Bønnehuset bryter med grunnlegger etter anklager

I høst ble det kjent at Mike Bickle (68) ble anklaget for seksuelt misbruk av flere kvinner over flere tiår. Nå er det klart at organisasjonen han grunnla, bryter alle bånd med ham.

Det meldte Norge Idag først.

Bickle grunnla og har vært leder for det amerikanske bønnehuset International House of Prayer i Kansas City (IHOP-KC) i Missouri, USA.

Bønnehuset i Kansas City har drevet døgnkontinuerlig bønn og lovsang uten stopp siden 1999, som også strømmes på nett og via kristen TV. Det har inspirert en rekke tilsvarende bønnehus over store deler av verden.

Mike Bickle er kjent internasjonalt som predikant og bibellærer, og to av bøkene hans er oversatt til norsk. Han står også bak Onething-konferansen, som i april i fjor fikk en avlegger i Vikingskipet på Hamar.

Innrømte upassende oppførsel

Bickle innrømmet i desember «upassende oppførsel», da han for første gang adresserte anklagene:

– Jeg innrømmer dessverre at jeg for over 20 år siden begikk synd ved upassende oppførsel. Mine moralske feiltrinn var reelle, sa han i en uttalelse.

– Med et svært tungt hjerte ønsker jeg å uttrykke hvor dypt sorgtynget jeg er over at mine tidligere synder har ført til så mye smerte, forvirring og splittelse, sa han.

Det var imidlertid ikke klart hvilke av anklagene mot ham han faktisk erkjente.

Etter dette ble det klart at Bickle ville avstå fra å tale, delta i bønnehuset og være aktiv på sosiale medier mens organisasjonen engasjerte ekstern hjelp for å granske anklagene mot ham.

Ny informasjon

I en YouTube-video som ble publisert på IHOP-KC sin kanal 22. desember forteller talsperson Eric Volz at styret har mottatt ny informasjon som «bekrefter et nivå av upassende oppførsel som krever at IHOP-KC umiddelbart, formelt og permanent separerer seg fra ham».

Resten av kunngjøringen kan du se i videoen under:

Her sier Volz blant annet at de på nåværende tidspunkt ikke kan dele detaljer om Bickle sine handlinger, men at fokuset til organisasjonen er «en fullstendig og grundig granskning av de rapporterte anklagene».