– Jeg innrømmer dessverre at jeg for over 20 år siden begikk synd ved upassende oppførsel. Mine moralske feiltrinn var reelle.

Det sier Mike Bickle, forkynner og grunnlegger av det amerikanske bønnehuset International House of Prayer i Kansas City (IHOP-KC) i USA, i en uttalelse tirsdag.

Den internasjonalt anerkjente predikanten har vært i hardt vær siden oktober i år, da anklager om at han skal ha utført seksuelt misbruk ble kjent.

Tirsdag uttalte han seg om saken for første gang siden anklagene først ble kjent.

Det var Norge IDAG som omtalte saken først.

– Dypt sorgtynget

Bønnehuset i Kansas City har drevet døgnkontinuerlig bønn og lovsang uten stopp siden 1999, som også strømmes på nett og via kristen TV. Det har inspirert en rekke tilsvarende bønnehus over store deler av verden.

KANSAS CITY: Bønnehuset i Kansas City, Missouri, har hatt kontinuerlige bønnemøter siden 1999. (Herman Frantzen)

Mike Bickle er kjent internasjonalt som predikant og bibellærer, og to av bøkene hans er oversatt til norsk. Han står også bak Onething-konferansen, som i april i fjor fikk en avlegger i Vikingskipet på Hamar.

– Med et svært tungt hjerte ønsker jeg å uttrykke hvor dypt sorgtynget jeg er over at mine tidligere synder har ført til så mye smerte, forvirring og splittelse, sier Bickle i uttalelsen.

Kvinnen han viser til skal på det tidspunktet ha arbeidet under hans ledelse, ifølge The Roys Report.

Åpner for å fratre for godt

Bickle presiserer imidlertid at han «ikke innrømmer de mer intense seksuelle aktivitetene som noen antyder». Det er dermed ikke klart hvilke av anklagene mot ham han faktisk erkjenner.

Anklagene ble først kjent da tre tidligere ledere av IHOP-KC rykket ut med et brev i oktober.

«Anklagene er seksuelle av natur, og hans ekteskapspakt er ikke overholdt. Mike Bickle brukte også sin posisjon av åndelig autoritet over ofrene for å manipulere dem», skrev de tre tidligere lederne i brevet. Ifølge dem skal Bickle ha utført seksuelt misbruk gjelde flere kvinner over flere tiår.

Bickle avstår fra kristen tjeneste mens anklagene granskes. I uttalelsen sier han at det er opp til andre ledere å avgjøre hvor lenge det vil vare. Han åpner også for at det kan bli permanent.

– Jeg ser dette som Guds «forsinkede» kjærlige disiplinering i mitt liv, skriver han.

Mener gransking ikke er uavhengig

IHOP-KC har satt i gang en gransking av anklagene, og publiserte i forrige måned en foreløpig rapport. De skal ha identifisert fem av åtte mulige ofre.

Ifølge organisasjonen skal tre av de mulige ofrene offentlige ha avvist anklagene. Minst fire av de åtte ofrene skal også ha blitt inkludert i anklagene uten samtykke, ifølge lederskapet i IHOP-KC.

IHOP-KC har hyret inn et advokatbyrå som skal gjennomføre en «uavhengig og upartisk gransking» av anklagene. Gruppen bak anklagene ønsker imidlertid ikke å samarbeide med granskingsteamet, siden de ikke mener granskingen vil være tilstrekkelig uavhengig. Det uttaler advokaten til kvinnen som Bickle omtaler i sin uttalelse til The Roys Report.