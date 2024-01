Normisjon oppretter trossamfunn for kirkeløse

Normisjon vedtok fredag med stort flertall å tilby sine kirkeløse medlemmer registrering i eget trossamfunn.

Generalforsamlingen støtter landsstyrets innstilling, og går dermed inn for å opprette et sentralt medlemsregister for dem som ikke er medlem av Den norske kirke eller andre kirkesamfunn.

– Jeg synes Normisjon skal ha et tilbud for de som ønsker en formell tilknytning til menigheten sin. Vi er medlem av Den norske kirke under tvil. Jeg synes det er fint at det kommer en slik løsning, sa Torgeir Flateby før avstemmingen.

ØNSKER LØSNING VELKOMMEN: – Jeg synes Normisjon skal ha et tilbud for de som ønsker en formell tilknytning til menigheten sin, sier Torgeir Flateby.

Sammen med kona Kari har 71-åringen tatt turen til IMI-kirken i Stavanger denne fredagen. Her er det ventet hundrevis av mennesker tilknyttet Normisjon de tre neste dagene. Fra fredag til mandag skal nemlig tre store begivenheter avholdes i disse lokalene: Normisjons generalforsamling (GF), landsmøtet til Acta og konferansen MER. Sistnevnte er en medarbeidersamling for ansatte og frivillige i organisasjonen.

Saken om sentralt trossamfunn er én av flere store saker som står på dagsorden under generalforsamlingen. I tillegg skal Normisjons nye strategi for organisasjonen de neste seks årene behandles.

Tette bånd

Tradisjonelt sett har Normisjon hatt tette bånd til Den norske kirke (DNK). For eksempel har de mange foreningene i misjonsorganisasjonen fungert som et supplement til kirkens gudstjenester. De fleste i Normisjon er dessuten DNK-medlemmer.

Men i likhet med Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet, har det oppstått stadig flere menigheter innad i bedehusorganisasjonene. Flere av dem bruker ikke lengre kirken til gudstjenester, dåp og bryllup. I stedet tilbyr de alt selv.

– I menighetene er det en økende andel som ikke er medlem i DNK, og blant disse er en del «kirkeløse» som ikke er registrert noe sted. For dem er det viktig å ha en sentral registreringsmulighet. Det ser vi også som en del av et forsvarlig kvalitetssystem når vi etablerer og utvikler menigheter, sier generalsekretær i Normisjon, Kjetil Vestel Haga.

TROSSAMFUNN: – For noen i Normisjon er den teologiske utviklingen i DNK viktig, men grunnen til at landsstyret nå vil legge til rette for en sentral registreringsmulighet handler mer om sosiologi enn teologi, sier Kjetil Vestel Haga.

Fra forsamlinger til menigheter

Tradisjonelle foreninger i Normisjon falt fra 1800 foreninger i 2001 til mellom 500 og 600. Disse har i snitt 16 medlemmer og består stort sett av seniorer.

Samtidig har antall menigheter økt fra 2 til 46 i samme periode. Disse favner alle generasjoner, men tiltrekker seg primært barnefamilier og har i snitt 119 medlemmer hver.

Kilde: Normisjon

Medlemmer under tvil

Både Torgeir og Kari Flateby er begge døpt i DNK og går til gudstjeneste i sin lokale menighet i Askim. I tillegg går de på møter i sin lokale Normisjon-forsamling. Torgeir sitter dessuten i styret i til Normisjon region Østfold.

For dem er det ikke primært den sosiologiske utviklingen i Normisjon som gjør at de synes et sentralisert trossamfunn er en god idé, men det de oppfatter som en stadig mer liberal utvikling i DNK.

– Jeg er uenig i mye av det som går på biskopenes forståelse av kjønn, ekteskap og homofili. Uttalelser de har kommet med gjør at kirken tar en annen retning enn det vi mener er rett. Derfor er vi under tvil medlemmer, sier Torgeir, som i Vårt Land er mest kjent for å være tidligere generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund.

– Vi synes derfor det er fint å ha en mulighet for å melde seg inn i et trossamfunn til Normisjon. Det er hele tiden en utvikling i DNK som gjør det stadig mer aktuelt.

Å melde seg ut av DNK sitter imidlertid fortsatt langt inne, medgir de.

– Vi har gode prester lokalt, så derfor blir vi, sier Kari.

FLERE ARRANGEMENTER: Fredag til mandag legges tre Normisjon-begivenheter til IMI-kirken i Stavanger: Normisjons generalforsamling, landsmøtet til Acta og konferansen MER.

– Oppleves kunstig

Da Misjonssambandet i 2015 opprettet et eget trossamfunn, var det med tydelig henvisning til den liberale utviklingen i DNK. Men i Normisjon er ikke dette den primære begrunnelsen for å tilby medlemmer kirkerettslig tilknytning, ifølge generalsekretær Kjetil Vestel Haga.

– For noen i Normisjon er den teologiske utviklingen i DNK viktig, men grunnen til at landsstyret nå vil legge til rette for en sentral registreringsmulighet handler mer om sosiologi enn teologi, sier Haga.

I dag finnes det allerede et trossamfunn i Normisjon. Dette administreres imidlertid av deres region i Agder.

– Men en regional løsning oppleves kunstig. For en del medlemmer fra andre deler av landet opplever det rart å skulle registrere seg i Agder, påpeker Haga.

Det er regionen selv som ønsket at trossamfunnet skal administreres av Normisjon sentralt, har Vårt Land tidligere omtalt. Siden har et utvalg nedsatt av generalsekretæren anbefalt en slik løsning.

Anbefalingen om sentralt ansvar for trossamfunnet har også hatt bred tilslutning i organisasjonen. I en høringsrunde som ble avsluttet i november i fjor, sa hele 82,7 prosent seg helt enig i en slik løsning, 10,3 prosent sa seg delvis enige, mens 6,9 prosent forholdt seg nøytrale. Ingen av høringsresultatene var dermed negative, skriver landsstyret i sitt høringsnotat.

Landsstyret gikk i forkant av generalforsamlingen inn for å anbefale at det sentralt etableres et eget trossamfunn i Normisjon.

Større deltakelse enn tidligere

At tre Normisjons-begivenheter denne helgen legges til Stavanger, er nytt av året. Vanligvis arrangeres generalforsamlingen på sommeren.

– Særlig fra menighetssegmentet i Normisjon har det vist seg at det er vanskelig å samle bredt til generalforsamlingen på sommeren. Det har også vært viktig å gjøre dette sammen med Acta for å gi et tydelig signal om sammenkobling med dem. Det er kjekt å se at vi nå lykkes med en breiere og større deltakelse enn tidligere, sier generalsekretæren.

Ifølge ham er 330 påmeldt til generalforsamlingen, og i overkant av 500 totalt med MER-konferansen.

– Dette er den høyeste og bredeste deltakelsen siden 2015, opplyser han.

