Norad undersøker om deres midler er brukt i Caritas-sluttpakke

Pressekontakt i Norad, Synnøve Aasland, bekrefter at de nå skal behandle et varsel knytta til den mye omtalte sluttpakken til den tidligere generalsekretæren i Caritas.

– Vi undersøker per nå om det er blitt brukt tilskuddsmidler i sluttpakken, sier Aasland til Vårt Land.

Før påske kunne Vårt Land avsløre at tidligere generalsekretær i hjelpeorganisasjonen, Martha Skretteberg, har fått en svært gunstig sluttpakke (se faktaboks). Mange i Caritas reagerer, og en anonym ansatt kaller pengesummen for et «moralsk svik mot verdens fattige».

Caritas er Den katolske kirkes humanitære hjelpeorganisasjon, og en av verdens største humanitære aktører. De mottar statlige midler i millionklassen av Norad, det norske direktoratet for utviklingssamarbeid. Nå opplyser Norad at de har mottatt et varsel knytta til Skrettebergs sluttpakke. Vårt Land har fått innsyn i varselet, som er gitt anonymt:

«Det varsles på Caritas Norge. Oppslag i Vårt Land lørdag 23. mars viser at avgått leder har fått store pengebeløp utbetalt når hun slutter».

Varsler peker også på at det kan være snakk om «avtaler som i for stor grad er rause med tidligere leder».

Aasland sier Norad kun har mottatt det ene varselet.

Varslet Norad selv

Styreleder Stian Berger Røsland sier at Caritas Norge selv informert både Norad og Utenriksdepartementet om Skrettebergs sluttpakke i forbindelse med at organisasjonen avga regnskap for 2023.

– Både Norad og Utenriksdepartementet var fullt på det rene med dette også før Vårt Land skrev om saken, sier Røsland.

På spørsmål om han har noen kommentarer til varselet som Vårt Land gjengir, sier han:

– Norad må selvsagt undersøke varselet som de nå har fått og vil få svar på alle spørsmål de ønsker å stille Caritas Norge i den forbindelse.

---

Slik ser avtalen ut

I en retrettavtale inngått flere år etter at Skretteberg ble ansatt i 2011, ble hun enig med styret om at hun kunne gå inn i andre stillinger i Caritas Norge, med samme lønns- og arbeidsvilkår som i generalsekretærstillingen.

Organisasjonen har ikke vært orientert om retrettavtalen før i slutten av mars i år.

Da Skretteberg ønsket å gå av som generalsekretær, opprettet styret et nytt oppdrag til henne i hennes fødeland, Colombia. Oppdragets varighet er ett år, med samme lønnsvilkår som før, altså 1,17 millioner kroner.

Skretteberg får dessuten de vanlige betingelsene som andre utenlandsutsendte, som dekning av boutgifter.

Skretteberg får også en sluttpakke på 1,965 millioner kroner, for å avslutte arbeidsforholdet innen 1. desember 2024. Avtalen er datert til slutten av mars i år.

---

Ses på av internrevisjonen

Caritas Norge har to pågående avtaler med Norad med utbetalinger i 2024 på til sammen 72 millioner kroner, opplyser Norad.

– Er disse pengene øremerket?

– Ja, disse pengene er øremerket til spesifikke land, sektorer og aktiviteter, sier Synnøve Aasland.

Det er Norad internrevisjon som skal se på varselet.

Penger fra eiendomsfond

Tidligere har Oslo-biskop Bernt Eidsvig sagt at han garanterer for at ingen innsamlede midler har blitt brukt til å dekke sluttpakken. Caritas nye generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys har opplyst om at man har brukt penger fra avkastningen på Caritas eiendomsfond for å dekke sluttpakken.

Fondet ble opprettet i 2010 etter salget av Caritas eiendom i Fagerborggata 17, de gamle lokale til Caritas. Pengene fra salget ble brukt til opprette eiendomsfondet.

– Etter at avkastningen ble flyttet til Storebrand i 2015, har den steget med over fire millioner kroner, sa generalsekretæren til Vårt Land.

Både den katolske professoren Eivor Oftestad og katolikk og fagansvarlig for dialog i Areopagos, Ann Jeanette Ekberg, har bedt om full åpenhet om Caritas-avtalen. Styreleder i Caritas Norge, Stian Berger Røsland, har imidlertid avvist kravet om fullt innsyn i Skrettebergs arbeidsavtale.

---

Caritas Norge

I Caritas Norge er en del av Caritas, som er Den katolske kirkes humanitære hjelpeorganisasjon, og en av verdens største humanitære aktører.

Caritas Norge arbeider for å bedre hverdagen til mennesker i Norge, samt land i Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Organisasjonens arbeidsområder er å bidra til å utrydde sult og fattigdom, nødhjelp i humanitære kriser, samt integrering av innvandrere og flyktninger i Norge

Nylig gikk generalsekretæren gjennom tolv år, Martha Skretteberg, av. Ingrid Rosendorf Joys er ny generalsekretær.

---