Fylkeslederen i Agder bekrefter nå overfor NRK at hun tar kampen mot Ida Lindtveit Røse om nestledervervet på helgens KrF-landsmøte.

Sentralstyremedlem Magne Supphellen fra Vestland har varslet at han vil «benke» Lossius i landsmøtesalen på Hamar, ifølge statskanalen.

Supphellens begrunnelse er at Lossius er opptatt av å ta vare på partiets «verdimessige særpreg».

– Det handler om å løfte den kristne kulturarven. Det handler om religionsfriheten. Det handler om friskolene. Og det handler om kampen for et større rettsvern for det ufødte livet, sier han til NRK.

Vårt Land kjenner til at Lossius støttespillere har kalkulert styrkeforholdet bak et eventuelt motkandidatur.

Knyttet spenning til om abort-spørsmålet ville løftes

Det har vært knyttet spenning til om Jorunn Gleditsch Lossius selv, eller støttespillere med tunge verv, ville gjøre nestlederkampen til et spørsmål KrFs abortsyn.

Ida Lindtveit Røse har flagget at hun støtter at kvinnen må ha siste ord til uke 12 og var leder sist KrFU vedtok støtte til dagens abortlov i 2016.

Lossius var derimot raskt ute med kritikk da KrFU i fjor høst på ny vedtok å frede dagens abortlov.

Blant dem som har gått tungt ut for Lossius, er Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk. Han har på lederplass sagt rett ut at nestledervalget står om KrFs abortsyn. Det samme har noen lokale KrF-politikere gjort i sosiale medier og på debattplass.

Nekter ikke for at abort er en årsak

Verken Lossius eller Supphellen vil overfor NRK si at de gjør nestledervalget til en abortkamp, men nekter heller ikke for at det er en viktig årsak til at de tar kampen om nestledervervet:

– Det er det jeg representerer og som tar meg inn i dette, som er et nestledervalg, ikke en abortkamp. Men samtidig skal ingen lure på hvor jeg står i det spørsmålet, sier Lossius selv når NRK spør om dette.

Magne Supphellen påpeker at en ny nestleder uansett må forholde seg til partiprogrammet.

– Når valget er tatt, vil partiet stå bak den som velges uansett. Men abort er jo et enormt verdispørsmål, sier Supphellen.

FÅR MOTKANDIDAT: Ida Lindtveit Røse utfordres av Jorunn Gleditsch Lossius om den ledige nestlederplassen i krF. (Erlend Berge)

Valgkomiteen pekte på Røse

Det var tidlig i mars at valgkomiteen kom med sin innstilling: KrFs gruppeleder i fylkestinget i Viken, Ida Lindtveit Røse, bør velges til ny 2. nestleder.

For valgkomiteen var det viktig å sikre KrF regional og politisk bredde utenfor kjerneområdene på Sør- og Vestlandet.

Ida Lindtveit Røse (30) kommer fra gamle Akershus, er tidligere KrFU-leder og regnes som et politisk talent. Hun har vikariert som statsråd for Kjell Ingolf Ropstad.

Jorunn Gleditsch Lossius (43) var fast møtende vara på Stortinget da KrF var i regjering, og har lang fartstid i Agder KrF.

Dette viste kartlegging om styrkeforhold i vinter

Da Lossius opprinnelig lanserte sitt kandidatur i Vårt Land, var budskapet at hun kjente seg ønsket av grasrota i partiet. Abort og Pride er saker som skiller henne fra motkandidat Røse.

Vårt Lands kartlegging av fylkenes høringssvar til valgkomiteen i vinter tyder på jevnt løp i nestlederkampen, men en liten ledelse til Røse.

Meningene var delte i flere av fylkesstyrene da de vedtok sine høringssvar til valgkomiteen. På landsmøtet er det menige delegater som avgjør.

Posten som 2. nestleder i KrF har stått ledig siden Ingelin Noresjø trakk seg i fjor vinter.