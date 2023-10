Han startet døgnåpnet bønnehus. Nå anklages han for seksuelt misbruk

Mike Bickle, grunnlegger og leder for det amerikanske bønnehuset International House of Prayer i Kansas City (IHOP-KC) i Missouri, USA, anklages for en rekke tilfeller av seksuelt misbruk.

Det kommer frem i et brev som tre tidligere ledere av IHOP-KC sendte ut lørdag.

«Disse anklagene om seksuelt misbruk utført av en åndelig leder fremstår troverdige og vedvarende», sier de i brevet.

Bønnehuset i Kansas City har drevet døgnkontinuerlig bønn og lovsang uten stopp siden 1999, som også strømmes på nett og via kristen TV. Det har inspirert en rekke tilsvarende bønnehus over store deler av verden.

Mike Bickle er kjent internasjonalt som predikant og bibellærer, og to av bøkene hans er oversatt til norsk. Han står også bak Onething-konferansen, som i april i fjor fikk en avlegger i Vikingskipet på Hamar.

Anklages for manipulasjon

Anklagene skal gjelde et ukjent antall kvinner, og spenne seg over flere tiår.

«Anklagene er seksuelle av natur, og hans ekteskapspakt er ikke overholdt. Mike Bickle brukte også sin posisjon av åndelig autoritet over ofrene for å manipulere dem», sier de tre tidligere lederne i brevet som ble sendt ut lørdag.

Kvinnene bak anklagene beskrives som «kredible, troverdige og modige».

Anklagene skal ha blitt avvist av Bickle, som skal ha nektet å stille til møte om saken. I stedet skal han ha forsøkt å skremme og diskreditere kvinnene, opplyser de.

Brevet er signert av to tidligere medlemmer av ledergruppen og styret i IHOP-KC, samt tidligere pastor for menigheten som er tilknyttet organisasjonen.

KANSAS CITY: Bønnehuset i Kansas City, Missouri, har hatt et kontinuerlig bønnemøte siden 1999. (Herman Frantzen)

Starter ekstern gransking

IHOP-KCs nåværende lederskap er «sønderknust» etter å ha blitt kjent med anklagene. De kommer frem i en uttalelse som ble lest opp på søndagens gudstjeneste.

«Vi tar disse påstandene svært alvorlig, og jobber for sannhet, opplysning, forløsning og rettferdighet», sier organisasjonen i en uttalelse søndag.

Bickle vil nå avstå fra å tale, delta i bønnehuset og å være aktiv på sosiale medier mens organisasjonen engasjerer ekstern hjelp for å granske anklagene mot ham, opplyser de.

Skal ha advart om anklager og forfølgelse

I den offisielle uttalelsen ber IHOP-KC også om at man skal avstå fra å bruke åndelig språk for å beskrive situasjonen, fordi «det kan tolkes som avvisende overfor smerten til dem som har blitt traumatisert av dette».

Ifølge lokalavisen Kansas City Star er det fordi Bickle i en preken for én uke siden skal ha advart mot kommende falske anklager. Det vises også i talenotater som den amerikanske journalisten Julie Roys har publisert.

«Satans mest effektive våpen i endetiden er anklager», skal han sa sagt i en preken én uke før anklagene ble kjent, ifølge Christianity Today.

---

International House of Prayer

En evangelikal og karismatisk bønne- og misjonsorganisasjon med base i Kansas City.

Siden 1999 har IHOP-KC drevet døgnkontinuerlig bønn og lovsang.

Foruten bønn og lovsang, vektlegger organisasjonen forkynnelse om blant annet endetid, Israel og profetier.

Organisasjonen driver også en menighet og en bibelskole, som har hatt opp til 500 elever.

Har blant annet drevet konferansen Onething, som i 2022 fikk en avlegger i Vikingskipet på Hamar.

---