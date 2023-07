Akkurat nå sitter en syklende ordfører fast omtrent to mil nord for Ålborg i Danmark, med et punktert dekk. Sykkelpumpen har sluttet å fungere, men en hyggelig dansk dame sørger for at turen kan fortsette sørøstover.

KrF-ordføreren startet søndag på en sykkeltur i retning Ukraina. Han skal være med å levere en bil til ordføreren i Zaliztsi i Ukraina, og har valgt to smale sykkelhjul som fremkomstmiddel.

– Innsamlingen har bare foregått noen dager, men det er allerede kommet inn 60.000 kroner. Det er jo kjempebra!

Han sykler ikke for eget treningsutbytte, men for å samle inn penger som går uavkortet til ukrainske soldater ved fronten.

Det var Dalane Tidende som først omtalte den syklende ordføreren.

Støtter ukrainske soldater

Sayed forteller at målet med turen er å samle inn penger, og være med å hjelpe til i motstandskampen til de ukrainske soldatene.

– I Polen møter jeg en gjeng som skal kjøre følgebil. Når vi kommer fram skal bilen doneres til ordføreren i Zaliztsi, Andriy Noga.

TRANSPORTMIDDELET: På denne sykkelen skal ordføreren tråkke tusenvis av ganger for å nå Ukrainamålet. (Privat)

Sayed forteller at bilen skal fylles opp med forsyninger, som ordføreren personlig skal kjøre til fronten til sine landsmenn. Han har fått en lang liste med behov fra soldatene.

– Bilen kommer til å bli fylt opp med ting som medisinsk utstyr, mat og andre varer soldatene har meldt fra om at de trenger.

Han forteller at det er en lokal organisasjon i Sokndal som har levert biler og andre forsyninger til det ukrainske forsvaret. Så langt har de levert 60 biler.

– Respekt for ordføreren som må ta imot falne soldater

For ordføreren i Sokndal er det fjerde gang han er i Ukraina. Han forteller at det er sterk å se hvordan hverdagen i landet påvirkes av krigen.

– I denne delen av landet er de ikke direkte rammet av krigen, men det påvirker likevel samfunnet. Jeg har stor respekt for ordføreren i Zaliztsi som stadig oftere må ta imot falne soldater fra krigen.

UKRAINA: Sokndalordfører Jonas Andersen Sayed foran krigsherjede blokker i Ukraina. (Privat)

Sayed forteller at han også har besøkt steder som var under russisk okkupasjon en periode.

– Der har det vært forferdelige krigsforbrytelser.

Han legger vekt på at krigen også påvirker stedene som ikke er under okkupasjon.

– Det er flyalarmer, strømbrudd, inflasjon... Det setter alt i perspektiv. Det oppleves veldig meningsfylt å kunne bidra konkret på denne måten.