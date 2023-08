Mener helsepersonell bommer i opprop om kjønnsbehandling: – Utdatert

– De argumenterer som om det er nytt at noen av oss har mismatch mellom hode og kropp, men det er det jo ikke, sier lederen i den kristne, skeive foreningen.

Nylig uttrykte helsepersonell i et debattinnlegg i Vårt Land at de er bekymret for det økende antallet barn og unge som søker behandling for kjønnsinkongruens – opplevelsen av at ens egen kjønnsidentitet ikke stemmer overens med ens biologiske kjønn.

De skriver at «barn og unge som søker behandling for kjønnsinkongruens har svært ofte andre psykiske lidelser, og det store flertallet vil falle til ro i sitt biologiske kjønn etter endt pubertet».

Meling mener argumentasjonen deres er utdatert, ikke tar hensyn til enkeltpersonene det gjelder, og bærer preg av ideologisk forankring.

Mener kjønnsdysforien ga depresjon

– Jeg slet selv med depresjon, angst og selvmordstanker på grunn av ubehaget som kjønnsdysforien ga meg. Det konstante ubehaget var et sant helvete, sier Meling.

Kjønnsdysfori er ubehaget som kan komme av opplevelsen av at man lever med et biologisk kjønn som ikke «stemmer».

I 2021 skrev hun et innlegg i Vårt Land der hun forteller om sin egen erfaring som transperson.

Jeg tror ikke jeg hadde vært her i dag hvis jeg ikke hadde fått behandling — Elisabeth Meling

– Livsviktig behandling

Lederen i Skeivt kristent nettverk er tydelig på hva kjønnsbekreftende behandling har betydd for henne:

– Jeg tror ikke jeg hadde vært her i dag hvis jeg ikke hadde fått behandling. Det er livsviktig.

– Debattinnlegget handler om behandling av barn og unge. Tror du at de er klare for å ta denne typen valg for framtida?

– Jeg tenker at barn og unge som kjenner på sterk kjønnsinkongruens vet godt hva det innebærer, og hva som trengs å gjøres for at de kan leve gode liv. Jeg kjente på mismatch fra jeg var seks år. Hadde jeg visst om muligheten til å få behandling da, så kunne jeg spart meg for mange år med sterkt ubehag.

Hun mener behandlingen av barn og unge utføres med stor varsomhet.

Mener kirkelig kompetanse må styrkes

Meling ønsker at kristne ledere i ulike kirkesamfunn styrker sin kompetanse rundt kjønnsidentitet og kjønnsinkongruens:

– Søk til dem som er transkjønnet og ikke-binære, og lytt til erfaringene og historiene, sier hun og fortsetter:

– Hvem vet bedre hvor skoen trykker enn den som har skoen på?

[ Professor i religionsvitenskap vil ikke kalle transkvinner for «hun». Nå sier hun opp stillingen ]