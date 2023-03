Ida Lindtveit Røse innstilt KrF-nestleder - Lossius i tenkeboksen om å utfordre

I innstillingen fra valgkomiteen som ble offentlig mandag formiddag, lanseres Røse som ny andre nestleder i partiet.

— Det vil være en stor, men også fantastisk oppgave å få være med å lede partiet vårt fremover. Sammen med mange tusen kristendemokrater over hele landet skal vi jobbe for et sterkt KrF i Norge som gir familier større innflytelse til å forme sin egen hverdag, sier Ida Lindtveit Røse i en pressemelding.

Det var et flertall i komiteen som ønsket Røse. Og det ble ingen delt innstilling på nestleder, selv om flere av KrFs fylkeslag ønsket Lossius.

Lossius gratulerer. Men avviser ikke ny kamp

Selv skriver Lossius dette til Vårt Land:

– Jeg registrerer at et flertall i valgkomiteen har pekt på Ida, og vil i den forbindelse gratulere henne med innstillingen.

På spørsmål om det er aktuelt for henne å utfordre Røse gjennom et benkeforslag på landsmøtet i april, svarer hun dette:

– Jeg er som kjent motivert for nestledervervet og vil naturligvis gjøre mine vurderinger inn i mot landsmøtet, men har ikke hastverk med å ta stilling til dette.

Dermed holder Lossius en mulig nestlederkamp fortsatt åpen.

Agder KrF kan ta nestlederkampen på landsmøtet

Nestlederen i fylkeslaget hennes går et skritt lenger. For Agder KrF er det aktuelt å fremme benkeforslag på Lossius som nestleder under landsmøtet. Dermed er altså ikke KrFs nestlederduell over.

– Det kan være aktuelt å foreslå Jorunn som nestleder under landsmøtet. Innspillene valgkomiteen har fått fra fylkene er jo delt, sånn «fifty-fifty». Prosessen viste jo at at Jorunn har stor støtte i partiorganisasjonen. Dessuten reagerer vi på at valgkomiteen ikke har funnet plass for noen fra Agder i KrFs sentralstyre, sier Rune André Sørtveit Frustøl, første nestleder i Agder KrF.

Bollestad og Ulstein tar ny tørn

Ikke utventet innstiller valgkomiteen Olaug Vervik Bollestad til en ny toårsperiode som leder, sammen med sittende nestleder Dag Inge Ulstein.

– Valgkomiteen har jobbet godt med de innspill vi har fått gjennom høringsrundene. Dette er en innstilling jeg er stolt av og som viser bredden i KrF og som både vil være en fornyelse og gi stødig lederskap fremover, sier leder for valgkomiteen, Helga Marie Bjerke i pressemeldingen.

Valget av nestleder skjer på KrFs Landsmøte 22.-23. April på Hamar.

Disse foreslås til sentralstyret - Lossius er ikke blant dem heller

Etter det Vårt Land får opplyst ønsket ikke Lossius å stille til vanlig sentralstyreplass i partiet. Til disse postene foreslår valgkomiteen:

Widar Skogan (Troms)

Magne Supphellen (Vestland)

Øystein Stjern (Rogaland)

Karoline G. Nordbø (Oslo)

Randi W. Frisvoll (Møre og Romsdal)

Saken oppdateres.