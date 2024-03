– Vi føler oss forrådt og bedratt. At en sjef som har ledet en hjelpeorganisasjon i mer enn ti år kan ta med seg så mye penger føles som et svik, sier en ansatt i Caritas Norge til Vårt Land. Vedkommende ønsker å være anonym av hensyn til sitt eget arbeidsforhold.

Caritas er Den katolske kirkes humanitære hjelpeorganisasjon, og en av verdens største humanitære aktører.

– Svik mot verdens fattigste

Den ansatte som Vårt Land har snakket med deltok i et møte for alle ansatte fredag morgen, i forbindelse med at styret la fram årsregnskapet for organisasjonen.

Dronning Sonja besøker hjelpeorganisasjon Caritas Norge DRONNINGBESØK: Bildet er fra 2022 og viser daværende ordfører i Oslo, Marianne Borgen og dronning Sonja på besøk hos Caritas Norge og daværende generalsekretær Martha Skretteberg. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Her ble det kjent at Martha Skretteberg, som gikk av som generalsekretær den 1. desember i fjor, har inngått en svært gunstig arbeidsavtale med styret, og dessuten fått en sluttpakke på mer enn 1,9 millioner kroner.

– Mange av oss ansatte er sjokkert over summen, og at hun kan ta med seg så mye penger som kunne gått til de fattige, sier den ansatte og legger til:

– Det er et moralsk svik mot verdens fattigste.

To andre ansatte som Vårt Land har snakket med bekrefter at mange i organisasjonen syns det er krevende å akseptere avtalen og at sluttpakken er for høy.

Vårt Land har forelagt Martha Skretteberg kritikken og opplysningene. I en melding på WhatsApp skriver hun at hun er på tjenestereise i Brasil med Caritas Latin-Amerika, og henviser til styreleder Stian Berger Røsland.

---

Caritas Norge

Caritas Norge er en del av Caritas, som er Den katolske kirkes humanitære hjelpeorganisasjon, og en av verdens største humanitære aktører.

Caritas Norge arbeider for å bedre hverdagen til mennesker i Norge, samt land i Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Organisasjonens arbeidsområder er å bidra til å utrydde sult og fattigdom, nødhjelp i humanitære kriser, samt integrering av innvandrere og flyktninger i Norge

Nylig gikk generalsekretæren gjennom tolv år, Martha Skretteberg, av. Ingrid Rosendorf Joys er ny generalsekretær.

---

Slik ser avtalen ut:

Skretteberg har vært ansatt som generalsekretær i Caritas Norge siden 2011, med unntak av ett år Justisdepartementet. Ifølge opplysninger gitt til Vårt Land, inngår følgende punkter i arbeidsavtalen til den avgåtte generalsekretæren:

I en retrettavtale inngått flere år etter at hun ble ansatt, ble Skretteberg og styret enig om at hun kunne gå inn i andre stillinger i Caritas Norge, med samme lønns- og arbeidsvilkår som i generalsekretærstillingen.

Organisasjonen har ikke vært orientert om retrettavtalen før denne uken.

Da Skretteberg ønsket å gå av som generalsekretær, opprettet styret et nytt oppdrag til henne i hennes fødeland, Colombia. Oppdragets varighet er ett år, med samme lønnsvilkår som før, altså 1,17 millioner kroner.

Skretteberg får dessuten de vanlige betingelsene som andre utenlandsutsendte, som dekning av boutgifter.

Skretteberg får også en sluttpakke på 1,965 millioner kroner, for å avslutte arbeidsforholdet innen 1. desember 2024. Avtalen er datert denne uken.

Styreleder: Hun har gjort en enestående jobb

Den ansatte Vårt Land har snakket med forteller om et følelsesladd møte mellom staben og styreleder.

– I tillegg til at vi føler det er et svik fra Marthas side, føler nok store deler av staben at denne arbeidsavtalen er et fullstendig svik fra styret, at de har tillatt dette å skje.

Styreleder Stian Berger Røsland bekrefter til Vårt Land at han har orientert organisasjonen om detaljene i avtalen. Han forklarer summen på sluttpakken slik:

– Gjennom en helhetsvurdering har styret forsøkt å legge til rette for det generalsekretærskiftet som Marthas valg om å fratre initierte, tatt hensyn til de forpliktelsene og avtalene og som har vært inngått og hatt med oss den innsatsen som har vært gjort av henne gjennom mange år. Avtalen reflekterer det som vi til syvende og sist ble omforent om.

– Ansatte i staben opplever det som et svik mot verdens fattige. Hva svarer du til det?

– Jeg mener ikke det er grunnlag for det, men er lei for om noen kan føle det slik nå og det skal vi forsøke å ivareta fremover. Samtidig håper jeg vi sammen kan komme dit hvor vi kan samles i den takknemlighet Caritas Norge alltid vil ha for Marthas innsats gjennom mange år og hennes unike evne til å løfte organisasjonens nasjonale og internasjonale arbeid, økonomi, bredde og synlighet, til det som har blitt en viktig norsk humanitær organisasjon.

– Har løftet Caritas

Den ansatte Vårt Land har snakket med beskriver også Skretteberg som en svært god leder.

– Hun har løftet organisasjonen betydelig med gode resultater, sier vedkommende og viser til at hun i løpet av sin periode har mangedoblet budsjettet og utvidet staben med titalls nye ansatte.

– Hun har løftet Caritas Norge, og gitt organisasjonen den plassen den fortjener, i rettferdighetens navn. Men hva enn som er grunnen føles det ut som et svik, og som vi er ført bak lyset, sier den ansatte.

Vårt Land har også vært i kontakt med ny generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys, som gikk inn i stillingen tidligere denne måneden. Joys henviser til styreleder og sier at hun ikke kan uttale seg om forhold som har skjedd i styret, og før hennes tid.