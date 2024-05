Misjonærbarn-gruppe stilte ultimatum til NLM-ledelsen. Da fikk Ottosen nok

– Jeg opplevde det som respektløst, sier Espen Ottosen.

I slutten av april leverte informasjonslederen sin oppsigelse til hovedstyret i Misjonssambandet. Samtidig framsatte han tydelig kritikk mot sin arbeidsgiver gjennom 35 år.

I et Facebook-innlegg skrev Ottosen at noe av årsaken til oppsigelsen handler «om viktige valg som hovedstyret og generalsekretær har tatt de siste månedene. Disse opplever jeg som ukloke, uholdbare og mer som et resultat av ytre press enn et ønske om å gjøre rett», het det i innlegget.

Nå utdyper Ottosen en hendelse som ble en viktig dråpe.

Slik han ser det ble generalsekretær Gunnar Bråthen forsøkt presset av misjonærbarn-gruppa Sendt bort til ta offentlig avstand fra en lederartikkel som Ottosen publiserte i Utsyn i februar i år. Dette på grunn av en e-post der Sendt bort skrev at de ville bryte alt samarbeid med organisasjonen hvis Bråthen ikke tok avstand fra lederartikkelen.

Som følge av dette, sendte Bråthen ut en uttalelse der han beklaget at Ottosens artikkel hadde skapt usikkerhet.

– Avgjørelsen til Bråthen kunne forstås som en kritikk av lederartikkelen – og som en slags innrømmelse av at jeg hadde formulert meg på en problematisk måte, mener Ottosen.

Sendt bort er blitt forelagt kritikken fra Ottosen.

«At Ottosen som ikke har vært en del av denne prosessen mener at vi i støttegruppen har en posisjon til å presse noe som helst ovenfor en av Europas største misjonsorganisasjoner faller på sin egen urimelighet», skriver de i en uttalelse til Vårt Land.

Ble misforstått

Tidligere misjonærbarns oppvekstvilkår har den siste tiden fått fornyet oppmerksomhet, både med podkasten «Misjonærbarna» og den nyopprettede støttegruppen Sendt bort. Sistnevnte har som mål å bidra til at misjonærbarn tilknyttet Misjonssambandet «skal bli hørt, tatt på alvor, og få en verdig og rettferdig oppreisning».

I den aktuelle lederartikkelen kom Ottosen med en beklagelse til misjonærbarn.

Teksten avsluttet Ottosen på følgende vis: «Derfor vil jeg sette punktum her med både å erkjenne og beklage at mange misjonærbarn har svært vonde opplevelser – og for ofte har kjent at fortellingene deres ikke er blitt tatt imot på en god måte.»

I sosiale medier var det flere som reagerte på Ottosens formulering om å «sette punktum». De mente at han med dette satt et punktum i misjonærbarn-debatten, noe som ikke var opp til Ottosen å gjøre.

Ottosen er på sin side tydelig på at han kun mente å sette et punktum i lederartikkelen og mener det går tydelig fram av sammenhengen.

– Så snart vi oppdaget dette, la vi til ordene «i denne lederartikkelen» i nettutgaven slik at budskapet ikke kunne misforstås, forteller han.

E-POST: I februar fikk generalsekretær Gunnar Bråthen e-post fra Sendt bort med krav om å gå ut med en pressemelding om Espen Ottosens lederartikkel i Utsyn. (Matilde Solsvik)

Foreslo å sende ut pressemelding

Fredag 16. februar tikket en e-post inn i mailboksen til generalsekretær Gunnar Bråthen fra styret i Sendt bort, etter at gruppen samme kveld hadde hatt et ekstraordinært styremøte knyttet til Ottosens uttalelse. Vårt Land har sett e-posten. Her skrev de at støttegruppens holdning kan oppsummeres med følgende:

«Hvem er han (Ottosen) som våger å drepe våre fortellinger ved å sette punktum for saken ved sin egen beklagelse. Han hever seg over alles fortellinger ved å bestemme at nå setter han punktum. Midt i diskusjonen.»

«Det er en retorikk og manipulerende holdning vi ikke kan akseptere. Og dette bryter med alt det vi opplevde at dere kommuniserte med oss i møte tidligere i uken.»

I e-posten kom gruppen med det de omtalte som forslag til hvordan Bråthen burde rydde opp:

«Misjonssambandet (du) går ut innen klokken 13:00 i morgen med en pressemelding til alle medier som har omtalt dette, inkludert Utsyn. I pressemelding tar du på vegne av ledelsen og sentralstyret i Misjonssambandet avstand fra den ‘beklagelsen’ Ottosen har gitt til Misjonærbarna og er tydelig på at disse formuleringene og beklagelsen er ikke noe ledelsen og hovedstyret i Misjonssambandet stiller seg bak.»

«Dersom punkt over ikke kan innfris ser vi i styret i Sendt bort oss dessverre nødt til å gå bredt ut med en pressemelding hvor vi vil være tydelig på at vi bryter alt videre samarbeid med Misjonssambandet inntil Ottosen sette si en posisjon hvor han fratas alt mandat til å uttale seg i saken som angår Misjonærbarna. Vi vil også oppfordre til at Misjonssambandet gir en uforbeholden beklagelse til alle misjonærbarna som opplever igjen å bli bagatellisert av Ottosen.»

I e-posten foreslo de også at Ottosen «legger seg så flat som det er mulig å gjøre, og gir en uforbeholden unnskyldning for all skade han har påført misjonærbarna, foreldre (misjonærer) og Misjonssambandet gjennom sine uttalelser knyttet til misjonærbarnsaken over tiår».

Samme dag sendte Bråthen ut en uttalelse om Ottosens lederartikkel der han avkreftet at Misjonssambandet nå har satt et punktum i misjonærbarnsaken.

«Vi beklager at dette har skapt usikkerhet og frustrasjon blant mange misjonærbarn, der målet nå er å finne gode løsninger sammen».

Det ubehagelige for meg var ultimatumet fra Sendt bort og den krasse kritikken de fremførte — Espen Ottosen, avtroppende informasjonsleder i Misjonssambandet

– Grove anklager

Ottosen forteller hvordan han opplevde kravet fra Sendt bort:

– Det var svært ubehagelig at Sendt bort, attpåtil gjennom et styremøte, sendte en e-post med grove anklager direkte til min leder uten å involvere meg. Anklagene var ikke begrunnet, og etter min mening var de feilaktige. Det opplevdes som useriøst at en lederartikkel som bare inneholdt selvkritiske betraktninger fra min side ble møtt med så mye aggresjon, sier han.

For Ottosen var ikke generalsekretærens respons på Sendt bort sine krav problematiske i seg selv, fordi uttalelsen hans ikke innebar at Bråthen tok avstand fra lederartikkelen, påpeker Ottosen.

– Det ubehagelige for meg var ultimatumet fra Sendt bort og den krasse kritikken de fremførte. Jeg mener det burde vært mer enn tilstrekkelig at jeg selv presiserte at det var en feiltolkning at jeg hadde satt punktum for prosessen.

SA OPP: Under Misjonssambandets hovedstyremøte 25. april gav informasjonsleder Espen Ottosen sin oppsigelse. Bildet er tatt rett før møtet, opplyser Ottosen til Vårt Land. (Privat)

Ottosen mener uttalelsen siden er blitt brukt mot ham, og viser til at han nylig er blitt beskyldt for å komme med solo-utspill i misjonærbarn-debatten. Selv er han tydelig på at innlegget var godt forankret hos generalsekretæren.

– Når Sendt bort forlanger en uttalelse fra Bråthen fordi min lederartikkel har «en retorikk og manipulerende holdning vi ikke kan akseptere», vil enhver beklagelse fra Bråthen kunne oppfattes som et signal om at lederartikkelen min var uakseptabel. Det var ubehagelig siden hvert ord var grundig forankret. Det svekket også budskapet mitt om at misjonærbarnas vonde situasjon gjør sterkt inntrykk og skal tas på alvor.

Samtalene som har pågått med Sendt bort har Ottosen ikke deltatt i, men vi som har vært med har opplevd disse som konsruktive og preget av gjensidig respekt — Gunnar Bråthen, generalsekretær i Misjonssambandet

Måtte avpublisere innlegg

Ottosen har også møtt motstand for et annet misjonærbarn-innlegg som han nylig skrev på Utsyn. Også dette skapte reaksjoner, og etter to døgn ba Bråthen ham om å avpublisere det.

For Ottosen ble det som skjedde knyttet til de to innleggene en bekreftelse på at oppsigelse var eneste reelle mulighet, skrev han på Facebook samme dag som han annonserte sin avgang.

– Hvorfor ble hendelsen i februar avgjørende for at du nylig sa opp stillingen din i Misjonssambandet?

– Hendelsen skapte mye usikkerhet, også om jeg hadde den støtten jeg trengte for å fungere godt som informasjonsleder, sier han.

Gunnar Bråthen er blitt forelagt kritikken fra Ottosen. Han påpeker at Ottosen fortsatt har stillingen som informasjonsleder i Misjonssambandet.

«E-postene han refererer til er interne og jeg finner det derfor ikke riktig å kommentere disse offentlig. Samtalene som har pågått med Sendt bort har Ottosen ikke deltatt i, men vi som har vært med har opplevd disse som konstruktive og preget av gjensidig respekt», skriver Bråthen i en e-post til Vårt Land.

STØTTEGRUPPE: Tidligere misjonærbarn startet i fjor støttegruppen Sendt Bort. F.v.: styremedlem Jarle Naustvik, Målfrid Ljønes Kvålo og styreleder Anne Marit Naustvik. (Erlend Berge)

Uttalelse fra Sendt bort

Anne Marit Naustvik er styreleder i Sendt bort. På vegne av styret, skriver hun følgende om Ottosens utspill:

«Sendt Bort er en nyetablert støttegruppe for tidligere misjonærbarn, hvor mange over tiår har opplevd omsorgssvikt, urett og mangelfull oppfølging fra Misjonssambandet. Vi i støttegruppe jobber for at våre medlemmer skal få en verdig og rettferdig oppreisning fra Misjonssambandet, som hadde ansvaret. I flere år har misjonærbarn opplevd å ikke å ha blitt tatt på alvor, mistenkeliggjort og feid til side. Det har vært svært krevende og belastende.

Siden Sendt Bort ble opprettet i januar har Misjonærbarnsaken blitt aktualisert igjen. Støttegruppen har fått flere hundre medlemmer, skapt stort engasjement og også bidratt til at det er kommet forsonende løsninger i vanskelige enkeltsaker.

Parallelt med dette har vi startet en dialog med Misjonssambandet og jobbet målrettet for å skape en god og respektfull dialog med nøkkelpersoner i ledelsen i Misjonssambandet. Denne dialogen har blant annet vært basert på klare rammer partene imellom, samt en tydelige og åpne kommunikasjon direkte med de som er involvert fra Misjonssambandet sin side. For oss har det vært en forutsetning for å kunne etablere nødvendig tillit til Misjonssambandet i det som er en svært kompleks og vanskelig sak med lang historikk.

At Ottosen som ikke har vært en del av denne prosessen mener at vi i støttegruppen har en posisjon til å diktere noe som helst ovenfor en av Europas største misjonsorganisasjoner faller på sin egen urimelighet.

For oss i støttegruppen vil fokuset fremover være å fortsette på det gode og konstruktive fundamentet som er etablert, med mål om å komme frem til en forpliktende handlingsplan sammen med Misjonssambandet. En plan som kan legge grunnlag for forsoning og komme både misjonærbarna, men også Misjonssambandet til gode.»

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk Luthersk Misjonssamband ble dannet i 1891.

Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 aktive misjonærer i utenlandstjeneste.

Har omkring 2.500 ­foreninger og lag fordelt på syv regioner over hele landet.

Driver også skolevirksomhet på grunn- og høgskole­nivå, bibelskoler, folkehøgskoler, barnehager, forlag og en rekke gjenbruksbutikker.

