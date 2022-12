Dødsfallet til den blinde organisten blei både ei vandrehistorie og eit vitnesbyrd

TELEMARK: Organisten Per Spilling song salmestrofa: «Lat meg i deg få leva, i deg få anda ut» under ei songstund. Så reiste han seg frå pianoet, og anda ut for siste gong. Kona ser på dødsfallet som eit vitnesbyrd.