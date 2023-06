– Å sette ned den seksuelle lavalderen i Norge, har egentlig ikke vært et tema for Arbeiderpartiet nå. Det har ikke vært noe stort krav verken fra folk eller det politiske miljøet.

Det sier Maria Aasen Svensrud, juridisk talsperson i Arbeiderpartiet.

– Arbeiderpartiets stortingsgruppe har behandla forslaget, men ser ikke noe grunn til å gå videre med det, fortsetter hun.

Før jul foreslo Straffelovrådet å senke den seksuelle lavalderen fra 16 til 15 år. I begrunnelsen la de frem:

«Flertallet kan ikke se at tungtveiende hensyn tilsier straffesanksjonering av seksuell omgang med ungdom over 15 år alene på grunn av alder. Mange i denne aldersgruppen vil i dag være tilstrekkelig modne til å ha seksuell omgang, og bør gis frihet til å gjøre seksuelle erfaringer etter eget ønske.»

Det har skapt reaksjoner. Tidligere denne uken skrev Vårt Land om en undersøkelse som viser at syv av ti barn og unge selv ikke ønsker å sette ned lavalderen.

Svendsrud fremhever at det er fint at Straffelovrådet har valgt å se på den seksuelle lavalderen, men at Arbeiderpartiet ikke noe behov for å gå videre og endre den.

– Nå skal vi bruke tid på å se hva det er vi ønsker å jobbe videre med, og som eventuelt kan bli nye lover. Det er en prosess som vi sammen med Senterpartiet er i gang med nå, avslutter Svensurd.

Sp: – Signal om å debutere tidligere

Ivar Prestbakmo er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Han meddeler at Senterpartiet heller ikke har noe ønske om å gå videre med forslaget.

– For Senterpartiet sin del ser vi ingen grunn til å senke den seksuelle lavalderen. Det er ikke et sterkt ønske blant barn og unge selv, og kan kanskje heller være med på å øke presset på seksuell debut, sier han.

IMOT: Ivar B. Prestbakmo (Sp) ser ingen grunn til å fremme forslaget. (Stortinget)

Prestbakmo sier at han ikke ser andre argumenter for forslaget enn å sende et signal om at det er ønskelig å debutere seksuelt tidligere. Et slikt signal er det ingen god grunn til å sende, mener han. Han viser også til Redd Barna-undersøkelsen som Vårt Land har omtalt.

– Har forslaget vært oppe til behandling i partiet?

– Ikke noe mer enn når det var sendt på høring. Der har vi registrert mye negativt ved å senke den. Vi tenker at den seksuelle lavalderen er grei som den er, sier han.

Når både Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå avviser forslaget om å senke seksuell lavalder, betyr det at regjeringen ikke viderefører dette forslaget. Det kommer dermed ikke noe forslag fra Justisdepartementet om å endre Straffeloven på dette punktet.

---

Forslag rundt seksuallovbrudd

Blant forslagene fra Straffelovrådet:

Ny bestemmelse som rammer seksuell omgang uten samtykke, og som innebærer en prinsipiell utvidelse av straffansvaret.

Rådet anbefaler at den seksuelle lavalder settes ned til 15 år, og at barn som nærmer seg seksuell lavalder gis større rom for å utforske egen seksualitet i samhandling med jevnaldrende.

Rådet foreslår å fjerne minstestraffene i seksuallovbruddskapitlet.

Rådet foreslår å avkriminalisere kjøp av seksuelle tjenester.

Rådet foreslår også å utvide vernet mot seksuell utnyttelse av barn i en særlig sårbar situasjon.

Alle rådets forslag og anbefalinger var enstemmig vedtatt av rådet.

---

