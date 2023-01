Overgrepssikta prest får forlenga varetekt

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Ein sokneprest frå Austlandet som er sikta for seksuell omgang med barn, vart varetektsfengsla i fire nye veker frå 20. januar. Det stadfestar Aust politidistrikt til Vårt Land.

Den sikta mannen vart arrestert av politiet i august, og har vore varetektsfengsla sidan det.

– Saka har høg prioritet og etterforskinga pågår framleis. Sikta vil svært sannsynleg bli sett under tiltale, men omfanget er ikkje endeleg avgjort.

Det skriv politiadvokat Martin Gautestad Jakobsen til Vårt Land, han er påtaleansvarleg i saka. Han opplyser at det er fire fornærma i saka.

PÅTALEANSVARLEG: Politiadvokat Martin Gautestad Jakobsen i Aust politidistrikt. (Privat)

Han skriv at eit forslag til endeleg påtalevedtak blir sendt til Oslo statsadvokatembeter kort tid etter at etterforskningen er avslutta.

— Påtalemyndigheita har som mål at hovudforhandling blir halden før sommaren inneverande år, under føresetnad av at det ikkje blir avdekka forhold som krev nye, omfattande etterforskingsskritt.

I november vart mannen fråteken retten til å vera prest.

Forsvarsadvokat Kristin Morch stadfester til Vårt Land at mannen framleis sit fengsla.

Tidlegare har presten erkjent overgrepa, men nekta for delen av siktinga som handlar om trugsmål, melde NRK i november.