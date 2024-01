Uttalelser fra Sp-toppen Marit Arnstad til Vårt Land i romjulen får Venstre-talskvinne, Ingvild Wetrhus Thorsvik, til å reagere sterkt.

– Det var dette vi fryktet, sier Thorsvik til Vårt Land.

Arnstad bekreftet da at det ikke er avklart om regjeringen ville ta steg to etter Abortutvalgets utredning: Fremme endringer i abortloven til avstemning i Stortinget. Et flertall i utvalget anbefalte før jul å utvide grensen for selvbestemt abort fra 12. til 18. svangerskapsuke.

Nå ber Venstre regjeringen vise kortene – og gi Stortinget et svar. Får ikke partiet bekreftet at det går mot lovendringer, kan Venstre selv bidra til et forslag som tvinger Stortinget til å stemme over utvidet grense.

Det trenger ikke mangle mange stemmene på et flertall. Også Rødt er overrasket over Arnstad – og tygger på mottrekk.

Ap og Sp splittet. Bremser det ny, friere abortlov?

For Sp er saken krevende: Partiet gikk til valg på å beholde 12-ukers grensen for selvbestemt abort. Ap lovet derimot velgerne utvidet grense.

Selv om regjeringspartiene sammen ba abortutvalget utrede mulige endringer i dagens lov, er det for Sp ingen automatikk i at utvalgets anbefaling om ny grense blir til forslag fra regjeringen.

I intervjuet med Vårt Land sa Arnstad også dette:

Hun tør ikke si sikkert om en eventuell lovproposisjon fra regjeringen kommer til behandling i denne stortingsperioden.

Spørsmålet om Ap eventuelt skal få fremme et slikt forslag alene, må regjeringspartiene i så fall «drøfte grundig».

FORHISTORIE: Et Venstre-forslag om utvidet abort-grense ble stemt ned i 2022. Nå varsler partiets Ingvild Wetrhus Thorsvik at et fremstøt kan komme på nytt. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Abort-liberale ville vente på Støre – og stemte Venstre ned

Men nå vil altså Venstre har klarhet – og misnøyen deres har en forhistorie:

Våren 2022 fremmet Venstre eget forslag om 18-ukers abortgrense – uten å vente på regjeringens egen abortutredning.

Fremstøtet ble nedstemt – også av andre abortliberale partier som SV, Rødt og MDG.

Venstres meningsfeller ville avvente Abortutvalgets arbeid og regnet med en sak med utvidet grense fra regjeringen. For regjeringen rommet jo også et Ap som er enige med dem.

«Skuffet» – men ikke overrasket

– Vi mente jo at det meste var klart for å kunne endre grensen allerede i 2022. Men inntrykket var også da at regjeringen ikke nødvendigvis ville la seg påvirke av konklusjonen fra utvalget de satte ned, sier Thorsvik.

– Du er altså ikke så overrasket over Sps signaler?

– Jeg er skuffet. Men jeg er ikke overrasket. For det å la et utvalg jobbe, fremsto også som en utsettelse av diskusjoner internt i regjeringen. Vi ante at utfallet kunne bli som dette, svarer Thorsvik.

---

Ventetid om lovgrep

Torsdag 14. desember leverte Abortutvalget sin NOU-utredning med forslag til endringer i abortloven og alternativer til systemet med abortnemnder.

Dagens lov har vært uendret siden 1978. Abortdebatten blusset for alvor opp igjen etter at KrF fikk igjennom en innstramming av loven fra Erna Solbergs regjering.

Ap var blant partiene som våren før valget vedtok å arbeide for utvidet selvbestemt grense.

---

Uklart svar? Da tikker det mot stortingsoppgjør

Derfor vil Thorsvik og Venstre nå ha klarhet: Vil regjeringen gå videre med lovsak? Partiet utfordrer helseminister Ingvild Kjerkol:

– Jeg vil sende ministeren et skriftlig spørsmål for å få bekreftet eller avkreftet om det i år kommer en stortingssak fra regjeringen om abortloven, forklarer Thorsvik.

– Hvis svaret fra statsråden da er uklart?

– Hvis det det viser seg at lovforslaget ikke vil komme, kommer vi på nytt til å fremme forslag om en utvidet grense for selvbestemt abort.

– Kan det i så fall bli aktuelt i vår?

– Hvis svaret er et tydelig nei fra regjeringen, er det jo ikke aktuelt å vente. Dette handler ikke om symbolpolitikk, men kvinners rett til å bestemme over eget liv, egen helse og egen fremtid, svarer Thorsvik, som sitter i Stortingets justiskomite.

FERDIG UTREDET: Midt i desember mottok helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) Abortutvalgets rapport fra utvalgsleder Kari Sønderland. (Heiko Junge/NTB)

Thriller på gang – mens regjeringen jobber?

Venstre-talskvinnen påpeker at utvidet grense kan være innen rekkevidde. Det kan være så få som fem stemmer som trengs i Stortinget for å utvide dagens lov. Det forutsetter at flere partier fristiller representantene.

– Men det er bedre hvis dette kommer fra regjeringen selv enn at det kommer som et representantforslag, sier hun.

I Vårt Land-intervjuet med parlamentarisk leder Marit Arnstad i romjulen bekreftet hun at også Sp vil fristille representantene sine om eventuelle endringer i abortloven avgjøres av Stortinget.

Men i Ap hersker en annen forståelse, fikk Vårt Land kartlagt før jul. Der er holdningen fra en rekke aktører at det faktisk skal komme en proposisjon fra Støre-regjeringen om å utvide grensen for selvbestemt abort.

Hva vil skje? Også andre partier forbereder seg

Miljøpartiet De Grønne (MDG) ønsker å utvide dagens selvbestemte grense til 18 uker. Men etter det Vårt Land kjenner til har spørsmålet ikke vært noe tema i MDG etter at Abortutvalgets utredning ble presentert midt i desember.

I SV jobber partiets kvinneutvalg med å forme partiets posisjon etter at utvalget landet utredningen. Partiets landsstyre vil ventelig drøfte spørsmålet senere på våren, får Vårt Land opplyst.

I likhet med hos Venstre vekker også uttalelsene fra Arnstad uro i Rødt:

TALSKVINNE: Seher Aydar er helsepolitisk talskvinne for partiet Rødt. (Heiko Junge/NTB)

Også Rødt er på vakt – og ber om svar

– Jeg er overrasket over at et lovforslag nå ikke er noe selvsagt, sier Rødts helsetalskvinne, Seher Aydar, til Vårt Land.

Hun påpeker at Abortutvalget brukte lang tid på utredningen og har foretatt en grundig gjennomgang av dagens lov.

– Man kan være enig eller uenig i konklusjonene. Men det er klart at Stortinget både må få spørsmålene om modernisering av loven og om man skal utvide grenser for selvbestemmelse til behandling.

Også Aydar finner grunn til å stille helseministeren spørsmål.

– Vil regjeringen komme med forslag? Eller så må Stortinget gjøre det selv, spør Aydar.