Overgrepene mot de mange barna skjedde i perioden fra 1950-tallet til 2020.

Mandag opplyste biskoper i Den katolske kirken hva kirken vil gjøre for å kunne betale erstatning.

Kirkemyndighetene har vært under økende press etter at en uavhengig granskningskommisjon fastslo at prester hadde forgrepet seg mot svært mange barn fra 1950-tallet og utover.

