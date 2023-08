I 2016 tok Vårt Land tempen på flerkoneri i Norge. Da sa folk vi møtte at flerkoneri var et økende problem i Norge.

Nå øker det enda mer, ifølge «Josefina».

Hun er norsk statsborger, men født i Gambia. Hun opplevde at etter flere års ekteskap dro ektemannen tilbake til Gambia for å gifte seg på nytt, med en ny kone.

Dette blir vanligere og vanligere i det norsk-gambiske miljøet, forteller «Josefina». Dette er ikke hennes egentlige navn, men Vårt Land er kjent med identiteten hennes.

Den tidligere ektemannen hennes er død.

Lov å ha «flere» koner

I Norge er det kun lov å være rettslig gift med én annen. Bigami og polygami er altså forbudt. Det som derimot kan forekomme er å være rettslig gift med en i Norge, og religiøst gift med en, eller flere andre i et annet land, forteller Marianne Hafnor Bøe.

Hun er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, og har blant annet skrevet ei bok om feminisme i islam. Selv om flerkoneri forekommer, er det ikke vanlig blant muslimer sier Hafnor Bøe.

– Det er veldig omstridt som ekteskapspraksis. Vi vet det forekommer, men i noen muslimske land er det forbudt. I andre finnes det strenge regler for det.

RELIGIONSVITER: Marianne Hafnor Bøe ved UiS forklarer at måten enkelte religiøse ekteskap inngås kan gjøre det vanskelig for norske myndigheter å forhindre polygami. (Elisabeth Tønnessen)

Hafnor Bøe sier at i mange land er ikke religiøse vielser slik som i Norge. De foregår oftere i privat regi enn i en moské.

– For at et ekteskap skal være religiøst gyldig må en inngå en kontrakt. Men det er fullt mulig å inngå en slik kontrakt uten å involvere myndigheter.

Det er dette siste poenget som gjør det mulig for ektemenn å gifte seg juridisk med noen, og religiøst med andre, opplyser Hafnor Bøe.

– Det er vanskelig for myndigheter å vite fordi det skjer i hemmelighet og uten offisiell registrering. Da blir det vanskelig å få oversikt over fenomenet og forhindre det.

Mannen reiste bort

– Etter rundt 16 år med et vanskelig ekteskap reiste mannen min til Gambia for å gifte seg med kone nummer to. De giftet seg kun i moskeen, sier «Josefina».

Hun forteller at enkelte som gifter seg med kone nummer to i utlandet også får barn med disse. Barna vil da bli norske statsborgere, ettersom en av foreldrene også er det.

De har full rett til å flytte til Norge. Ettersom de også er norske statsborgere, fører ikke UDI statistikk over hvor mange, eller få, dette gjelder, opplyser UDI til Vårt Land i en e-post.

«Josefina» er klar på at hun opplever at flerkoneri øker, spesielt i det norsk-gambiske miljøet. Hun mener dette er mulige forklaringer:

– Menn snakker sammen. Hvis noen klager over ekteskapet sitt, forteller de at de bare kan gifte seg med en ny. I tillegg har mange bedre økonomi nå. De har råd til å reise ned og skaffe seg flere koner.

STYRKE: Det var i samtaler med en venninne «Josefina» samla opp motet til å skille seg med mannen: – I samtalene med henne fikk jeg min styrke. (Erlend Berge)

Økonomisk byrde

«Josefina» opplevde det som veldig vanskelig da ektemannen returnerte hjem etter å ha fått seg en ny kone.

I tillegg beskriver hun at kone nummer to ble en økonomisk byrde. I det norsk-gambiske miljøet er det nemlig relativt vanlig å sende penger til familie som er igjen i Gambia. Det gjorde både «Josefina» og ektemannen.

– Mannen min og jeg eide mye eiendom sammen i Gambia som vi leide ut. Denne inntekten delte vi. Da han fikk en ny kone sendte han penger ned til både henne og familien hennes. Vi delte eiendommen på tre, istedenfor to.

Til slutt mistet jeg alle eiendommene mine i Gambia, men jeg og barna våre endte opp med huset her i Norge — «Josefina»

Det var dette som fikk det til å renne over for «Josefina», og hun skjønte at hun ønsket å bryte ut av ekteskapet.

– Mannen min ønsket ikke skilsmisse. Ba vi om råd fra andre i det gambiske miljøet, sa de bare at jeg måtte roe ned. Det var vanskelig.

Etter en lengre periode med uenighet gikk til slutt «Josefinas» ektemann med på å ta ut skilsmisse. Dette startet en lang rettslig runde mellom de to. Ektemannen mente han og den nye kona skulle sitte igjen med eiendommene de delte.

Til slutt endte det med at «Josefina», ga opp eiendommene hennes i Gambia. Samtidig endte hun og barna med huset i Norge. Det deleier de nå.

Få steder å oppsøke hjelp

I tida etter ektemannen fikk ny kone og før «Josefina» tok ut skilsmissen var det få steder hun kunne gå for å oppsøke hjelp. I det gambiske miljøet la de skylden på «Josefina», det var aldri mannens feil.

Redningen hennes ble til slutt en venn. Med henne kunne «Josefina» prate ut.

– I samtalene med henne fikk jeg min styrke.

I tillegg har hun Inter African Committee (IAC). De tilbyr blant annet seminarer og samtalegrupper for kvinner med afrikansk bakgrunn.

IAC opplever en økning nå i andelen kvinner som oppsøker hjelp med polygami, opplyser organisasjonens leder, Neneh Bojang, til Vårt Land.

Krisesenteret: – Kjent problemstilling

– Flerkoneri er trolig større i Norge enn det vi tenker at det er, og vi ser tydelig at det forekommer her, sier Inger-Lise Walmsness Larsen.

Hun er leder for Oslo krisesenter. De er kjent med problemstillingen, til tross for at få oppsøker dem på grunn av flerkoneri.

– Det er veldig få som kommer til oss hvor dette er hovedproblemet, men i samtaler med oss kan dette bli avdekket. Enten om det er vi som spør om det, eller de som forklarer det.

Ettersom kvinnene som oppsøker krisesenteret ikke gjør det primært på grunn av polygami kan ikke Walmsness Larsen si om flerkoneri i Norge øker eller minker.

