Ukrainere skjulte foreldreløse barn for russerne

Ved barnehjem og barnesykehus fryktet de ansatte at russerne skulle ta med seg barna og sende dem til Russland. For å hindre dette begynte helsepersonell å lage falske attester som skulle vise at barna var for syke til å bli flyttet.

– Vi skrev bevisst falsk informasjon om at barna var syke og ikke kunne bli flyttet, sier legen Olga Piljarska, lederen for intensivavdelingen på Khersons regionale barnesykehus.

– Vi var redde for at russerne skulle oppdage det, men vi bestemte oss for å redde barna for enhver pris, legger hun til.

[ Odd Werner ville ta med seg sin mørke hemmelighet i graven. Slik ble det ikke ]

Ukjent skjebne

Kherson var en av de første ukrainske byene som ble okkupert av russiske styrker. Okkupasjonen varte i åtte måneder før ukrainske styrker greide å gjenerobre den. Nå blir byen jevnlig angrepet av russiske styrker, som har trukket seg tilbake til den andre siden av elva Dnipro.

I løpet av okkupasjonen ble minst 1.000 barn tatt med fra skoler og barnehjem i Kherson fylke, ifølge lokale ukrainske myndigheter. Deres skjebne er fortsatt uviss. Noen av dem kan ha blitt bortadoptert til russiske par, andre kan ha havnet i hendene på mennesker som ikke alltid vil dem vel. De fleste kommer mest sannsynlig aldri tilbake til ukrainsk jord.

Men ifølge lokale innbyggere ville enda flere barn ha forsvunnet hvis det ikke var for at mennesker risikerte livet ved å skjule så mange barn de kunne.

Ved sykehuset i Kherson diktet de ansatte opp sykdommer for elleve forlatte babyer. Slik slapp de å gi dem videre til barnehjem der de regnet med at barna ville bli utstyrt med russiske ID-papirer og flyttet.

En baby hadde «lungeblødninger» en annen «ukontrollerte skjelvinger», mens en tredje trengte «kunstig oksygentilførsel», forteller Piljarska.

[ Justisminister Emilie Mehl vil sende straffedømte flyktninger raskere ut av landet ]

Brakt til Krim

På et rehabiliteringssenter for foreldreløse og sårbare barn i landsbyen Stepanivka ble også dokumenter forfalsket. I tillegg ble barn flyttet hjem til de ansatte, forteller senterets leder Volodymyr Sahajdek. Noen av de eldste hadde han hjemme hos seg selv.

Men det var ikke mulig å hindre alle deportasjonene. I oktober skal om lag 50 barn ha blitt fjernet fra et barnehjem i Kherson og angivelig brakt til Krim-halvøya, som Russland annekterte ulovlig i 2014.

– Det kom en buss merket med «Z», og de ble fraktet bort, sier Anastasija Kovalenko, som bor like ved.

Andre barn ble forsøkt skjult i en kirke. Men etter noen måneder ble de funnet av russiske myndigheter og kjørt tilbake til barnehjemmene. Derfra ble de transportert til enten Russland eller andre russisk-kontrollerte områder, oppgir lokale innbyggere.

[ Den norske Helsingforskomiteen spiller ukjent nøkkelrolle i å dokumentere Russlands krigsforbrytelser ]

Avfolkingsstrategi?

Nyhetsbyrået AP meldte tidligere i år at Russland har forsøkt å anbringe tusenvis av ukrainske barn hos russiske fosterforeldre eller adoptivforeldre. De ble bortført uten samtykke fra foresatte, brukt til propaganda og ble fortalt at de var uønsket av foreldrene, ifølge AP.

Den amerikanske tankesmia The Institute for the Study of War mener at russiske myndigheter har hatt en bevisst avfolkingsstrategi i de okkuperte områdene.

Russiske myndigheter har på sin side sagt at målet var å beskytte barna fra krigshandlinger. De avviser også anklagen om at barn er blitt skilt fra foreldre og tvangsdeportert.

Russlands barneombud Maria Lvova-Belova har hatt overoppsynet med flyttingen av hundrevis av foreldreløse barn til russisk-kontrollerte områder av Ukraina, der de skulle adopteres bort til russiske familier. Hun har hevdet at noen av barna fikk muligheten til å vende tilbake til Ukraina, men at de ikke ville.

[ Mímir Kristjánsson sier selv han var en «arrogant ateist». Nå forsvarer han kristendommens plass i Norge ]

Sporet opp 15 barn

Unicef-rådgiveren Aaron Greenberg sier at inntil skjebnen til et barns foreldre eller andre nære slektninger er fastslått, skal alle enslige barn antas å ha slektninger i live.

I Kherson har lokale innbyggere ikke gitt opp å finne de savnede barna. Ved hjelp av frivillige og utlendinger har Sahajdak greid å spore opp 15 barn i Russland. De er inntil videre blitt ført til Georgia, men er ventet å komme tilbake til Ukraina i løpet av få uker.

Barna som er gjenfunnet, skal ha blitt tatt med fra frontlinjen i Khersons nabofylke Mykolajiv. Etter et opphold på rehabiliteringssenteret i Stepanivka utenfor Kherson ble de tatt med videre til Russland. Det er uklart om foreldrene er i live.

For enkelte har situasjonen også ført til at livet deres har tatt en uventet og positiv vending. Som for Tetjana Pavelko. Den barnløse kvinnen har nå adoptert en ti måneder gammel jente fra et barnehjem. Mens tårene renner forteller hun at adoptivdatteren har fått navnet Kira etter en kristen martyr.

– Hun hjalp andre mennesker, helbredet dem og utførte mirakler, forteller den lykkelige 43-åringen.

[ Knut Jostein har holdt hendelsene fra oppveksten med faren skjult. Nå vil han fortelle ]