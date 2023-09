Tidligere KrF-profiler valgt inn i bispedømmeråd, for hver sin liste

Åpen folkekirke må ta til takke med ett mindre mandat denne perioden enn forrige, og får inn tre representanter i Agder og Telemark bispedømmeråd. Nykommeren Frimodig kirke får nemlig også en plass ved bordet, og får inn sin førstekandidat Andreas Holm. Det viser tallene som nå er klare fra kirkevalget i bispedømmet.

Nominasjonskomiteens får beholde sine to representanter og Bønnelista sin ene.

De som sitter i bispedømmerådene får også et sete i Kirkemøtet, det øverste, demokratiske organet i Den norske kirke.

Tallene er foreløpige, og skal bli endelig godkjente av et valgråda torsdag 21. september.

KrF-profiler og teologer

Blant de innvalgte finner man blant annet to tidligere KrF-profiler. Begge er teologer.

Geir Jørgen Bekkevold var stortingsrepresentant for KrF fra Telemark i 2009–2021. I dag er han direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt ved Sykehuset Telemark. Han er valgt inn i bispedømmerådet for Åpen folkekirke.

Erik Lunde er blant annet tidligere statssekretær i Barne- og familiedepartementet for KrF. Nå jobber han som generalsekretær for bistandsorganisasjonen Strømmestiftelsen. Lunde stod på Nominasjonskomiteens liste.

Torvet og rådhuset i Kristiansand. NYTT RÅD: Tallene fra kirkevalget i Agder og Telemark bispedømme er klare. Kristiansand domkirke er bispesetet i bispedømmet. (Tor Erik Schrøder/NTB)

Disse er faste medlemmer i bispedømmerådet i Agder og Telemark 2023-2027:

Terje Damman, Åpen folkekirke

Tore Thomassen, Nominasjonskomiteens liste

Stine Beate Mondal Ljostad, Åpen folkekirke

Andreas Holm, Frimodig kirke

Håkon Kolstad Varhaug, Bønnelista

Erik Lunde, Nominasjonskomiteens liste

Geir Jørgen Bekkevold, Åpen folkekirke

Kathrine Tallaksen Skjerdal, geistlig representant

Per Gunnar Pedersen, lek kirkelig ansatt

Stein Reinertsen, biskop i Agder og Telemark

Valget av ansatterepresentanter ble klart forrige uke. Hvem det ble i de ulike bispedømmene kan du lese her.

Valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet

Kirkevalget i Den norske kirke består av to valg:

I valg av menighetsråd stemmer velgerne på hvem de ønsker skal styre sin lokale menighet. Dette er (med unntak av to steder) et rent personvalg, hvor kandidatene stiller mot hverandre på samme liste.

I valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet stemmer velgerne på hvem de ønsker skal sitte i bispedømmerådet, som er det øverste organet i hvert enkelt bispedømme. Medlemmene av de til sammen elleve bispedømmerådene er også automatisk medlemmer av Kirkemøtet, som er Den norske kirkes høyeste organ.

Foruten de 77 leke medlemmene, altså de som er demokratisk valgt av kirkemedlemmene, består Kirkemøtet også av 22 ansattrepresentanter, landets 12 biskoper, leder for Samisk kirkeråd og tre samiske representanter, samt én representant for Døvekirken. For å få flertall på Kirkemøtet kreves det 59 representanter.

Kirkemøtet er Den norske kirkes øverste organ. Her avgjøres blant annet teologispørsmål, liturgisaker, kirkas budsjett og andre styringsdokumenter. Kirkemøtet velger også Kirkerådet, som er ansvarlig for den daglige driften av kirka nasjonalt.

