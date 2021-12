Elise Kruse er Vårt Lands nye religionsredaktør

Elise Kruse blir ny religionsredaktør i avisa, og får med det stillingen hun i praksis har innehatt det siste halvannet året.

– Det er veldig stas. Men også en slags lettelse etter å ha vært i en jobb midlertidig så lenge. Det føles som en tillitserklæring og en anerkjennelse av jobben jeg allerede har lagt ned.

Kruse ble konstituert som redaktør august 2020, da daværende religionsredaktør Alf Gjøsund startet arbeidet med Vårt Lands tv-satsing.

– Jeg har liksom gått i denne tralten en stund, så det føles ikke som et markant skille. Men det er jo det. Jeg må nok bare prosessere det litt.

Ingen revolusjonær

Kruse ble ansatt i Vårt Land i 2017, og har markert seg både som journalist og kommentator. I sommer ledet hun juryen som delte ut årets Petter Dass-pris, og i sommer holdt hun morgenandakter i NRK.

Ettersom hun har figurert i stillingen som religionsredaktør siden sensommeren i fjor, tror hun ikke leserne vil merke noen store forandringer.

– Jeg vil fortsette å styre journalistikken i den kursen jeg mener er rett for oss. Jeg har ingen revolusjonær visjon, men det handler mye om å bevare det som alltid har vært Vårt Land, nemlig en kristen avis for folket.

Kruse er opptatt av at avisa skal hjelpe leserne å løfte blikket, og har et uttalt mål om å skrive om tematikk som engasjerer på tvers av både generasjoner og religiøs utgangspunkt.

– Jeg vil utfordre folk til å lese om andre enn seg selv. Det har vært en bevisst strategi, forteller hun, og viser til engasjerende debatter som epleskrott-metaforen og all in-forkynnelse.

(Morten Marius Larsen)

– Inngående kunnskap

Sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore er godt fornøyd med ansettelsen. Han trekker frem at abonnementssalget har økt gjennom Kruses tid som konstituert redaktør, og at hun har ledet avdelingen gjennom en utfordrende periode med nedstengninger og endringer i avisen.

– Vårt Land har en viktig rolle i en tid der polarisering og mistenksomhet skaper frykt og sinne i religionsdebatten. Kruse har markert seg som en journalist og redaktør som forstår og respekterer mangfoldet i Kirke-Norge, og er opptatt av å formidle kunnskap og nyanser. Hun har en inngående kunnskap om religion og trospraksis som gjør at hun styrer unna de forenklingene som ofte preger dekningen av dette feltet, sier Bore.

En helt ny stilling

Samtidig som Elise Kruse vil bevare avisas ånd, er hun opptatt av å nå ut til et yngre publikum. Hun tror avisa har mye å hente på stoffområder som en del kanskje vil omtale som «ung tematikk», som hun mener favner bredt.

– De eldre leserne har også interesse for det som berører de yngre. Det forteller dem noe om hvilken retning samfunnet går i. Jeg har også vært opptatt av at vi skal finne unge, relevante stemmene for vår tid – og ikke gå til de faste som «alltid» vi har brukt.

Foruten å lede avisas religionsavdeling – og bidra som kommentator og lederskribent – får hun ansvaret for avisas feature-stoff.

– Jeg har lenge hatt en visjon om at vi skal bli enda bedre på den undersøkende og fortellende journalistikken. Jeg vil være med på å utvikle en helgeavis som folk virkelig gleder seg til å få. De sakene som avslører noe, som får en til å tenke eller til å se ting i sammenheng, sier Kruse.