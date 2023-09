Sinne i KrF etter ordfører-tap. Bollestad med varsko til Erna

Både i KrF-stolthetene Vennesla i Agder og Sokndal i Rogaland kom det som lyn fra klar himmel:

Venneslas Nils Olav Larsen og Sokndals unge ordfører Jonas Andersen Sayed blir avsatt. Selv om KrF begge steder var største parti.

Et flertall i ulike politiske farger mobiliserte mot KrF – og satte begge steder inn utfordrere fra Senterpartiet.

Begge steder bidrar Høyre sammen med Arbeiderpartiet til at dette skjer.

Nå kan manøvrene til Erna Solbergs lokale politikere få rikspolitiske konsekvenser. For i KrFs sentrale apparat og blant partifolk landet rundt er det stor skuffelse. Spesielt over Høyre.

Bollestad: – Dette er kortsiktig av Høyre

Ledere i flere partier pleier ofte å ligge unna valgene som kommunepartiene deres tar. Dette var en linje også Høyre-leder ga uttrykk for i TV-valgkampen.

Men for KrF står det noe mer på spill. Og selv om partileder Bollestad formulerer seg kort, gir hun nå Høyre et tydelig signal:

– Det er kortsiktig av Høyre ikke å tenke lengre enn «akkurat nå». Og det er spesielt at Høyre bidrar til at dette skjer, sier Bollestad.

Hun er mest overrasket over at Solbergs parti vipper ut unge Sayed (25 år) i Sokndal.

– Høyre vet jo at KrF bygger lag frem mot 2025. Da er slike ordførerprofiler viktige for det vi nå jobber for: Komme oss over fire prosent i 2025, sier Bollestad.

LØFTER: Før valgkampen var lokale signaler mange: Jonas Andersen Sayed (KrF) sitter trygt. (Erlend Berge)

Undring i KrF: Hvorfor hjelpe regjeringspartiene?

Slik sender hun altså ut et varsko om at dette kan hemme KrF i å få styrke mot dagens Ap/Sp-regjering. Og for et Høyre i jakt på statsministermakt i 2025 kan et KrF over sperregrensen nettopp være en styrke.

Men sentralt i KrF undrer aktører seg også over at Høyre i praksis bidrar til å krone dagens to regjeringspartier med ekstra ordførere og varaordførere. Og at de vipper ut et sentrumsparti.

---

«Alle» mot vinneren

I norsk politikk hender det ofte at et seirende parti ikke får ordførermakt etter et valg. Om det ikke har rent flertall, da.

Rivaler – over blokkgrensene – kan da slå seg sammen – og rappe ordførerposten og andre gjeve verv i fellesskap.

Noen partier er mer på maktjakt enn andre. Eksempelvis er Senterpartiet kjent for å spille kortene sine godt til egen fordel.

---

Jonas (25) var kjempe-pop. Men rivaler velter ham

I Sokndal ble KrF med 28,9 prosent størst valgnatten. Ordfører Jonas Andersen Sayed var også den som fikk flest tilleggsstemmer.

I 2019 ble Sayed (nå 25 år) landets yngste ordfører. For KrF ble han svært viktig: En ny profil som viste at unge går tungt inn på viktige poster for partiet.

Sayed ble populær over partigrenser. Før sommeren ga flere av kommunens partier – som Ap – signal om at han kunne få fire nye år.

Men tidlig denne uken ble plutselig muntlige valgløfter til et komplott. Et flertall av Høyre, Sp, Ap, Venstre og Rødt vil ha et skifte. Sp tar ordførermakten – og Høyre varaposten.

For ikke å drepe ungt, politisk engasjement, har alle partier et ansvar — Olaug Bollestad

Lokalavisen refser vrakingen: «Politikerforakt»

KrF-leder Bollestad ser også en annen utfordring ved at Sayed nå kastes:

– Nå snakker jeg som person – uavhengig av partiet jeg er i: Her handler det om en ung, populær person som har fått en masse tilleggsstemmer. Da blir hendelsen krevende. For ikke å drepe ungt, politisk engasjement, har alle partier et ansvar, mener Bollestad.

Også lokalavisen Dalane Tidende går hardt ut på lederplass torsdag: «Politikerforakt – se til Sokndal», lyder overskriften.

STOLT TEAM: Fra h.: Venneslas Nils Olav Larsen, Kvinesdals Per Sverre Kvinlaug og Sokndals Jonas Andersen Sayed i ordførerprat under Arendalsuka i 2021. Bare Kvinlaug får fortsette. (Erlend Berge)

Sp var på jakt. Punktum for KrF-epoke

Også i Iveland har KrF mistet ordførerkjedet. Det sørger Høyre, Frp og Ap sammen for. Men for KrF er smellen i Vennesla større.

En lang KrF-epoke er slutt når Nils Olav Larsen nå er ferdig som ordfører. Posten har partiet hatt siden 1990.

KrF var størst ved valget, men gikk tilbake til 24,7 prosent. Da trengte KrF ikke bare én, men to alliansepartnere. Avisen Fædrelandsvennen omtaler en vending som overrasket Larsen selv og hvordan Ap, Høyre, Frp og Sp sammen fintet KrF ut.

Som i Sokndal var det Senterpartiet som kapret ordførerkjedet – Høyre fikk varaordføreren.

FØR VRAKINGEN: En fornøyd Olaug Bollestad i KrFs valgvake da tallene pekte oppover igjen. Men vrakingen av partiets viktige ordførere er hun opprørt over. (Erlend)

Kan KrF ha jobbet for dårlig, Bollestad?

Før valget hadde KrF 11 ordførere. Vårt Land har kartlagt hvor usikkert det er om partiet beholder dette antallet etter årets kommunevalg.

KrF beholdt ordføreren i «utstillingsvinduet» Hå på Jæren. Der var båndene til andre partier sterke alt før valget.

[ Kristen-kommunist i kommunestyret på Karmøy ]

– Kan KrF ha jobbet for dårlig i forkant andre steder med å sikre fortsatt ordførermakt?

– Nei. I eksempelvis Sokndal har vi fulgt prosedyrer og vært lojale mot dem vi har samarbeidet med, svarer Bollestad.

KrF-lederen har ikke mistet troen på at partiet kommer ut med samme antall ordførere som sist:

– Vi har hittil fått flere varaordførere enn vi har hatt denne perioden, sier Bollestad.