Saken oppdateres lørdag ettermiddag.

Opptellingen tok tid og det var spent summing i salen på Kristelig Folkepartis landsmøte lørdag.

Men til slutt kunne dirigentbordet lese opp resultatet i nestleder-thrilleren mellom Ida Lindtveit Røse fra Viken og Jorunn Gleditsch Lossius fra Agder.

98 stemte for Røse og 56 for Lossius. Tre stemte blank. Landsmøtesalen svarte med stående applaus.

Lossius gratulerer Røse: – Å bli foreslått har vært ærefullt

Minutter etter at spenningen var utløst, flokket kobbel av presse og profiler seg rundt Røse.

I Agders benkerad konstaterte Lossius landsmøtets valg.

– Jeg må bare gratulere Ida, sier Lossius til Vårt Land.

– Er du skuffet?

– På ingen måte. Jeg har opplevd masse støtte i denne prosessen og det å bli foreslått har vært ærefullt.

Røse: – Skal jobbe for tydelig, raust og bredt KrF

I en uttalelse sier Ida Lindtveit Røse at hun er «svært glad og takknemlig for tilliten».

– Sammen med mange tusen kristendemokrater over hele landet skal jeg jobbe for et tydelig, raust og bredt KrF, sier hun i uttalelsen.

Der trekke den nyvalgte KrF-nestlederen fram familien som den «viktigste grunnsteinen i samfunnet vårt»:

– KrF skal ta vare på alle typer familier og gi dem mulighet til å forme sin egen hverdag. Alle barn fortjener en trygg og god oppvekst.

Røse sier hun også vil være en forkjemper og støttespiller for næringslivet.

GRATULERER: Jorunn Gleditsch Lossius gratulerer konkurrenten Ida Lindtveit Røse med seieren i nestledervalget. (Berit Aalborg)

Drama på oppløpssiden

Inntil få dager siden så det ut til at Røse ville bli valgt uten motkandidat. Men tirsdag bekreftet Lossius overfor NRK at hun tok opp kampen om vervet.

Før lørdagens avstemning anslo nøkkelfolk på begge sider i nestlederkampen at Ida Lindtveit Røse hadde et lite overtak. Begge kandidaters støttespillere hadde på forhånd kartlagt støtte.

Men med skriftlig avstemning torde ingen å senke skuldrene. Også i Røse-leiren var det de som mentalt forsøkte å forberede seg på et eventuelt tap.

NY LEDERTRIO: Slik ser KrFs nye ledertrio ut: Partileder Olaug Bollestad, nyvalgt 2. nestleder Ida Lindtveit Røse og 1. nestleder Dag Inge Ulstein. (Berit Aalborg)

Rogaland-leder talte for Røse, Vestland-topp for Lossius

Før avstemningen holdt fylkesleder Oddny Helen Turøy fra KrFs største fylkeslag, Rogaland, appell for Ida Lindtveit Røse.

– Jeg er ikke i tvil om at det er Idas kvalifikasjoner vi trenger. Ida er tydelig på at hun vil løfte KrFs verdier. Det er også et poeng at hun representerer en del av landet som ikke er med i ledelsen i dag, sa Turøy fra partileder Olaug Bollestads eget fylkeslag.

Jorunn Gleditsch Lossius ble på sin side snakket fram fra talerstolen av sentralstyremedlem Magne Supphellen fra Vestland.

– Jorunn har medietekke og jobber for verdibasert fornyelse av KrF. Om ufødt liv følger hun aktiv vedtatt politikk. Her vil Ida noe annet, i stedet akseptere abortloven. Det er feil vei og gå. Og det vil svekke KrFs troverdighet, sa han.

Det var Supphellen som tirsdag varslet at han ville vil fremme benkeforslag om å velge Lossius fremfor Røse.

Lanseringen av Lossius som motkandidat skjedde i beste sendetid på NRK Dagsrevyen og hadde undertoner av abortkamp.

Nestleder-thriller avløst av sentralstyre-kaos i KrF?

Resultatet av nestleder-thrilleren kan utløse kaotisk kamp om plasser i partiets sentralstyre, meldte Vårt Land fredag.

Like etter at nestleder-valget var avgjort, ble det klart at også sentralstyrevalget kan bli en thriller.

Etter tapet kjemper nå Lossius om en plass i KrFs toppstyre. Også Nord-Norge er misfornøyd med representasjonen.

Men det var Innlandet-profilen Oluf Maurud som fremmet benkeforslag om å velge inn Nordland-fylkesråd Linda Haukland i sentralstyret.

Avgjørelsen om dette faller først senere lørdag ettermiddag.

Manet til samling før nestleder-valg

Olaug Bollestad og Dag Inge Ulstein ble klappet inn til gjenvalg som henholdsvis partileder og 1. nestleder.

Debatten før valget lørdag formiddag var rolig og uten konfrontasjoner om valg av nestleder, selv om det i forkant var nervøst i korridorene utenfor salen om valget og mulig opprivende debatt.

I stedet ble viktigheten av samling i partiet og geografisk bredde i sentralstyret, særlig mangel av medlem fra Nord-Norge, gjennomgangstonen fra talerstolen.

[ Berit Aalborg: «Bollestad må vinne de som mener KrF er blitt et parti for kristne særinteresser» ]

Undertoner av abortkamp – advarte mot splittende retorikk

Magne Supphellen viste til Jorunn Gleditsch Lossius som vokter av partiets «verdimessige særpreg» da han varslet sitt benkeforslag tirsdag. Dermed spilte han spørsmål om politisk kurs inn i KrFs nestlederkamp.

– Det handler om å løfte den kristne kulturarven. Det handler om religionsfriheten. Det handler om friskolene. Og det handler om kampen for et større rettsvern for det ufødte livet, sa han til NRK.

Ida Lindtveit Røse har flagget at hun støtter at kvinnen må ha siste ord til uke 12. Lossius understreket selv overfor NRK at hennes engasjement er bredere enn abortsaken.

– Men samtidig skal ingen lure på hvor jeg står i det spørsmålet, sa hun.

I fredagens generaldebatt på KrF-landsmøtet var det røster som brukte taletid på å advare mot splittende retorikk i nestledervalget.

Røse overtar Ingelin Noresjøs tomme plass

Vervet som 2. nestleder har stått ledig siden Ingelin Noresjø fra Nordland trakk seg tidlig i 2022. Et drøyt år senere anbefalte KrFs valgkomité partiet å velge Ida Lindtveit Røse som hennes etterfølger.

Dette var kandidatene

Ida Lindtveit Røse (30)

Gruppelederen i fylkestinget i Viken anses som blå i pengepolitikken. Som KrFU-leder støttet Røse dagens abortlov med selvbestemt abort til uke 12. Som statsrådsvikar for Kjell Ingolf Ropstad markerte hun seg med større åpenhet for Pride-feiring enn sjefen sin.

Jorunn Gleditsch Lossius (42)

Fylkeslederen i Agder var raskt ute med kritikk da Hadle Bjuland og KrFU gikk inn for å frede abortgrensen ved uke 12. Som møtende stortingsvara for Kjell Ingolf Ropstad var hun en tøff motstander av statlig overstyring i religionspolitikken.