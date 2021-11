Vårt Land starter TV-selskap

– Det mest risikable man gjør, er å gjøre ingen endringer. Man må utvikle det redaksjonelle produktet.

Sjefredaktør Bjørn K. Bore er derfor glad for at Vårt Lands TV-satsing nå blir realitet. Onsdag ga Vårt Lands eiere tommel opp til Vårt Lands planer om en «bred og samlende TV-kanal». Bore, som også er administrerende direktør i Vårt Land AS, tror dette vil kunne styrke avisa.

– Vi gjør en rekke ting for å styrke avisa: distribusjon, digital teknologi, ansettelser. Vi ønsker også å tilby leserne våre et godt tilbud på levende bilder.

[ «En bred og samlende TV-kanal» ]

Seks millioner

Med seks millioner investeringskroner etablerer Vårt Land TV-kanalen som et eget TV-selskap. Bore blir styreleder i selskapet som vil etableres om kort tid.

– Hvorfor vil du satse på en TV-kanal i 2021?

– Vi ser at det er en trend med en drening over mot levende bilder. Alle de store nettavisene satser på TV, og det viktig for den digitale veksten. Vi ønsker som en riksavis å ha en solid satsing. Vi mener det er behov for en bred, kristen TV-kanal som favner om hele det kristne Norge, svarer Bore.

Hvordan slår man gjennom med noe som helst i 2021? Kvalitet! — Alf Gjøsund, innstilt sjefredaktør for TVL

– Hvordan tror du dette vil påvirke avisas omdømme?

– Vi gjør dette for å styrke Vårt Land som avis. Det er alltid sånn at når man gjør noe nytt, kan man ikke garantere at det går bra. Vi har gjennomført markedsundersøkelser og knyttet til oss god TV-kompetanse. Så selv om det aldri er noen garanti for hvordan en nysatsing går, er jeg svært optimistisk.

– Vårt Land bruker seks millioner kroner på dette. Er det god pengebruk?

– Dette er en investering. Når man investerer er planen at pengene ikke skal forsvinne. Meningen er at dette skal bli en satsing som går i balanse, og som skal styrke oss. Det skilles ut et eget selskap for å skille kanalens økonomi fra avisas økonomi. Det er også for å gi selskapet framdrift og handlekraft.

[ Ingvild Rishøis «Stargate» gir julens budskap ny betydning ]

HAR TROEN: – Vi mener det er behov for en bred, kristen TV-kanal som favner om hele det kristne Norge, sier sjefredaktør Bjørn K. Bore. (Erlend Berge)

Ansettelser

Det er TVLs prosjektleder Alf Gjøsund som er innstilt som kanalens sjefredaktør. Gjøsund er religionsredaktør i Vårt Land, men har siden august i fjor jobbet fulltid med TV-prosjektet. Jakten på hans arvtager som religionsredaktør starter alt neste uke. TVL skal ifølge Gjøsund være «økonomisk forsiktige» i starten, men kommer til å bemanne fortløpende.

Han er tydelig på at kanalen først og fremst er en digital, web-basert TV-kanal – som også vil være lineær «for det store flertallet som fortsatt er der». Om alt går etter planen, går kanalen på lufta innen påsken 2022.

– Hvordan skal man slå gjennom med en tv-kanal i 2021?

– Det kan du si … Hvordan slår man gjennom med en nettavis i 2021? Hvordan slår man gjennom med noe som helst i 2021? Kvalitet! Og så handler det selvsagt om markedsføring, en gjennomtenkt redaksjonell linje og et godt samarbeid med Kirke-Norge. De gode TV-programmene når ut uansett.

Det siste året har Gjøsund blant annet arbeidet målbevisst med å få med seg kristne organisasjoner på TV-satsingen. Han opplyser at de har fått positive signaler fra 37 organisasjoner, mens 12 har inngått intensjonsavtaler. Om lag 90 menigheter og andre aktører har også antydet et mulig samarbeid, opplyser den innstilte sjefredaktøren.

– Hvem tenker du dere må kuppe seerne fra?

– Jeg tror ikke vi kupper noens seere, men at seerne får dekket et behov som ikke har vært dekket før. Vi henvender oss til religiøst åpne, og det er store segmenter som er åpne for tro i Norge.

Kanalen vil henvende seg til alle aldre, og Gjøsund lar seg ikke skremme av den ofte omtalte TV-flukten blant unge.

– De unge ser masse på TV, men på andre flater. Om man sier at TV som medium er utdøende, viser det bare at man tenker gammeldags om TV. Men TV er veldig mye mer enn kabel og satellitt. TV er levende bilder på ulike flater tilpasset ulike grupper.