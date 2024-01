Som 21-åring ble Jonas Andersen Sayed tidenes yngste ordfører i Norge, da han og Kristelig Folkeparti vant valget i Sokndal i 2019. Som ordfører rakk han tidlig å markere seg, også utenfor egne kommunegrenser, både fordi han valgte å gi seg selv 250.000 kroner mindre i lønn og med et tydelig engasjement for krigen Ukraina.

Til tross for at KrF under Sayeds ledelse gikk fram i lokalvalget i fjor høst, klarte han ikke å beholde ordførerkjedet. En koalisjon bestående Høyre, Sp, Ap, Venstre og Rødt gikk sammen om å bytte ut Sayed.

Da varslet den avtroppende KrF-ordføreren at han kom til å flytte fra kommunen, blant annet for å kunne ta ferdig utdanninga si.

Tidligere i år ble det klart at han flytter til Wien for å bli praktikant i Norges faste delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Det meldte han selv på Linkedin. Altinget har også omtalt karriereskiftet.

Som praktikant i Utenriksdepartementet (UD) får man tilbringe et halvt år ved en av de norske utenriksstasjonene og bistå i arbeidet der.

– Trigger idealisten og realisten i meg

Når Vårt Land slår på tråden har han allerede rukket å tilbringe to uker i den østerrikske hovedstaden og beskriver starten som lærerik og annerledes enn det han har gjort før.

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE)

Verdens største regionale sikkerhetsorganisasjon med 57 europeiske medlemsland.

Grunnlagt i 1995 med utgangspunkt i Helsingfors-erklæringen, med et bredt fokus på sikkerhet.

Arbeider, ifølge Store Norske Leksikon for «sikkerhetspolitikk, sikkerhets- og tillitsskapende tiltak, konfliktavverging, krisehjelp, menneskerettigheter, samt økonomisk, teknisk og økologisk samarbeid.»

– Jeg er idealist i bunn. Og gjennom lokalpolitikken og ordførerjobben ble jeg også opptatt av konkrete resultater.

Han forteller at han også fikk smaken på å se at selv en liten kommune som Sokndal kunne urette en forskjell for folk i Ukraina, slik Sayed har stått i spissen for.

– Det trigger både idealisten og realisten i meg, når engasjement får konkrete resultater.

Ukentlige møter om sikkerhet

Som UD-praktikant i den norske delegasjonen til OSSE får han arbeide med europeiske sikkerhetsspørsmål og følge en organisasjon hvor både Ukraina og Russland er medlemsland.

– Landene har møter hver uke, hvor alle sitter rundt samme bord og sier hva de mener.

Sayed forteller at han trådte ut av kommunestyret da han flyttet fra kommunen etter valget, men fortsatt kommer til å følge med på politikken i kommunen. Et verv han imidlertid kommer til å fortsette i fra Østerrike, er som medlem programkomiteen til KrF. Komiteen skal foreslå ny politikk for partiet fram mot landsmøtet i 2025.

Etter praktikantoppholdet planlegger Sayed å fullføre en bachelorgrad i statsvitenskap, men sier at han ellers er i tenkeboksen for hva som skjer videre.