Synagogen trekker seg ut av krystallnatt-markering

Det Mosaiske Trossamfund trekker seg ut av torsdagens markeringen av Krystallnatten, som i år markeres med fakkeltog til Eidsvoll plass utenfor Stortinget.

I stedet vil de ha en egen markering ved synagogen i Oslo, opplyser styreleder Ronen Bahar.

– Vi er i en svært spesiell situasjon akkurat nå, og vi føler oss litt alene. Vi opplever heller ikke at organisasjonene som arrangerer fremmer kjærlighet og det å stå sammen. Da tenker vi det er best å ta en pause og markere med våre egne, sier Bahar.

TREKKER SEG UT: Ronen Bahar (t.h.), styreleder i Det Mosaiske Trossamfund, mener krigen mellom Israel og Hamas gjør det vanskelig å delta på markeringen av Krystallnatten i Oslo sentrum. (Matilde Solsvik)

Krystallnatten, også kjent som novemberpogromene, er betegnelse på de landsomfattende jødeforfølgelser som skjedde i Tyskland natt til 10. november 1938. Dagen regnes som starten på det som få år senere utviklet seg til Holocaust.

I Oslo har markeringen vært holdt i en årrekke med både Det Mosaiske Trossamfund og Antirasistisk Senter som arrangør. I år er Rødt, LO i Oslo og Norsk Folkehjelp med som tilsluttede organisasjoner.

Bahar uttrykker bekymret for at markeringen av Krystallnatten i økende grad skal handle om annet enn hendelsene i Nazi-Tyskland.

– De siste årene har det handlet mye om konflikten i Palestina, og å stå opp mot hat og polarisering generelt. Vi vil ta markeringen tilbake til å omhandle jødehat, og hvordan det er å føle seg alene i fellesskap.

Frykter for sikkerheten

Han får støtte fra Robert Hercz, som tidligere har vært arrangør av krystallnatt-markeringen i Oslo.

– Jeg er redd for at noen skal ta et arrangement som handler om opptakten til Holocaust, og i stedet flytte fokus over til en polariserende markering der jøder føler seg utrygge.

Hercz frykter at det ikke vil være trygt for jøder å delta i markeringen.

– Pappaen min overlevde Auschwitz og Dachau. Nesten hele min fars storfamilie ble myrdet under Holocaust. Det at vi i dag befinner oss i en situasjon der jøder opplever at det ikke er trygt å delta på en offentlig markering som skal minnes nettopp pogromene, Holocaust og markere «never again», er en skremmende utvikling.

– Er det mulig å holde krigen helt utenfor en slik markering, når situasjonen er slik den er nå?

– Om ikke mange dager er det en markering for jødiske nordmenn som ble fraktet på Donau til Auschwitz. Det ville være upassende om noen skulle rope «hva med Gaza» der. Man må kunne holde to tanker i hodet og tungen rett i munnen.

– Vil ikke politisere på noen måte

Hatem Ben Mansour, leder for Antirasistisk Senter, synes det er synd at Det Mosaiske Trossamfund ikke deltar på årets markering.

– Vi tenker at det viktig at vi markerer Krystallnatten uavhengig av den situasjonen som pågår, og vise tydelig at man er mot antisemittisme. Vi har blitt kontaktet av flere som har vært med i demonstrasjoner for Palestina som ønsker være med på denne markeringen for å vise at de ikke er mot jøder, men staten Israel.

Han avviser at krigen mellom Israel og Hamas vil prege markeringen.

– Vi vil ikke politisere dette på noen måte, og det vil ikke bli tematisert fra vår side i appellen.

Vi som organisasjon velger ikke side, men hoveddelen av våre ansatte vil nok vise støtte mot okkupasjonen, siden den er folkerettsstridig. — Hatem Ben Mansour, leder for Antirasistisk Senter

De vil heller ikke tillate verken flagg eller plakater under markeringen. Det er både av sikkerhetshensyn siden man skal gå i fakkeltog, men også fordi markeringen tidligere har blitt forsøkt politisert, påpeker han.

– Over flere år har vi vurdert at dette ikke skal være en politisk markering av situasjonen i Midtøsten, men av antisemittisme i Europa.

– Kan dere garantere for sikkerheten dersom noen kommer med synlig tegn på jødisk tilhørighet, for eksempel en kalott?

– Som med alle arrangement kan man dessverre ikke gi noen garanti, men vi har kontakt med politiet og vil ivareta sikkerheten. Jeg er ganske sikker på at vi vil ha kontroll dersom noe uønsket skulle skje, sier Ben Mansour.

Vil ikke velge side

Han synes det er underlig at Bahar mener arrangørene «ikke fremmer kjærlighet og det å stå sammen».

SYND: Hatem Ben Mansour, fungerer daglig leder i Antirasistisk Senter, synes det er synd at Det Mosaiske Trossamfund ikke blir med på markeringen. (NTB Tema)

– Vi som organisasjon har ikke involvert oss aktivt i situasjonen. Vi har deltatt i én aksjon for våpenhvile, og det vil bare si at vi ber om at ingen dreper hverandre.

– Har dere som organisasjon valgt side i konflikten?

– Vi som organisasjon velger ikke side, men hoveddelen av våre ansatte vil nok vise støtte mot okkupasjonen, siden den er folkerettsstridig. Det er normalt i den antirasistiske bevegelsen å vise solidaritet med undertrykte folk, sier Ben Mansour.

– Folkemord er ikke en fjern påstand

Robert Hercz ba denne uken om en avklaring fra Antirasistisk Senter på hva de gjør for å hindre at markeringen skal bli en anti-Israel-demonstrasjon.

Svaret han fikk var at «Krystallnatten skal ikke handle om verken Israel eller folkemordet som skjer daglig på palestinere i Gaza og andre deler av Palestina».

– Har ikke da dere tatt side i konflikten, Ben Mansour?

– Nå har også deler av FN sagt at det nærmer seg et folkemord. For meg blir spørsmålet om det er folkemord eller ikke et spørsmål om semantikk. Det er nok mennesker som dør. Det eneste spørsmålet er om man har intensjon om å utrydde, og enkelte israelske politikere og regjeringsmedlemmer har uttrykt ting som høres ut som det. Sett sammen med handlingene Israel har gjort er det ikke en helt fjern påstand.

– Når du nå sier det du sier, forstår du da at det blir vanskelig for Det Mosaiske Trossamfund å delta?

– Problemet blir om man setter et likhetstegn mellom Israel som stat og jøder som folk. Staten Israel og dens ledere må kunne kritiseres for krigsforbrytelser uten at det skal føre til beskyldninger om antisemittisme, på samme måte som man må kunne fordømme Hamas’ terrorisme uten å bli beskyldt for rasisme mot palestinere. Det er staten eller organisasjonen man kritiserer, ikke folket.

---

Novemberpogromene

Landsomfattende voldelige jødeforfølgelse i Tyskland natten mellom 9. og 10. november 1938 hvor jøder og jødisk eiendom ble målgruppe for systematiske voldshandlinger og angrep.

Omtrent 7000 jødiske forretninger og boliger ble ødelagt. Offisielt ble 91 personer drept. I tillegg fulgte mange selvmord i kjølvannet.

Har fått navnet Krystallnatten, som henspiller på knuste vindusglasset som lå strødd etter hærverk mot jødisk-eide forretninger.

Kilde: snl.no

---