– Jeg har ingenting å gå til, sier professor i religionsvitenskap ved Universitet i Stavanger Anne Kalvig til Stavanger Aftenblad, som først omtalte saken.

Kalvig har nå sagt opp stillingen som professor etter 25 år universitetet.

I et oppsigelsesbrev skriver hun at hun i flere år «har vært en skyteskive for en svertekampanje» fordi hun mener at «objektiv, materiell virkelighet må ha forrang også på område kjønn når vi utarbeider regler, ordninger og lover og vern av eksisterende lovverk».

Umulig å møte studenter og kollegaer

Debatten Kalvig engasjerer seg i omhandler begrepene «kvinne» og «kjønnsidentitet». Kalvig er nestleder i WDI Norge (Woman Declaration International). Organisasjonen mener det er diskriminering av kvinner og deres rettigheter når kategorien «kvinne» også kan omhandle transkvinner.

For Kalvig mener ikke alle har rett til å kalle seg kvinne. Det har ført til store reaksjoner. I oppsigelsesbrevet skriver hun at grunnen til at hun slutter er mobbing og trakassering over tid.

Videre skriver hun at hovedgrunnen til at hun må gå er at hun opplever at det ikke er plass til slike som henne ved UiS eller i akademia i det hele tatt.

Til Vårt Land sier Kalvig at hun synes det har vært umulig å gå på jobb og møte studenter og kollegaer.

– Det er en fryktkultur som har bredd seg som gjør at folk ikke tør å si hva de mener, fortsetter hun.

Kalvig forteller at hun har vært mye sykemeldt den siste tiden. Hun har blant annet sagt fra seg et stort forskningsprosjekt hun har ledet.

– Jeg er ikke interessert i å være i en slik sektor som tier når kvinner som ønsker å løfte debatten blir sjikanert, trakassert og blir kalt nazister og fascister, også av akademikere, sier Kalvig.

– Skal man ikke tåle en god del når man i et akademisk miljø går ut med kontroversielle meninger?

– Jo og det har jeg gjort i hele mitt akademiske virke. Jeg er vant med harde debatter og motbør, men det som er annerledes i denne situasjonen nå er at det er et usaklig ordskifte som handler om å ta personer og ikke argumenter. Det er et paradigmeskifte i virkelighetsoppfatning som ikke blir tatt tak i. En nekter å diskutere hva dette sakskomplekset dreier seg om, svarer hun.

Kalvig sier at et gjør at hun derfor ikke kan være del av det lenger, spesielt når hun har en øverst leder som ifølge henne sier hun representerer en marginal gruppe og hindrer et opplyst ordskifte når hun prøver å føre saklig debatt.

Når en ytrer seg, må en også være forberedt på å tåle innvendinger og kritikk. Samtidig bør alle meninger bli møtt med respekt og saklighet — Klaus Mohn, rektor ved Universitet i Stavanger

– Må være forberedt på innvendinger og kritikk

Rektor ved UiS, Klaus Mohn, skriver i en e-post at han er lei for at Kalvig sier opp stillingen.

– Med hennes høye kompetanse og sterke samfunnsengasjement er det en viktig og verdifull ressursperson vi nå går glipp av. Men dette er hennes valg, og det må jeg respektere, skriver han.

Videre skriver han at ytringsfrihet er særlig viktig ved UiS. Meningsbryting er avgjørende for et demokratisk samfunn, mener rektoren. Derfor skriver han at ansatte og studenter har en stående oppfordring om å engasjere seg i de offentlige ordskiftet.

– Men når en ytrer seg, må en også være forberedt på å tåle innvendinger og kritikk. Samtidig bør alle meninger bli møtt med respekt og saklighet, sier han.

– I våre rekker finner vi ansatte og studenter som engasjerer seg i mange ulike debatter. Som rektor kan jeg ikke velge sider i alle spørsmål. Universitet vårt skal heller representere et mangfold av meninger, og jeg er rektor for de alle.

Fokuserer på bokprosjekt

Kalvig er usikker på hva hun kommer til å gjøre fremover. For tiden fullfører hun en bok som skal ut i høst.

– Det er ikke vanlig at professorer sier opp. Men min integritet sier at jeg ikke kan unngå å gjøre det, avslutter hun.