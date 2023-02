Nå starter de nordiske folkekirkenes ankesak mot staten

I mai frikjente Oslo tingrett staten ved Barne- og familiedepartementet i saken hvor de nordiske folkekirkene (DNF) har krevd å få tilbakebetalt over 30 millioner kroner i statsstøtte for årene 2017 til 2019. To måneder senere anket de dommen.

– Grunnlaget for anken er at våre klienter – DNF – er uenige i tingrettens avgjørelse og mener denne er basert på en feil rettsanvendelse, uttalte Frode Sulland, advokat for De nordiske (svenske, finske og islandske) folkekirkene i Norge til Vårt Land.

Nå skal ankesaken opp i Borgarting lagmannsrett. Rettssaken er berammet tirsdag og onsdag.

Ble anbefalt å gå til søksmål

Bakgrunnen for saken er at folkekirkene tidligere, etter avtale med staten, har fått lov til å bruke medlemsregistrene fra sine hjemland, slik at de kunne overføre medlemskap når en finne, islending eller svenske flyttet til Norge. Disse medlemmene fikk de så statsstøtte for.

I 2015 vedtok imidlertid Kulturdepartementet at ordningen skulle endres. Siden 2016 har de nordiske folkekirkene i stedet vært nødt til å innhente et aktivt samtykke fra hvert enkelt innflyttet medlem for å motta statsstøtte for dem. For kirkene har vedtaket ført til en betydelig reduksjon i statsstøtte.

Advokat Sulland har vist til at Sivilombudet (tidligere Sivilombudsmannen) i 2018 støttet folkekirkenes vurdering av medlemskap, og anbefalte dem å gå til søksmål.

– DNF mener blant annet at tingretten i for liten grad har drøftet og lagt vekt på Sivilombudets syn. Det er i anken også vist til at tingretten i for stor grad har lagt vekt på tidligere dommer vedrørende Oslo katolske bispedømme uten å ta hensyn til de store forskjellene på sakene, forklarte Sulland til Vårt Land i sommer.

Kyrkoherde i Svenska kyrkan i Norge, Per Ander Sandgren, er opptatt av Sivilombudets syn blir grundig belyst når saken skal opp i lagmannsretten denne uken.

– Den eneste grunnen til at vi anket saken, er fordi Sivilombudets vurdering ikke ble behandlet i dommen, sier Sandgren.

Fikk ikke medhold

I retten i mai fremholdt de tre saksøkerne at regelendringen fra 2015 strider mot religionsfriheten, men fikk altså ikke medhold. De nordiske folkekirkene ble dømt til å betale 99.200 kroner i saksomkostninger til Barne- og familiedepartementet.

I dommen heter det blant annet at tingretten har forståelse for at det nye kravet om innmelding har vært arbeids- og kostnadskrevende for DNF, men at det er rettens oppfatning at det er dette som er lovens krav for å være tilskuddsberettiget.

– Inngrep i religionsfriheten

Videre mener tingretten at «kravet om innmelding i det norske trossamfunnet er i tråd med alminnelig sammenslutningsrett og det er ikke tungtveiende reelle hensyn som taler mot en slik ordning».

DNF har argumentert for at kostnadene og arbeidet som det nye kravet har medført, har endt opp med å utgjøre et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), blant annet artikkel 9.

De har ment at det økonomiske tapet har gått «på bekostning av religionsutøvelsen og er derfor et inngrep i religionsfriheten tolket i lys av organisasjonsfriheten.»

---

EMK artikkel 9 – Religionsfrihet

1. Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet; denne rett omfatter frihet til å skifte sin religion eller overbevisning, og frihet til enten alene eller sammen med andre og så vel offentlig som privat å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning, ved tilbedelse, undervisning, praksis og etterlevelse.

2. Frihet til å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning skal bare bli undergitt slike begrensninger som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til den offentlige trygghet, for å beskytte den offentlige orden, helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

---