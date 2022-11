Sogneprest fratatt retten til å være prest på grunn av overgrepssak

En sogneprest fra Østlandet ble i slutten av august pågrepet av politiet og siktet for seksuell omgang med barn. Siden da har han sittet varetektsfengslet mens politiet har etterforsket saken. Samtidig har siktelsen blitt utvidet, skriver Dagsavisen.

Til nå har fire barn status som fornærmede i saken. Samtlige er under 16 år. Politiet utelukker ikke at det kan dukke opp flere barn som skal ha blitt utnyttet av sognepresten.

– Politiet jobber fortsatt med gjennomgang av det elektroniske beslaget i saken, og kan ikke utelukke at det kan være flere fornærmede, forteller politiadvokat Inger Skjeppe Salberg.

Beslagla overgrepsmateriale

Pågripelsen og politietterforskningen av sognepresten ble først omtalt av Bergensavisen. Ifølge dem ble politiet gjort kjent med saken etter at moren til et av barna oppdaget en pengeoverføring til datteren fra sognepresten – angivelig i form av betaling for et nakenbilde via Snapchat.

Mannen har i politiavhør erkjent de faktiske forholdene.

Mannen er siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år – både forsøk og faktisk gjennomføring. Dette ved at han fikk barna til å utføre handlinger som anses som seksuell omgang med seg selv.

I tillegg er mannen siktet for å ha vært i besittelse av bildemateriale som viser seksuelle overgrep mot barn eller som seksualiserer barn. Etter pågripelsen fant politiet store mengder med til dels grovt overgrepsmateriale på en skytjenestekonto som de mener mannen disponerte. Det dreier seg om 90 bilder og 1.807 filmer som er vurdert som ulovlige.

– En avhengighet

Denne uka ble sognepresten varetektsfengslet i fire nye uker.

Tingretten mener det er svært sannsynlig at mannen vil begå lignende straffbare handlinger dersom han løslates. Dette er mannen uenig i. I retten har han ifølge en fengslingskjennelse kalt denne vurderingen «absurd».

Samtidig har sognepresten forklart til politiet at handlingene hans stammer fra en avhengighet han ikke har klart å komme seg ut av.

Dagsavisen har vært i kontakt med mannens forsvarer, som ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Tillitsbrudd

Biskopen i bispedømmet hvor mannen praktiserte forteller til Dagsavisen at han ikke lenger er ansatt i kirken.

– Han har blitt fratatt retten til å være prest, forteller biskopen.

Det skjer selv om politiet fortsatt etterforsker saken og mannen ennå ikke har blitt dømt.

– Prester er avhengig av høy tillit. En sak som innebærer alvorlig tillitsbrudd gjør at man ikke har den tilliten man er avhengig av for å være prest, sier biskopen om avgjørelsen om å frata mannen yrkestittelen.

– Hva kan en sak som dette gjøre for omdømmet til kirken?

– Alle saker som handler om brudd på tillit vil være krevende for omdømmet, og kirken er avhengig av høy tillit, svarer biskopen.

Skal ha fristet barn med gavekort

Ifølge politiet skal ingen av de fornærmede i saken per nå ha noen tilknytning til mannens tidligere arbeidssted.

– Ut fra det politiet har kjennskap til var ingen av de fornærmede kjent med siktedes virke som sogneprest, sier politiadvokat Salberg.

Mannen skal ifølge en fengslingskjennelse ha møtt barn på Omegle, en nettside hvor personer kan treffe og snakke med hverandre anonymt. Politiet mener sogneprestens hensikt med å bruke denne nettsiden var å komme i kontakt med jenter som han kunne utveksle bilder med.

Han skal ha fristet barn med gavekort mot at de sendte ham nakenbilder, ifølge kjennelsen.

Mannen skal også ha brukt trusler for å skaffe seg bilder. Ett av barna, en gutt fra Østlandet, har i et tilrettelagt avhør forklart at sognepresten truet med å kaste ham ut av Snapchat dersom han ikke viste sine «private eiendommer». Sognepresten bestrider derimot at han har opptrådt truende.

Kirketjenestene har fortsatt som før

Biskopen i mannens bispedømme ser på anklagene mot mannen som svært alvorlige.

– Ingen mennesker skal erfare at noen krenker grensen deres, sier kirkelederen.

Ifølge biskopen har ikke fengslingen av sognepresten påvirket arbeidet til den lokale menigheten i noen stor grad, og gravferder og andre tjenester har blitt gjennomført som normalt.