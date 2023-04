Ble fratatt presterettighetene etter overgrepssak. Nå skal saken for retten

En sokneprest fra Østlandet ble i slutten av august pågrepet av politiet og siktet for seksuell omgang med barn gjennom kontakt på nett. Siden den gang har mannen sittet varetektsfengslet.

Neste måned skal saken prøves for for retten, skriver Fredriksstad Blad. Det er satt av åtte dager til saken, som starter tirsdag 30. mai. Hovedforhandlingen vil foregå i Søndre Østfold tingrett i tinghuset i Moss.

Til sammen fire personer har status som fornærmet i saken, som Vårt Land tidligere har omtalt. Samtlige er under 16 år.

Politiadvokat Martin Gautestad Jakobsen opplyser til Sarpsborg Arbeiderblad at en endelig tiltale vil foreligge i løpet av 14 dager.

Soknepresten er blant annet tiltalt for en handling mot en gutt under 14 år, som sidestilles med voldtekt, uten at det har vært noen fysisk kontakt mellom presten og gutten, ifølge Fredriksstad Blad.

1.800 filmer

Mannen skal i politiavhør ha erkjent de faktiske forhold. Men han nekter straffskyld for posten som sidestilles med voldtekt.

Politiet har også funnet grovt overgrepsmateriale knyttet til siktedes private e-postadresse. Totalt skal det være snakk om 1.800 filmer og 90 bilder som er vurdert som ulovlig, skriver lokalavisen.

– Ikke noen av forholdene er relatert til mannens yrkesutøvelse, opplyser politiadvokat Gautestad Jakobsen.

Ble fratatt presterettighetene

Den tidligere soknepresten ble i november i fjor fratatt retten til å være prest i Den norske kirke.

Det skjedde selv om politiet fortsatt etterforsket saken og mannen ennå ikke hadde blitt dømt, skrev Dagsavisen.

– Prester er avhengig av høy tillit. En sak som innebærer alvorlig tillitsbrudd gjør at man ikke har den tilliten man er avhengig av for å være prest, sa biskopen i det aktuelle bispedømmet om avgjørelsen om å frata mannen yrkestittelen.

