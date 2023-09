Denne høsten blir Forsvarets tros- og livssynskorps supplert med to vernepliktige feltprester fra Den Evangelisk Lutherske Frikirke (Frikirken).

David Fjeldskår og Signe Marie Hægeland fullførte begge en mastergrad i teologi i våres, og har derfor blitt innkalt til førstegangstjeneste i Forsvaret som vernepliktige akademikere.

I slutten av august ble de to ordinert som pastorer i Oslo Østre Frikirke, før de gikk inn i opplæring.

Nå er de på grunnleggende soldatkurs på Heimevernets våpenskole på Dombås, sammen med om lag 70 vernepliktige akademikere. I løpet av skoleringa skal de i løpet av få uker gå fra sivile akademikere til offiserer, før de sendes videre til sine nye tjenestesteder.

– Uansett hvordan året går, så er jeg i hvert fall sikker på at det blir innholdsrikt, sier Hægeland.

Innkalt

NYUTDANNA: Signe Marie Hægeland har nettopp tatt en master i teologi ved MF vitenskapelige høyskole, hvor hun har forska på Dødehavsrullene. (Erlend Berge)

De aller fleste som blir kalt inn til Forsvaret avtjener førstegangstjenesten like etter at de går ut av videregående skole. Dersom man etter sesjon får fritak fra verneplikten i fredstid kan man normalt likevel bli kalt inn dersom man seinere fullfører en utdanning Forsvaret har brukt for. Det kan for eksempel være sykepleiere, jurister, veterinærer, leger – og teologer.

Det var det som skjedde med Hægeland. I fjor sommer dumpa det ned et brev i postkassa, som informerte om at Forsvaret visste at hun var i ferd med å fullføre en relevant utdanning.

– Så tok det egentlig ganske lang tid. Mange andre på trinnet ble innkalt, så jeg begynte å tro at jeg kanskje ikke kom til å bli kalt inn. Men så fikk jeg brev seint i våres, og nå er jeg her, forteller Hægeland.

Jeg håper å komme i kontakt med folk som kanskje ellers ikke ville oppsøkt kirka eller kommet i kontakt med en prest, og at de opplever det som noe fint — Signe Marie Hægeland

Utfordrende

– Hva slags forventninger har du til året?

– Jeg tror det blir veldig spennende, og mye nytt – det har det allerede vært. Jeg møter allerede utfordringer jeg ikke hadde sett for meg. Vi har blant annet lært om militær juss og etikk, i tillegg til grunnleggende soldatferdigheter, svarer Hægeland.

Cold response BEVÆPNA: Etter krigens folkerett regnes feltprester som ikke-stridende, på linje med leger, sykepleiere og sanitetssoldater. De kan derfor ikke involveres i kamp. Feltprester har likevel lov til å gå med personlige selvforsvarsvåpen, hvilket de fleste prestene i Forsvaret velger å gjøre. Bildet er tatt før feltgudstjeneste under Cold Response-øvelsen i fjor. (Erlend Berge)

Grunnleggende soldatferdigheter handler blant annet om hvordan man oppfører og beveger seg i felt, hvordan man kommuniserer og samhandler som et lag, og hvordan man håndterer våpen og utstyr.

– Det er mye å lære og ta stilling til. Noen ting utfordrer en, i første omgang som kristen, men så skal man i tillegg være prest. Man blir nødt til å tenke over utfordrende, men veldig viktige, spørsmål.

Til Norges største flybase

Opplæringa varer fram til slutten av oktober. Deretter skal Hægeland videre til Luftforsvarets base i Ørland, hvor hun skal tjenestegjøre resten av året.

Det er Luftforsvarets største base, og det er her mange av Norges viktigste luftkapasiteter er plassert. Blant annet er det her hovedtyngden av Norges nye F-35 jagerfly står. Til daglig huser basen om lag 1.500 soldater og ansatte.

Hægeland tror det kommer til å bli et spennende sted å jobbe. Samtidig er hun også glad for at basen også er tjenestestedet til to ansatte feltprester.

– Jeg synes det er fint å kunne koble meg på den tjenesten de gjør der. Det er deilig å ikke måtte stå helt aleine i det.

Selv om hun enda ikke har helt klart for seg hvordan hverdagen hennes kommer til å se ut det neste året, tror Hægeland at året kommer til å oppleves meningsfylt.

– Jeg håper å komme i kontakt med folk som kanskje ellers ikke ville oppsøkt kirka eller kommet i kontakt med en prest, og at de opplever det som noe fint.

– Viktig erfaring

Det som tidligere het Forsvarets feltprestkorps bytta navn til Forsvarets tros- og livssynskorps i 2019, og har de siste åra ansatt personell fra flere tros- og livssynssamfunn. Blant annet har man ansatt én feltimam, to felthumanister, og feltprester fra blant annet Pinsebevegelsen, Metodistkirken, Norsk Luthersk Misjonssamband og Misjonskirken.

Jarle Skullerud SYNODELEDER: Jarle Skullerud har ansvar for å føre tilsyn med feltprestene fra Frikirken. Han er glad for at kirkesamfunnets pastorer får med seg erfaring fra Forsvaret. (Erlend Berge)

Jarle Skullerud er leder av Frikirkens synodestyret, og fører tilsyn med de to vernepliktige pastorene. Han forteller at Frikirken har en lang tradisjon for å ha pastorer i tjeneste som feltprester i Forsvaret, både som førstegangstjeneste og i faste stillinger.

Med denne erfaringen var Frikirken aktivt involvert da flere tros- og livssynssamfunn skulle inkluderes etter 2018.

– Jeg glad for at vi igjen har to unge medarbeidere som avtjener sin verneplikt i Forsvarets tros- og livssynskorps. Jeg tror det er viktig for våre pastorer at de får denne erfaringen, og jeg mener det er viktig at denne delen av Forsvaret gjenspeiler livssynsmangfoldet i samfunnet.

– Ettersom dere ellers kaller menighetsledere pastor ville det kanskje vært nærliggende å tenke at tros- og livssynspersonellet deres ble betegna som feltpastorer, ikke feltprester?

– Jeg tror ærlig talt ikke vi har reflektert så mye over tittel. Siden vi har hatt mange pastorer i tjeneste som feltprester i den gamle ordningen, da alle skulle benevnes feltprester, har vi bare fortsatt slik, svarer Skullerud.

---

Forsvarets tros- og livssynskorps

Tros- og livssynskorpset (FTLK) ble oppretta i 1953. Avdelinga het tidligere Feltprestkorpset, men bytta navn i 2019.

Fra å utelukkende være tilknytta Den norske kirke, har korpset de seineste årene jobba for å inkludere andre tros- og livssyn. Fra 2017 har korpset også en felthumanist og en feltimam i sine rekker.

Korpsets oppgave er å opprettholde en fullverdig tros- og livssynstjeneste for Forsvarets personell i fred, krise og krig.

Tros- og livssynspersonellet er tilknytta, og tjenestegjør hos, de andre avdelingene i Forsvaret.

FTLK er også ansvarlig for Forsvarets etikkutdanning, og bidrar til en helhetlig ivaretagelse av personellet i avdelingene de tjenestegjør i.

---

