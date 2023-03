Den katolske kirke lover oppreisning til rundt 190 overgrepsofre

Omtrent 190 ofre for seksuelle overgrep mot barn utført av fra prester eller andre kirkerepresentanter har så langt blitt lovet økonomisk kompensasjon fra Den katolske kirke i Frankrike.

Det uttalte Marie Derain de Vaucresson, leder for det uavhengige støtteorganet INIRR torsdag denne uken. De spiller en sentral rolle i oppreisningen for overgrepsofrene.

Om lag 330.000 barn ble utsatt for seksuelle overgrep i den katolske kirken i Frankrike i en 70-årsperiode, ifølge en omfattende rapport fra 2021.

Etter at INIRR ble opprettet har mer enn 1.180 ofre meldt seg for å kreve erstatning, opplyste de Vaucresson torsdag denne uken, ifølge nyhetsbyrået AP. Hittil har drøyt 400 personer fått støtte fra organet. De fleste venter fortsatt på at sakene deres skal granskes, skriver AP. Også svenske Dagen har omtalt nyheten.

INIRR har ansvar for å godkjenne den økonomiske kompensasjonen i hver enkelt sak. Kravet oversendes et særskilt fond finansiert av kirken.

Venter på gransking

Av ofrene er nesten 70 prosent menn og 30 prosent kvinner, ifølge en ny rapport som organisasjonen har utarbeidet.

Derain de Vaucresson uttalte at 80 prosent av de innvilgede summene er høyere enn 20.000 euro, noe som tilsvarer rundt 226.000 norske kroner.

40 personer har fått innvilget maksbeløpet på 60.000 euro.

De fleste som har kontaktet INIRR har rapportert om «svært alvorlige» forbrytelser. Over halvparten oppgir at de har blitt voldtatt en eller flere ganger.

Overgrepene skal ha skjedd blant annet på skoler, i gjerningspersonenes hjem og i ungdomsorganisasjoner, ifølge rapporten fra INIRR.

Vil selge eiendommer

I rapporten fra 2021 kom det fram at mellom 2.900 og 3.200 prester og andre medarbeidere i Den katolske kirke i Frankrike har forgrepet seg på barn siden 1950.

Rapporten ble utarbeidet av en uavhengig kommisjon og ble offentliggjort etter nesten to og et halvt års gransking.

Kommisjonen ble oppnevnt av den franske bispekonferansen i 2018, som svar på skandalene som har rystet den katolske kirken i Frankrike og mange andre land, og etter at pave Frans påla alle i kirken å melde fra om overgrep til sine overordnede, skrev NTB.

Franske biskoper har offisielt erkjent at Den katolske kirke i Frankrike har et «institusjonelt ansvar» for hendelsene. De har opplyst at kirken blant annet vil selge eiendommer for å sikre erstatning til overgrepsofre.

France Church Sex Abuse RAPPORT: I 2021 kom rapporten om kirkeansattes og presters overgrep mot hundretusener av mindreårige gjennom 70 år. Kommisjonens leder Jean-Marc Sauvé (t.v.) overrakte rapporten til lederen for den franske bispekonferansen, biskop Eric de Moulins-Beaufort. (Thomas Coex/AP)

Saken ble henlagt

I november i fjor ble det kjent at elleve tidligere og nåværende biskoper i Frankrike anklages for seksuelle overgrep og vil enten bli straffeforfulgt eller gjenstand for disiplinære tiltak.

Blant de elleve er den tidligere erkebiskopen i Bordeaux, Jean-Pierre Ricard, som har erkjent at han forgrep seg på en mindreårig for 35 år siden, opplyste den franske bispekonferansen (CEF), ifølge NTB.

Forrige måned meldte det samme nyhetsbyrået at etterforskningen av ham er henlagt fordi saken er foreldet.

I Norge har Den katolske kirke valgt å opprette en ny fast stilling for å forebygge seksuelle overgrep. Ewa Bivand har siden i fjor hatt en prosjektstilling med dette formålet. Hun har tidligere uttalt til Vårt Land at det har gått inn på henne å lese rapportene fra andre land.

– Vi er heldige i Norge fordi vi er en liten kirke, og har ikke hatt mange saker. Men det har vært tungt å lese rapportene fra Tyskland, Frankrike og særlig fra Polen, hvor jeg kommer fra, sa hun.