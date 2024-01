Erklæringen Fiducia supplicans, som blant annet åpner for å velsigne likekjønnede par, har blitt en hodepine for Vatikanet.

Brevet, som ble publisert 18. desember, drøfter hvorvidt katolske prester kan velsigne par som lever sammen uten å være sakramentalt gift. Her åpnes det – med omfattende forbehold – for at kirkas geistlige kan velsigne slike «irregulære par». Det vil for eksempel gjelde samboere, likekjønnede par, eller ektepar som ikke er gift i Den katolske kirke.

Siden brevet ble offentliggjort har det hersket uenighet mellom konservative og progressive katolikker om hva det egentlig åpner for. Et annet spørsmål er i hvilken grad bestemmelsene som brevet kommer med, vil bli fulgt.

Nå har brevets forfatter, kardinal Víctor Manuel Fernández, prefekt for Trosdekasteriet i den romerske kurie, tatt bladet fra munnen. I et intervju med den tyske katolske avisa Die Tagespost, går han hardt ut mot tysk katolsk lederskap med blant annet beskjeden om at tyskerne burde lære seg å sette pris på «perspektivene til katolikker i andre deler av verden i spørsmål relatert til seksualitet».

Med en dårlig skjult henvisning til blant annet Tyskland sier Fernández videre at Fiducia supplicans ikke er «svaret som folk i to eller tre land ville likt og fått. I stedet er det en pastoral respons som alle kan akseptere, dog med vanskelighet».

Den tyske teologen Werner Jeanrond bruker noen andre ord for å beskrive responsen:

– Her har det hendt noen ting og nå er ingen glade. Så nå forsøker Vatikanet å redde det som reddes kan. De progressive mener de ikke går langt nok, mens de konservative mener de har gått for langt. Hva gjør man da?

Jeanrond er født i Tyskland, men har bodd i en rekke europeiske land. Han var tidligere teologiprofessor ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Nå er han pensjonert og er bosatt i Tyskland.

Mener det bedrives et spill

Jeanrond mener Fernandez’ uttalelser er et spill for galleriet og sier man i Tyskland vil ta kritikken med slående ro.

– I Tyskland sees Fernandez’ rygging som et forsøk på å pasifisere de erkekonservative sidene i Den katolske kirke. Fernandez sier til konservative at de ikke trenger å uroe seg for det er ikke mye som har forandret seg. Men det er mye som har forandra seg, sier Jeanrond til Vårt Land.

– Jeg forstår hva Vatikanet forsøker å gjøre med dette, men så har de enda kommet med dette skrivet. Man kan ikke ta vekk revolusjonen som har skjedd med dette skrivet, sier Jeanrond.

En «revolusjon i Roma» var også hvordan erklæringen tidlig ble beskrevet i Den østerrikske avisen Kurier.

Taler Roma midt imot

I intervjuet med Die Tagespost sier Fernández at brevet Fiducia supplicans er Vatikanets «tydelige svar» til en rekke utviklinger i den katolske kirken i Tyskland de siste årene. Kirken i Tyskland har blant annet lagt planer for å formalisere liturgi for velsignelse av likekjønnede par. Noe slikt åpnes det ikke for i brevet, som åpner med å bekrefte den tradisjonelle katolske ekteskapslæren.

Kirken i Tyskland har likevel allerede varslet at erklæringen ikke vil stoppe de fra å gjennomføre planene sine.

– Den store majoriteten av katolikker i Tyskland støtter å gå imot Roma i spørsmålet om homofili. De vet at ellers er det slutt, forklarer Jeanrond.

Den katolske kirken i Tyskland har opplevd en betydelig medlemsnedgang de siste årene. I 2022 meldte den tyske bispekonferansen at over en halv million mennesker hadde forlatt kirken i løpet av året. Tallet for 2021 var 360.000.

Et annet hodebry for Vatikanet i Tyskland har vært «Den synodale vei», en rekke møter mellom Den tyske bispekonferansen og Sentralkomiteen for tyske katolikker (ZdK). Siden 2019 har «Den synodale vei» møttes hvert år og medlemmene har fattet vedtak som Vatikanet har advart om at kan føre til at den lokale kirken i Tyskland kan komme på avveie fra «den universelle kirkes felles vei».

Mener paven forsøker å bevare enhet

Fernández mener at paven med erklæringen gjør et forsøk på å svare på situasjonen i Tyskland samtidig som han forsøker å bevare enhet i det som er verdens største kirkesamfunn. Lær å sette mer pris på det dere nå har fått, er beskjeden fra Fernández til det tyske katolske lederskapet.

– Vil ikke katolikker i Tyskland ta Fernandes’ uttalelser dårlig opp?

– Nei. Alle vet hva dette er. Paven er forsiktig, men han har tatt et steg. Det kan man ikke gjemme bort. Men han vil ikke at det skal skje det samme som skjedde med den anglikanske kirken, hvor en liberalisering i LHBT+-spørsmål har laget en rift til Afrika. Og for paven er det ikke bare Afrika som kan bli et problem, men også Asia og Russland.

Jeanrond sikter til spliden som har oppstått i Den anglikanske kirke etter at den i 2023 vedtok å velsigne likekjønnede par. Dette førte til at konferansen GAFCON (Global Anglican Future Conference), en gruppe konservative biskoper som til sammen representerer 85 prosent av anglikanere, erklærte at den engelske erkebiskopen Justin Welby, måtte si fra seg sin rolle som øverste leder for kirkesamfunnet.

– Å velsigne homofilt samliv kommer ikke nå. Ikke enda. Paven vil holde kirken samlet. Homoseksualitet er en umulig sak i for eksempel Nigeria og Uganda. Og dette er det dilemmaet paven har. Hvordan skal han si hva han synes og ikke tape Afrika?, sier Jeanrond.

Etter publiseringen av Fiducia Supplicans har bispesynodene i et titalls afrikanske land vært kritiske, og mange av dem har forbudt prester å velsigne likekjønnede par. I tillegg har Storerkebiskopen i Den ukrainske gresk-katolske kirke Svjatoslav Sjevtsjuk uttalt at han ikke anser uttalelsen som gyldig for de katolske kirkene som følger østlig ritus. Også bispekonferansen i Polen har uttalt seg kritisk til brevet fra Trosdekasteriet.

«Gud elsker deg, ikke kirke»

– Paven er veldig strategisk. I England snakker man om å la dragen fly for å se hva som skjer. Vil dragen gå opp eller ned i vinden? Det er det paven gjør her. Hans strategi er pastoral, ikke dogmatisk. Paven sier at alle skal komme og at Gud elsker dem, forklarer Jeanrond, som legger til:

– Men det har nå gitt oss den absurde situasjonen at Gud elsker deg, ikke kirken.