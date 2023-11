Mener russ ikke har forstått hva krystallnatten dreier seg om

Tirsdag denne uken kom nyheten om at russen i byen Askim i Indre Østfold avlyser Aldri mer krystallnatt-markeringen. Begrunnelsen ble gitt til Smaalenene Avis, som omtalte saken først.

– I samarbeid med russestyret og ledelsen på Askim videregående skole, avlyser vi fakkeltoget for krystallnatt kommende torsdag. Dette er grunnet krigen i Israel, og vi vil ikke ta en politisk side i saken, siden vi har russ med bakgrunn fra begge sider av krigen, sa russepresident i Askim, Sofie Tennefoss.

Ervin Kohn kaller begrunnelsen «fullstendig skivebom».

– Dette blir å skyte seg selv i foten. De viser at de egentlig ikke har forstått hva krystallnatten dreier seg om. Det er veldig dumt for de lar en viktig anledning gå fra seg, sier Kohn, som er tidligere forstander i Det mosaiske trossamfund (DMT) i Oslo.

DMT meldte i slutten av oktober om en økning i truende hendelser. I en pressemelding beskrev de hvordan jødiske familier i Norge ikke føler seg trygge i egne hjem. Jøder har fått skåret opp barnevognhjul, blitt vekket på natten av noen som prøvde å rive opp døra, og blitt truet på skolen.

Mener det bidrar til antipati mot jøder

Krystallnatten, også kjent som novemberpogromene, er betegnelse på de landsomfattende jødeforfølgelser som skjedde i Tyskland natt til 10. november 1938. Dagen regnes som starten på det som få år senere utviklet seg til Holocaust.

– Krystallnatten har ingenting med krigen i Israel mot Hamas å gjøre. De som kansellerer en sånn markering med den begrunnelsen, bidrar til antipati mot jøder i Norge. Så det bør de slutte med, sier Kohn.

Kohns familie utvandret fra Ungarn til Norge da han var fem år. Han vokste opp på Grorud i Oslo og bodde i Israel deler av barndommen. Kohns mor overlevde Auschwitz og Bergen-Belsen. Kohns far var den eneste av 13 søsken som overlevde.

Russen i Askim har, sammen med russen i nabobyen Mysen, markert Aldri mer Krystallnatt med felles fakkeltog og appeller (fra blant annet stortingspolitikere) hvert år siden 1998. Bakgrunnen for at den årlige markeringen ble startet i sin tid, var at nynazister markerte Krystallnatten ved å marsjere gjennom Askim og Mysen på slutten av 1990-tallet.

Mysenrussen blir altså den eneste deltakeren i år, og markeringen vil også skje i Mysen.

Askimrussen med uttalelse etter hatmeldinger

Torsdag ettermiddag publiserte russestyret i Askim en felles uttalelse hvor de adresserer avgjørelsen og hvor de slår fast at de står inne for den. De melder også at de har mottatt en rekke hatmeldinger etter at det ble kjent at de dropper markeringen.

«Det er selvsagt ikke sånn at Askimrussen har antisemittiske holdninger, eller at vi støtter Hamas. Vi vet også at det er forskjell mellom dagens konflikt i Midtøsten og Holocaust, men det er klart at dagens situasjon i Midtøsten påvirket avgjørelsen.

Vi har elever på denne skolen som har opphav fra både Israel og Palestina, hvor noen er direkte berørt av det som skjer i Midtøsten i dag. Hensyn til dette var med på å virke vår beslutning.

Vi på Askim vgs tar avstand fra alle former for ekstremisme og voldshandlinger. Vi har derfor hele tiden hatt en plan om å gjennomføre en annen markering mot folkemord og krigshandlinger generelt, som blant annet Holocaust. Vi ønsker også gjennomføre et arrangement med mål om samle inn penger til barn i krig.

Vi har mottatt støtte og forståelse for vår beslutning av mange privat og i mediene, men dessverre har vi også mottatt flere sjikanerende og hatefulle meldinger fra voksne mennesker på både sosiale medier, aviskommentarer og privat. Dette er veldig leit. Vi tok en avgjørelse basert på et ønske om å ikke støte noen. Vi håper med dette å slippe flere hatmeldinger. Utover dette har vi ingen kommentar til hvorfor vi avlyser arrangementet.»

«Dårlig rektor-arbeid»

Fakkeltoget skjer ikke i regi av Askim videregående skole, men er et privat russearrangement, påpeker skolens rektor Arnfinn Løken overfor Nettavisen.

– Det er ikke skolens oppgave å pålegge russen å arrangere en slik markering. Russen har snakket med meg om dette, og begrunnet hvorfor de ikke deltar i år. Jeg har ikke gått imot dette og støtter dem i den avgjørelsen. Dette handler også om sikkerhet, sier Løken til Nettavisen.

At rektor Løken sier at han støtter russen i avgjørelsen, faller ikke i god smak hos Kohn.

– Rektoren utgjør her ikke et godt eksempel for elevene. Hans ansvar er å utdanne og danne de unge og veilede og rettlede.

Kohn kaller det «dårlig rektor-arbeid».

– Vi vil at det norske samfunnet skal ha riktig beredskap for å kunne kalibrere vårt moralske kompass. Her lar rektoren en gylden mulighet gå fra seg.

Løken har blitt forelagt kommentarene til Kohn, og svarer følgende i en e-post til Vårt Land:

«Støtten til avlysningen av dette arrangementet handler om å gi elevene støtte i den beslutningen de, etter nøye overveielser, har kommet frem til. Som skole kan ikke vi pålegge deltakelse i slike arrangementer. Avgjørelsen har ikke noe med undervisningen på skolen å gjøre og «det moralske kompasset» Kohn viser til.»

Løken viser videre til uttalelsen til russestyret.

Av et annet syn enn DMT

Onsdag kunne Vårt Land melde at DMT trekker seg ut av torsdagens markering av Krystallnatten som i år markeres med fakkeltog til Eidsvoll plass utenfor Stortinget. I stedet vil de ha en egen markering ved synagogen i Oslo.

I Oslo har markeringen vært holdt i en årrekke med både DMT og Antirasistisk Senter som arrangør. I år er Rødt, LO i Oslo og Norsk Folkehjelp med som tilsluttede organisasjoner.

DMTs styreleder Ronen Bahar uttrykker bekymring for at markeringen av Krystallnatten i økende grad skal handle om annet enn hendelsene i Nazi-Tyskland.

– De siste årene har det handlet mye om konflikten i Palestina, og å stå opp mot hat og polarisering generelt. Vi vil ta markeringen tilbake til å omhandle jødehat, og hvordan det er å føle seg alene i fellesskap.

Kohn er ikke enig i at markeringen burde omhandle utelukkende jødehat, men mener Askimrussens avgjørelse kan sees som en bekreftelse på Bahars utgangspunkt: At man mener saker som ikke burde blandes inn i markeringen, har fått rom til gjøre det.