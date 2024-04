– Det kan se ut som om en ukultur med høye lønninger og gunstige avtaler – i alle fall i en periode – fikk feste i organisasjonen, sier Eivor Oftestad til Vårt Land.

Oftestad er professor i kristendomshistorie, forfatter og medlem i Den katolske kirke. På Facebook oppfordrer hun tidligere generalsekretær i Caritas, Martha Skretteberg, om å frasi seg sluttpakken på 1,9 millioner kroner, som «bare er egnet til å svekke tillit, skape avsky og avstand».

I en e-post til Vårt Land utdyper Oftestad at innspillet «nok er ønsketenkning, men når avtaler er inngått og underskrevet, så er vel eneste løsning – hvis det er utilbørlige avtaler – at den som tilgodesees frasier seg avtalen».

Men enda viktigere enn at Skretteberg frasier seg pengene, er at man får full åpenhet om hva som har skjedd, mener Oftestad:

– Det er veldig mye spekulasjoner og misnøye, ikke minst hos det katolske lekfolket.

Nå etterlyser hun svar på konkrete spørsmål:

– Hvilke avtaler er inngått, når, og med hvem og hvorfor?

Før påske kunne Vårt Land avsløre at tidligere generalsekretær i hjelpeorganisasjonen, Martha Skretteberg, har fått en svært gunstig sluttpakke (se faktaboks). Mange i Caritas reagerer, og en anonym ansatt kaller pengesummen for et «moralsk svik mot verdens fattige».

Caritas er Den katolske kirkes humanitære hjelpeorganisasjon, og en av verdens største humanitære aktører.

Vårt Land har forelagt kritikken for Martha Skretteberg og spurt henne om hun vil vurdere å frasi seg avtalen. Skretteberg jobber for tiden for Caritas i Sør-Amerika. I en melding på WhatsApp henviser hun til styreleder i Caritas Norge for alle spørsmål.

Slik ser avtalen ut:

I en retrettavtale inngått flere år etter at Skretteberg ble ansatt i 2011, ble hun enig med styret om at hun kunne gå inn i andre stillinger i Caritas Norge, med samme lønns- og arbeidsvilkår som i generalsekretærstillingen.

Organisasjonen har ikke vært orientert om retrettavtalen før i slutten av mars i år.

Da Skretteberg ønsket å gå av som generalsekretær, opprettet styret et nytt oppdrag til henne i hennes fødeland, Colombia. Oppdragets varighet er ett år, med samme lønnsvilkår som før, altså 1,17 millioner kroner.

Skretteberg får dessuten de vanlige betingelsene som andre utenlandsutsendte, som dekning av boutgifter.

Skretteberg får også en sluttpakke på 1,965 millioner kroner, for å avslutte arbeidsforholdet innen 1. desember 2024. Avtalen er datert til slutten av mars i år.

– Et tillitsproblem

Etter det Vårt Land kjenner til, har sluttpakken skapt reaksjoner i store deler av Den katolske kirke. Det har også kommet henvendelser til biskopen i Oslo, Bernt Eidsvig, som førte til at Eidsvig ba prester om å ta opp saken under den tradisjonsrike palmesøndag-messen.

Katolikk og fagansvarlig for dialog i Areopagos, Ann Jeanette Ekberg, er blant dem som reagerer kraftig på sluttpakken, og kaller Skrettebergs arbeidsavtale i Caritas for et «tillitsproblem». Hun stiller seg bak Oftestads oppfordring om åpenhet rundt arbeidsavtalen til den avgåtte Caritas-sjefen.

– En stor del av det katolske lekfolket spør seg nå hva som er bakgrunnen for at disse avtalene er blitt inngått. Hvem bestemmer hva og hvor går avgjørelsene? spør Ekberg.

REAGERER: Ann Jeanette Ekberg kaller sluttpakken til Caritassjefen for en «moralsk kollaps». (Guro Asdøl Midtmageli)

Hun mener sluttpakken er en moralsk kollaps som ikke går overens med Den katolske kirkes sosiallære, en lære også Caritas forvalter:

– Katolsk lære sier at man har rett på rettferdig lønn og arbeidsvilkår. Men Skrettebergs avtale er langt forbi det, sier hun til Vårt Land, og legger til:

– Rent prinsipielt spør jeg meg om kristne og humanitære organisasjoner i det hele tatt skal operere med sluttpakker. Når det er sagt er hennes sluttpakke for høy.

Styreleder: –Ingen offentliggjøring av arbeidsavtaler

Styreleder i Caritas Norge, Stian Berger Røsland, avviser imidlertid kravet om fullt innsyn i Skrettebergs arbeidsavtale.

– IKKE AKTUELT: Styreleder i Caritas Norge, Stian Berger Røsland, sier det ikke er aktuelt å offentliggjøre Skrettebergs arbeidsavtale. (Ole Gunnar Onsøien/NTB)

– Vi offentliggjør selvsagt det som har regnskapsmessig betydning og som det gjøres avsetninger for, som lønnsvilkår og sluttvilkår. Men det er ikke aktuelt å offentliggjøre den enkelte ansattes arbeidsavtale med Caritas, sier han til Vårt Land.

– Flere medlemmer i Den katolske kirke mener sluttpakken skaper mistillit til Caritas. Hvordan vil styret håndtere det?

– Vi har den åpenheten som det forutsettes at man skal ha. Men det er en balansegang og grensegang mellom behovet for åpenhet og den enkelte ansattes rett til fortrolighet om eget arbeidsforhold, sier Berger Røsland og legger til:

– For en virksomhets daglig leder eller generalsekretær er den fortroligheten mindre enn for andre ansatte, men det betyr ikke at den er borte.

Ny generalsekretær: – Har ingen sluttpakke-avtale

Eivor Oftestad avslutter e-posten til Vårt Land med å understreke at «åpenhet er eneste vei ut av uføret» for hjelpeorganisasjonen:

– Manglende åpenhet gir grobunn for mye rykter og mistillit, derfor er åpenhet så viktig. Her har jeg tro på den nye generalsekretæren og det nye styret i Caritas, skriver hun.

Ingrid Rosendorf Joys tok over jobben som generalsekretær i Caritas Norge i mars i år. Hun ønsker å være åpen om sin egen arbeidsavtale med Caritas.

KONTRAKT: Ny generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys har ingen sluttpakkeavtale. (Erlend Berge)

– Jeg har en helt ordinær åremålsavtale, som er det som er vanlig i denne type organisasjoner, opplyser Rosendorf Joys til Vårt Land.

Åremålet har en varighet på seks år, og kan fornyes med en ny seksårsperiode dersom både hun og styret ønsker det. Rosendorf Joys opplyser også om at hun har samme pensjonsordninger som resten av organisasjonen.

– Har du inngått en retrettavtale lik den Martha Skretteberg fikk, og har du avtalt en sluttpakke for den dagen du går av?

– Jeg har ingen retrettavtale og ingen sluttpakke. Det ville selvfølgelig vært svært umusikalsk i denne bransjen som vi er i, svarer Rosendorf Joys.