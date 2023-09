Vil ha løsning for kirkeløse i Normisjon - anbefaler overtakelse av trossamfunn

– Tilbudet er ikke tenkt som noen konkurranse til Den norske kirke, men er ment for de kirkeløse som er i Normisjons menigheter, sier Nils Terje Lunde.

Han er til vanlig feltprest i Forsvaret, men har i flere år også engasjert seg i Normisjon. Siden januar har han ledet et utvalg som har fått i oppgave å utrede Normisjons kirkelige selvforståelse.

Utvalget ble nedsatt av organisasjonens generalsekretær i januar, og har ellers bestått av Rolf Kjøde, Svein Granerud og Tove Rustan Skaar.

I rapporten kommer utvalget med en rekke anbefalinger. En av dem er at organisasjonen sentralt bør overta et trossamfunn som i dag administreres av Normisjons region Agder.

Formelt sett kan alle som har tilhørighet til Normisjon melde seg inn trossamfunnet i dag, uavhengig hvor de bor i landet.

– Mange sier likevel at de ikke opplever medlemskap naturlig når tilbudet er knyttet til region Agder, sier utvalgslederen.

– Har ingen kirketilhørighet

Bakteppet for utredningen er en utvikling som har skjedd i kirkelandskapet over flere år.

Tradisjonelt sett har Normisjon hatt tette bånd til Den norske kirke (DNK). For eksempel har de mange foreningene i misjonsorganisasjonen fungert som et supplement til kirkens gudstjenester. De fleste i Normisjon er dessuten DNK-medlemmer.

Men i likhet med Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet, har det oppstått stadig flere menigheter innad i bedehusorganisasjonene. Flere av dem bruker ikke lengre kirken til gudstjenester, dåp og bryllup. I stedet tilbyr de alt selv.

– Når man har gått til det skritt å ha et menighetstilbud, så bør man også gi folk en mulighet til å ha en juridisk tilhørighet. En økende andel av de som er med i disse menighetene, har ingen kirketilhørighet, sier Nils Terje Lunde.

I rapporten heter det:

«Utvalget er av den oppfatning at et slikt tilbud ikke bør ligge i en region, men tilhøre sentralleddets koordinerende og samlende rolle. En sentral registreringsmulighet er en naturlig konsekvens av at Normisjon har virksomhet og menigheter spredt over store deler av landet.»

UTVIKLING: – Vi har de siste årene fått nærmere 50 nye menigheter i Normisjon. Dette har utfordret oss til å definere hvem Normisjon er i det nye kirkebildet, sier Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon.

Nærmere 50 nye menigheter

At det er en region i Normisjon som i dag tilbyr en juridisk tilknytning til organisasjonen, kan nok utad virke litt pussig, medgir Lunde. Men årsaken har historiske grunner.

I 2017 opprettet region Agder trossamfunnet, dels på grunn av den teologiske utviklingen i DNK. Samme år åpnet nemlig Kirkemøtet i DNK for likekjønnet vigsel. Normisjon sentralt var på sin side ikke interessert i et eget trossamfunn.

At det nå kan bli aktuelt med en sentralisering av trossamfunnet, skyldes primært sosiologi, ikke teologi, uttalte Normisjon-general Kjetil Vestel Haga til Vårt Land tidligere i år. Spesielt siktet han til utviklingen fra foreninger til menigheter.

– Vi har de siste årene fått nærmere 50 nye menigheter i Normisjon. Dette har utfordret oss til å definere hvem Normisjon er i det nye kirkebildet, sier Vestel Haga.

Skal på høring

Foreløpig kan ikke generalsekretæren gi en klar anbefaling om hvor han selv står i saken om sentralisering av trossamfunnet til region Agder. Det vil han gi først etter at rapporten har vært på bred høring i organisasjonen, noe som ble vedtatt av Landsstyret i september. Høringsfristen er satt til 10. november.

– Når vi har fått inn høringssvarene skal vi gi en tydelig anbefaling til LS som kommer til å legge saken fram på generalforsamlingen i 2024, sier Vestel Haga.

Saken planlegges behandlet på landsstyremøtet i desember, opplyser han.

Tar ikke stilling til fusjon

Også i region Agder er det et ønske at Normisjon sentralt overtar trossamfunnet. I februar i fjor vedtok regionstyret at de vil be landsstyret ta stilling til sentralt eierskap av trossamfunnet, har Vårt Land skrevet.

Dersom generalforsamlingen går inn for sentralt eierskap til trossamfunnet i Agder, må de også ta stilling til et spørsmål som dukket opp våren 2021. Trossamfunnet ble da invitert med i fusjonssamtaler med trossamfunnene til Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet, skrev Vårt Land.

I utvalgets rapport tas det ikke stilling til en eventuell fusjon mellom de tre trossamfunnene. Det krever en egen utredning, mener Nils Terje Lunde.

– I dag er det en del menigheter som ImF, Misjonssambandet og Normisjon har felles, og antallet er økende. Vi anbefaler derfor at Normisjon avklarer forholdet til de andre organisasjonenes trossamfunn, sier han.

---

Lavkirkelige trossamfunn

ImF Trossamfunn ble i 2009 opprettet som et formelt tilbud til de som ønsker å ha en kirkerettslig tilhørighet til Indremisjonsforbundet (ImF).

I 2015 fulgte Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) etter og opprettet NLM trossamfunn.

Normisjon Agder trossamfunn ble opprettet i 2017. Selv om trossamfunnet er tilknyttet Normisjon region Agder, kan alle som deler trossamfunnets trosgrunnlag melde seg inn uansett bosted.

Både ImF, NLM og Normisjon er evangelisk-lutherske misjonsorganisasjoner.

---