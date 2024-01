– Rent teologisk representerer dette et brudd med Den norske kirke, sier Bertel Emil Hjortland.

Han prest i Storsalen i Oslo, en menighet som definerer seg både som en del av Normisjon og Den norske kirke (DNK). Formelt sett er de kun tilsluttet Normisjon, og er ikke en ordnet del av DNK, men de ønsker «å arbeide innenfor rammen av DNK», heter det i vedtektene deres.

Tradisjonelt har båndene mellom Normisjon og DNK vært tette. På Normisjons generalforsamling forrige uke ble det imidlertid fattet et vedtak som Hjortland mener representerer et brudd med DNK: Normisjon sentralt skal opprette et eget trossamfunn.

– Rent juridisk regnes Normisjon med dette som et eget kirkesamfunn. Selv mener jeg det er teologien som må avgjøre om vi er et kirkesamfunn, og både teologisk og historisk er vi en del av Den norske kirke. Derfor sliter jeg med å se på denne avgjørelsen som noe annet enn kirkesplittelse, mener Hjortland.

Han påpeker at Storsalen, som regnes som den eldste menigheten i Normisjon, er delt i spørsmålet om opprettelse av eget Normisjon-trossamfunn.

NASJONALT TROSSAMFUNN: – For oss er det viktig at dette ikke blir oppfattet som at Normisjon er ute etter å bryte med Den norske kirke, sa Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon, til Vårt Land i fjor.

Sosiologiske endringer

Generalsekretær i Normisjon, Kjetil Vestel Haga, har i forkant av generalforsamlingen vært tydelig på å signalisere at et eget trossamfunn ikke representerer et brudd med DNK.

– Spørsmålet om eget trossamfunn handler om at vi må tilpasse oss en ny virkelighet, uttalte generalsekretæren til Vårt Land i april i fjor.

Rent sosiologisk har det skjedd endringer i organisasjonen som gjør et Normisjon-trossamfunn naturlig, mener Haga. I mange tilfeller har foreningene i Normisjon fungert som et supplement til kirkens gudstjenester. De fleste i Normisjon er dessuten DNK-medlemmer.

Men de siste årene har stadig flere foreninger blitt til menigheter. Flere av dem bruker ikke lengre kirken til gudstjenester, dåp og bryllup. I stedet tilbyr de alt selv. I disse menighetene er det flere som ikke har en tilknytning til DNK. Med et eget trossamfunn ønsker de å tilby denne gruppen en kirkerettslig tilhørighet.

Et tilsvarende tilbud har også Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet.

PREST I STORSALEN: Bertel Emil Hjortland sier at han stor forståelse for ønsket om å kunne gi en kirkerettslig tilhørighet til de kirkeløse i Normisjon. Han mener likevel ulempene er større enn fordelene i denne saken.

– Utvikling mot kirkesamfunn

Bertel Emil Hjortland sier at han stor forståelse for ønsket om å kunne gi en kirkerettslig tilhørighet til de kirkeløse i Normisjon. Han mener likevel ulempene er større enn fordelene i denne saken.

Selv om generalsekretæren er tydelig på at Normisjon med vedtaket ikke skal forstås som et eget kirkesamfunn, frykter Hjortland at nettopp det vil kunne bli konsekvensen på sikt.

– Normisjon har alltid hatt en selvforståelse som en misjonsbevegelse. Jeg klarer ikke å se på dette som noe annet enn utvikling mot reellt sett å være et kirkesamfunn, sier han.

At Normisjon skal opprette et eget trossamfunn skjer etter en lengre prosess i den lavkirkelige organisasjonen. Fra før finnes det et trossamfunn i Normisjon, men det administreres av organisasjonens region i Agder. Generalforsamlingens vedtak innebærer at dette tilbudet sentraliseres.

– Hva gjør en sentralisering av dette tilbudet annerledes?

– Normisjon Agder er en liten del av organisasjonen. At en region oppretter et trossamfunn i protest, tenker jeg man må ha ha rom for i organisasjonen. Men når man sentraliserer tilbudet, så er det organisasjonen som helhet som sier at dette er noe vil vil og noe vi har. Det gjør det mye mer legitimt og større, selv om antall medlemmer nødvendigvis ikke blir større, sier Hjortland .

Region Agder opprettet sitt trossamfunn i 2017, dels på grunn av den teologiske utviklingen i DNK.

OPPFORDRING: Tom Sverre Bredal-Tomren er førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole. Han mener et nasjonalt Normisjon-trossamfunn burde få konsekvenser for Den norske kirkes forhold til organsasjonen.

Oppfordret til å bryte samarbeid

I etterkant av generalforsamlingen til Normisjon forrige uke, uttalte VID-førsteamanuensis Tom Sverre Bredal-Tomren til Vårt Land at opprettelsen av et nasjonalt trossamfunn burde få konsekvenser for Den norske kirkes forhold til organisasjonen. Han er selv vikarprest i DNK.

Tomren mener dette innebærer at Normisjon må anses konkurrerende kirkesamfunn til DNK, og hans oppfordring til menigheter i DNK er klar: De bør bryte med organisasjonen.

Bertel Emil Hjortland vil ikke gå med på å kalle Normisjon et konkurrerende kirkesamfunn, selv om det nå skal opprettes et trossamfunn som han selv ikke ønsker.

– Jeg synes det er en uheldig ordbruk. Kirkesamfunn kan ikke være konkurrerende, og jeg er trygg på at vi alle har en forståelse av at vi ett i Kristus, sier presten i Storsalen.

Bredal-Tomrens oppfordring til menighetene i DNK har han heller ikke sansen for.

– Til tross for det jeg mener er et uheldig vedtak, så håper jeg vi fortsetter å jobbe sammen heller enn forsøke å splitte det opp, sier han.