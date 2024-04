– Jeg tenker nå at jeg ble manipulert og lurt, sier Ruth Iren Holand til Vårt Land.

Hun er eks-kjæresten til Bob Hartley, en amerikansk kristenleder som anklages for seksuell trakassering av en rekke kvinner.

Anklagene mot Hartley kommer frem i flere Facebook-innlegg publisert av en tidligere medarbeider i bønnehuset International House of Prayer (IHOPKC).

Holand forteller at hun tror på kvinnenes historier.

Hennes egen historie er blant dem som er publisert i sosiale medier.

Tolket for Bob Hartley

Fra stua i det hvite trehuset er det utsikt over nabohus og okergule jorder. Skogen bak kan skimtes gjennom disen.

I den blå spisestua står et piano, hvor Holand komponerer egen musikk.

TONER: Musikk er en viktig del av Ruth Iren Holand sitt liv. (Erlend Berge)

Da hun møtte Bob Hartley, jobbet hun i bønnetjenesten i Oase. Oase er en inspirasjons- og fornyelsesbevegelse for kristne som hvert år samler tusener til sommerstevne.

Hartley ble invitert til å tale på stevnet i 2008, og Holand ble bedt om å tolke. Hun fikk et godt inntrykk av ham, og opplevde at han satte pris på tjenesten hun bidro med.

– I ledermøter kom han med ord om hvor viktig det var, det arbeidet jeg gjorde. Jeg hadde ingen tanker om at det skulle være noe mer da, for jeg var gift, med et lykkelig ekteskap og tre små barn. Men han vant på en måte min hengivenhet der, på en vennskapelig måte.

– Han var veldig opptatt av å komme med ord fra Gud til dem rundt seg.

Hartley besøkte også Oase i 2009. Han kom da med profetier om Norges framtid som ble sterk kost for mange, blant annet at det kunne bryte ut krig dersom Norge ikke vedtok en ny grunnlov.

Oase-ledelsen fikk i etterkant mye kritikk, blant annet i Vårt Land, for å gi rom for profetiene under stevnet.

Etter et besøk i Kansas City i 2010, hadde Holand lite kontakt med Bob Hartley.

– En sjelden gang hørte jeg noe om ham i kristen sammenheng, sier Holand.

– Han skrev at Gud hadde håp for meg

I 2018 ble hun skilt fra sin daværende ektemann, noe hun beskriver som veldig tungt.

– En dag jeg lå med nesa i puta og gråt, så sa jeg ut i lufta at «jeg tror ikke jeg har mer håp for livet mitt». Da sa det pling på mobilen min. Det var Bob Hartley. Han skrev at Gud hadde håp for meg.

Da viste kalenderen 2019.

På spørsmål om Hartley kjente til at hun hadde gått gjennom en skilsmisse, svarer Holand at hun ikke er sikker.

Samtalene mellom de to startet denne dagen, forteller hun.

– Han betjente hjertet mitt, han sa alle de rette tingene.

PERSONLIG: Dette bildet er spesielt for Holand, som mener hun så motivet før kunstneren malte det. (Erlend Berge)

Opplevde ham som støttende

I tiden framover sendte de tekstmeldinger og e-poster, og snakket mye sammen om tro og åndelighet, forteller Holand. Hun opplevde Hartley som støttende i en krevende situasjon.

Hun hadde over lengre tid opplevd relasjonen til Gud som vanskelig. Kommunikasjonen med Hartley gjorde at hun på nytt våget å be.

Ifølge henne begynte Hartley etter hvert å skrive at han var glad i henne, at han ba for henne og tenkte på henne, mens hun selv holdt litt igjen.

– Han fortalte at en annen mann en gang profeterte for ham at når Bob var på sine eldre dager så ville han møte en Rut, og at han skulle være som en Boas for henne. Så da tenkte jeg: «kanskje er dette en vei videre for meg».

I Ruts bok i Det gamle testamentet tar Boas Rut til kone etter at mannen hennes dør.

– Han sa også at han alltid hadde visst at grunnen til at han kom til Norge var meg.

Vårt Land har sett tekstmeldinger som ble sendt mellom Holand og Hartley, hvor Hartley blant annet skriver at han er forelsket i henne, og ikke ønsker å være sammen med noen andre.

– Det er jo ikke sånn at en manipulator kommer med horn i panna.

Besøk i Kansas City

KANSAS CITY: Ruth Iren Holand besøkte Bob Hartley i Kansas City to ganger mens de var i et forhold. (Privat)

Mot slutten av 2021 ble de to kjærester, forteller Holand. Hun var forelsket, og det ga henne håp å være sammen med ham, sier hun.

Ifølge Holand fikk hun inntrykk av at han ville ta vare på både henne og barna hennes. Han skal ha bedt henne om ikke å bekymre seg. Han skal også ha invitert henne til Kansas City, og kjøpt flybillett til henne.

Hun takket ja.

Opplevde det som forlovelse

Besøket ble imidlertid ikke helt som Holand hadde håpet.

Ifølge henne respekterte ikke Hartley grensene hennes, heller ikke seksuelt.

Paret diskuterte sine syn på seksuelle relasjoner utenfor ekteskapet, forteller Holand.

– Han sa at han hadde snakket med flere kristenledere om denne saken. De skal ha sagt at når det er snakk om to voksne mennesker, så er det greit å ha en seksuell relasjon selv om man ikke er gift.

– Jeg var jo forelsket i mannen også, han er en sjarmerende mann.

Hun reflekterer videre.

– Det kan godt være han løy for å forføre meg. Jeg må jo ta ansvar for mine valg. Men jeg var i en så sårbar fase i livet mitt da han tok kontakt.

Mens de var kjærester, var Holand på besøk to ganger, forteller hun.

– En av gangene jeg var der, satte han en ring på fingeren min og spurte om jeg ville være hans «heart mate» (hjertevenn), og jeg gjorde det samme.

– Var det en forlovelse?

– Ja, jeg tenker det. Ikke en formell forlovelse, men et løfte om at vi skulle satse på hverandre.

SAMMEN: Holand forteller at hun sitter igjen med både gode og vonde erfaringer fra tiden sammen med Hartley. (Privat)

Mener han bearbeidet henne over tid

I dag tenker Ruth Iren Holand annerledes om prosessen som ledet fram mot at de to ble et par, og tiden de var sammen.

– Jeg mener han drev med «future faking».

På norsk betyr «future faking» noe i retning av å male opp en felles framtidsdrøm.

– Jeg tenker at han bearbeidet meg over tid.

Samtidig som hun opplevde at han snakket positivt om fremtiden deres, så gjorde noe av oppførselen hans henne mer usikker.

Mens hun var i Kansas City opplevde hun til tider Hartley som aggressiv og grenseoverskridende på arbeidsplassen og privat.

– Jeg er ganske flau over at jeg ikke lyttet helt til det jeg så på som røde flagg.

USIKKER: Ruth Iren Holand forteller at hun så ting som gjorde henne urolig underveis i relasjonen, men at det var vanskelig å bryte. (Erlend Berge)

Bruddet

Ifølge Ruth Iren Holand fikk hun i mai 2022 vite at to kvinner hadde meldt fra om at de opplevde seg seksuelt trakassert av Hartley. Hun forteller at hun ble sjokkert, og først ikke trodde på dette.

Hun snakket med Hartley. Vårt Land har sett en tekstmelding som viser at han benekter at noe har skjedd i relasjon til de andre kvinnene.

Holand tok kontakt med kvinnene, og opplevde deres historier som reelle.

Situasjonen førte til et brudd mellom Hartley og Holand.

Prosessen var svært krevende, og hun sier hun forventet annen oppførsel av en mann som har profetert og ledet kristne i årevis.

Ingen kontakt

Holand forteller hun har kontakt med flere kvinner som også har vært i en relasjon til Bob Hartley, eller som hevder at de har blitt trakassert av ham. Vårt Land har sett enkelte av disse meldingene.

Tidslinjene deres viser at Hartley var sammen med andre kvinner også da han var sammen med henne.

Vårt Land har sett en tekstmelding fra Hartley som er sendt etter bruddet. Der skriver han at han elsker henne, og at han skulle handlet annerledes. I samme tekstmelding skriver han at hun er kalt til å tilgi.

I dag har de to ingen kontakt.

Hartley har blitt forelagt alle påstandene om ham som kommer frem i denne saken. Han ønsker ikke å imøtegå Holands fortelling om forholdet deres. Han skriver til Vårt Land at han ikke har ønsket å såre Holand.

LESER: På et bord i stua til Holand ligger denne boka oppslått. (Erlend Berge)

Hartley innrømmer å ha «gjort feil»

Anklagene mot Bob Hartley, som kommer frem i Facebook-innleggene, innebærer at han skal ha presset kvinner til å ha sex med ham.

På sosiale medier sirkulerer også en video, som skal være sendt til en kvinne som ikke er navngitt, der det fremstår som at Hartley tilbyr penger for fysisk intimitet.

I en serie innlegg og videoer på Facebook som senere er slettet innrømmer Hartley at han «har gjort feil», men avviser alle anklager om seksuell trakassering, melder The Roys Report.

Hartley skriver til Vårt Land i en tekstmelding at han verken har seksuelt trakassert kvinner eller betalt kvinner for sex.

Jedidiah Hartley, Bob Hartleys sønn, har gitt uttrykk på X for at han tror på kvinnene som anklager hans far for seksuell trakassering.

Han bekrefter også på tekstmelding til Vårt Land at hans far introduserte Holand som sin kjæreste i samtale med ham.

Håper historien skaper samtaler

Blant kvinnene Holand har kontakt med, er en mye yngre kvinne som hevder Hartley har forgrepet seg på henne seksuelt. Da Holand hørte hennes historie, bestemte hun seg for å fortelle.

– Hun kunne vært min datter. Jeg følte meg utfordret: Er du villig til å få noen riper i lakken ved å bli en varsler?

Holand er opptatt av det hun mener er systemiske problemer i kristne karismatiske sammenhenger.

– Det handler om åndelig lederskap. Det er jo ganske sterkt at en som Bob Hartley har fått holde på i så mange år.

– Jeg tror det er lett at man lar seg blende av nådegaver, karismatiske personligheter og penger, eller at noen donerer mye til Guds rike.

Også noen norske kristenledere har latt seg blende av Hartley, mener Holand.

Hun påpeker at hun ikke ønsker Bob Hartley noe vondt.

– Men jeg vil at historiene skal komme fram. Jeg håper at det skaper samtaler i kristne sammenhenger.