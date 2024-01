Mener Den norske kirke bør bryte med Normisjon: – Definerer seg som annet kirkesamfunn

Tradisjonelt har det vært svært tette bånd mellom Normisjon og Den norske kirke (DNK). De samarbeider blant annet om barne- og ungdomsarbeid og flere menigheter i DNK støtter opp om organisasjonens misjonsprosjekter. «Vi anser Den norske kirke som vår viktigste samarbeidspartner», heter det på nettsiden deres.

Men på Normisjons generalforsamling på fredag ble det fattet et vedtak som enkelte mener markerer et skille:

Med stort flertall ble det bestemt at Normisjon sentralt skal tilby sine kirkeløse medlemmer registrering i eget trossamfunn.

– Dette vil si at Normisjon definerer seg og er et annet kirkesamfunn enn DNK. Det er etter min mening ikke naturlig at Den norske kirke samler inn penger til konkurrerende kirkesamfunn.

Det skriver Tom Sverre Bredal-Tomren på Facebook-siden sin. Bredal-Tomren er førsteamanuensis i teologi ved VID vitenskapelige høgskole. Han er også vikarprest i Den norske kirke. Tidligere har han vært ansatt i Santalmisjonen, nå kjent som Normisjon.

Bredal-Tomrens oppfordring til menigheter i DNK er klar: De bør bryte med Normisjon.

KLAR TALE: – For oss er det viktig at dette ikke blir oppfattet som at Normisjon er ute etter å bryte med Den norske kirke. Spørsmålet om eget trossamfunn handler om at vi må tilpasse oss en ny virkelighet, uttalte generalsekretær Kjetil Vestel Haga til Vårt Land i april i fjor.

Fra foreninger til menigheter

At Normisjons generalforsamling går inn for å opprette et trossamfunn, skjer etter en lengre prosess i den lavkirkelige organisasjonen. Fra før finnes det et trossamfunn i Normisjon. Det har siden 2017 vært administrert av region Agder.

– Men en regional løsning oppleves kunstig. For en del medlemmer fra andre deler av landet opplever det rart å skulle registrere seg i Agder, har generalsekretær i Normisjon, Kjetil Vestel Haga tidligere forklart.

Det er regionen selv som ønsket at trossamfunnet skal administreres av Normisjon sentralt, har Vårt Land tidligere omtalt. Siden har et utvalg nedsatt av generalsekretæren anbefalt en slik løsning. Også Landsstyret har anbefalt at det sentralt etableres et eget trossamfunn i Normisjon.

– For oss er det viktig at dette ikke blir oppfattet som at Normisjon er ute etter å bryte med DNK. Spørsmålet om eget trossamfunn handler om at vi må tilpasse oss en ny virkelighet, uttalte generalsekretæren til Vårt Land i april i fjor.

Han viste til at organisasjonen i alle år har hatt tette bånd til DNK. For eksempel har de mange foreningene i misjonsorganisasjonen fungert som et supplement til kirkens gudstjenester. De fleste i Normisjon er dessuten DNK-medlemmer.

Men de siste årene har stadig flere foreninger blitt til menigheter. Flere av dem bruker ikke lengre kirken til gudstjenester, dåp og bryllup. I stedet tilbyr de alt selv.

– I menighetene er det en økende andel som ikke er medlem i DNK, og blant disse er en del «kirkeløse» som ikke er registrert noe sted. For dem er det viktig å ha en sentral registreringsmulighet sa Haga til Vårt Land før helgen.

SAMLET: I helgen ble tre Normisjon-begivenheter lagt til IMI-kirken i Stavanger: Normisjons generalforsamling, landsmøtet til Acta og konferansen MER.

– Smelter sammen

Vårt Land har bedt Tom Sverre Bredal-Tomren om å utdype sitt innlegg. Han sier at han har full forståelse for at organisasjonen etter en lengre prosess har landet på at organisasjonen sentralt skal tilby et trossamfunnsregister. Men sett utenfra synes han altså at løsningen representerer noe nytt.

– Jeg forstår at Normisjon ønsker å være både en fornyelsesbevegelse, en misjonsorganisasjon som står tett på DNK og samtidig ønsker å etablere et nasjonalt trossamfunnsregister, altså i realiteten et nasjonalt kirkesamfunn. Men fra utsiden smelter dette sammen, mener han.

Bredal-Tomren påpeker at det i prinsippet er helt greit å sende ungdommer på leir i regi av andre kirkesamfunn, samt støtte deres misjonsprosjekter.

– Men da må vi vite at det er det vi gjør, sier han.

– Siden 2017 har Normisjon hatt et eget trossamfunn, men da i regi av region Agder. Hva gjør en sentralisering av dette tilbudet annerledes?

– Det kan godt være at denne problemstillingen skulle vært reist tidligere, men dette er i hvert fall en anledning til å gjøre det.

Mener biskopene må ta stilling

Som følge av generalforsamlingens vedtak har Bredal-Tomren henvendt seg til Bispemøtet og bedt dem om å drøfte saken, samt komme med noen styringssignaler.

«Jeg tror det er mange kirkelige ansatte som kjenner på usikkerhet på hvorvidt helgens vedtak får eller bør få konsekvenser for hva vi tenker om samarbeidet med organisasjonen», heter det i skrivet han har sendt til biskopene.

«Et nytt nasjonalt kirkesamfunn aktualiserer spørsmål som samarbeidsform, anerkjennelse og utveksling av embete m.m.», skriver han.

Bredal-Tomren understreker at han håper på et positivt utfall av en eventuell drøfting. «Jeg håper på gode relasjoner og lave terskler mellom de to kirkesamfunnene».

REAGERER: – Jeg synes det er uheldig at en prest i DNK tillegger Normisjon et mer distansert forhold til kirken enn det generalsekretæren selv har uttrykt i media, sier Espen Andreas Hasle, prost i Nordre Follo.

Normisjon er fortsatt en misjonsorganisasjon som jobber med å formidle evangeliet i samarbeid med mange aktører — Espen Andreas Hasle, prost i Nordre Follo

– Uheldig

Fra en annen prest i DNK møter Bredal-Tomren motstand.

– Jeg synes det er uheldig at en prest i DNK tillegger Normisjon et mer distansert forhold til kirken enn det generalsekretæren selv har uttrykt i media, sier Espen Andreas Hasle, prost i Nordre Follo.

Tidligere har han også vært daglig leder i Acta, Normisjons barne- og ungdomsarbeid.

At Normisjon sentralt vil opprette et trossamfunn gjør dem ikke til et kirkesamfunn, slik Hasle ser det.

– De er fortsatt en misjonsorganisasjon som jobber med å formidle evangeliet i samarbeid med mange aktører, blant andre DNK. Selv mener jeg vi bør hegne om det gode og viktige samarbeidet med kirke, heller enn å gi signaler om at det ikke skal fortsette. Det vil ikke styrke noe kristent arbeid i Norge at man ikke kan samarbeide så mye som mulig, sier han.

