjenester, dåp og bryllup. I stedet tilbyr de alt selv.

– Vi anslår at rundt 25 prosent av de som går i disse menighetene ikke er medlem i DNK, og noen av dem er ikke innmeldt i noe trossamfunn. Flere av dem lurer på: Hvor skal de være medlem? sier generalsekretæren.

Framover kan det åpne seg en mulighet for denne gruppen i Normisjon. I løpet av de neste månedene skal organisasjonens landsstyre ta stilling til om Normisjon sentralt skal overta trossamfunnet som en av deres regioner i dag administrerer.

En utredning ble igangsatt etter landsstyrets møte i februar.

Reagerte på teologisk utvikling

I 2017 opprettet Normisjon region Agder et eget trossamfunn, dels på grunn av den teologiske utviklingen i DNK. Samme år åpnet Kirkemøtet i DNK for likekjønnet vigsel.

Den gang var ikke Normisjon sentralt interessert i et eget trossamfunn, men nå håper regionen at tanken har modnet. I februar i fjor vedtok regionstyret at de vil be landsstyret ta stilling til sentralt eierskap av trossamfunnet.

– Vi tenker at det mest naturlige er at vi har et nasjonalt trossamfunn i Normisjon, derfor ønsker vi at Normisjon sentralt skal overta eierskapet, opplyser Gunnar Urstad i Normisjon region Agder.

Selv om trossamfunnet i Agder åpner for alle som ønsker en kirkerettslig tilhørighet i Normisjon, er det en del som synes det er unaturlig å melde seg inn når de bor et annet sted i landet, forteller generalsekretær Kjetil Vestel Haga.

– På bakgrunn av henvendelsen fra regionen skal derfor landsstyret vurdere om vi skal sentralisere tilbudet, sier Haga.

Både Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet har egne trossamfunn som administreres sentralt.

Kirkelig selvforståelse

Haga tror ikke et eventuelt sentralisert trossamfunn i Normisjon kommer til å oppleve et byks i antall medlemmer.

– De fleste i Normisjon kommer trolig til å forbli medlemmer i Den norske kirke.

Generalsekretæren understreker også at det primært er sosiologi, ikke teologi, som kan gjøre det aktuelt med en sentralisering av trossamfunnet, og sikter spesielt til utviklingen fra foreninger til menigheter.

Ifølge Haga har antallet forsamlinger i Normisjon stupt fra 1800 foreninger i 2001 til mellom 500 og 600 i år. Disse har i snitt 16 medlemmer og består stort sett av seniorer. Samtidig har antall menigheter økt fra 2 til 46 i samme periode. Disse favner alle generasjoner, men tiltrekker seg primært barnefamilier og har i snitt 119 medlemmer hver.

Utviklingen gjør det også nødvendig for Normisjon å avklare sin egen kirkelige selvforståelse.

– Hva vil det si å være en lavkirkelig misjonsorganisasjon i dag? Det er et spørsmål vi må avklare før vi tar stilling til sentralt eierskap for trossamfunnet i Agder, sier Haga.

I januar nedsatte derfor landsstyret en arbeidsgruppe som skal legge fram en rapport for landsstyret i midten av juni.

Tre trossamfunn kan bli ett

Dersom landsstyret går inn for sentralt eierskap til trossamfunnet i Agder, må de også ta stilling til et spørsmål som dukket opp våren 2021. Trossamfunnet ble da invitert med i fusjonssamtaler med trossamfunnene til Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet, skrev Vårt Land.

Høsten 2019 ble det kjent at de to misjonsorganisasjonene NLM og ImF vil utrede konsekvensene av å slå sammen de to organisasjonenes trossamfunn.

«Å slå oss sammen med trossamfunn som står på det ­samme læregrunnlaget som oss, kan styrke det kristne arbeidet til evangelisk-lutherske organisasjoner», uttalte Petter Olsen, medie­leder i Indremisjonsforbundet (ImF) og ansvarlig redaktør i Sambåndet, til Kristelig Pressekontor.

Han understreket at det er en fusjon av trossamfunnene det er snakk om, ikke en fusjon av ­organisasjonene. Hoved­grunnen til at de ser behov for å slå sammen trossamfunnene, er at mange bedehusforsamlinger har personer som er medlemmer i begge organisasjoner.

Vårt Land har spurt Misjonssambandet hvordan de ligger an i fusjonsprosessen.

«Det vil vere ei sak som i Misjonssambandet er naturleg å vente til vi har ny generalsekretær på plass», skriver leder i NLM Norge, Kåre Johan Lid, i en e-post til avisen.

Gunnar Bråthen tiltrer i stillingen som generalsekretær 1. juni.

Lavkirkelige trossamfunn

ImF Trossamfunn ble i 2009 opprettet som et formelt tilbud til de som ønsker å ha en kirkerettslig tilhørighet til Indremisjonsforbundet (ImF).

I 2015 fulgte Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) etter og opprettet NLM trossamfunn.

Normisjon Agder trossamfunn ble opprettet i 2017. Selv om trossamfunnet er tilknyttet Normisjon region Agder, kan alle som deler trossamfunnets trosgrunnlag melde seg inn uansett bosted.

Både ImF, NLM og Normisjon er evangelisk-lutherske misjonsorganisasjoner.

