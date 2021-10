Rapport: Tusenvis av prester bak overgrep i Frankrike

Et sted mellom 2.900 og 3.200 prester og andre medarbeidere i kirken har forgrepet seg på barn siden 1950, heter det i kommisjonens rapport, som offentliggjøres neste uke etter to og et halvt års gransking.

Kommisjonens leder Jean-Marc Sauve sier at tallet er et minimumsanslag. Han har tidligere sagt til France 24 at det er snakk om minst 10.000 ofre for pedofile overgrep i kirken.

Kommisjonen ble oppnevnt av den franske bispekonferansen i 2018, som svar på skandalene som har rystet den katolske kirken i Frankrike og mange andre land, og etter at pave Frans påla alle i kirken å melde fra om overgrep til sine overordnede.

Kommisjonen besto av 22 jurister, leger, historikere, sosiologer og teologer, og ble ledet av den franske embetsmannen Jean-Marc Sauve. Den har gjennomgått arkiver både i kirken, rettsapparatet og politiet, og har også intervjuet vitner.

Kommisjonen hadde også i oppdrag å forsøke å finne en forklaring på de kulturelle og institusjonelle mekanismene som tillot at prester kunne fortsette i arbeidet til tross for overgrepene.

– Det blir som en eksplosjon, sier et av kommisjonens medlemmer om offentliggjøringen tirsdag, og et av ofrene, Olivier Savignac, legger til at det blir som en bombe.

Biskop Eric de Moulins-Beaufort, som leder bispekonferansen, sa til sin menighet at han frykter at rapporten kommer til å avdekke store og skremmende tall.

Kirken har gjort det klart for prester og menigheter at offentliggjøringen blir en alvorlig sak, og ber dem håndtere den med «sannhet og medfølelse».

