Fortvilte somaliske mødre ser barna dø

Nå frykter den 40 år gamle kvinnen at hun er i ferd med å miste nok et barn. På fanget hennes ligger tre år gamle Ali Osman, kraftig underernært og nesten ute av stand til å stå oppreist. Livredd for å miste den lille gutten, bar hun ham hele den 90 kilometer lange veien fra landsbyen til hovedstaden Mogadishu.

Nå sitter hun på gulvet til et behandlingssenter for underernærte barn, omgitt av mange andre bekymrede mødre, alle med små kropper på fanget. Salaad orker nesten ikke å fortelle om de fire barna hun har gravlagt hjemme i landsbyen, i jord som er alt for tørr til at noe lenger vil vokse der.

Tusenvis er definitivt døde — FNs nødhjelpskoordinator for Somalia, Adam Abdelmoula

Stadig flere dør

Somalia, Etiopia og Kenya opplever nå den verste tørken på over 40 år. Regnet har uteblitt de siste fire regntidene, og utsiktene er dystre for regntida som nå står for døra. Avlingene har sviktet, ingenting vil lenger gro og husdyra er døde av tørst og mangel på fôr.

Hvor mange mennesker som hittil har bukket under, vet ingen med sikkerhet. Utallige somaliere har ikke lenger krefter til å ta den lange veien til nærmeste behandlingssenter.

Hittil i år er det registrert 448 dødsfall på behandlingssentre i Somalia, men det er trolig bare toppen av et isfjell.

– Tusenvis er definitivt døde, sier FNs nødhjelpskoordinator for Somalia, Adam Abdelmoula.

HJELP: Tre år gamle Osman er kraftig underernært og veier altfor lite. Moren Owliyo Hassan Salaad tok ham med til et senter for underernærte barn i Mogadishu, hvor legen Mustaf Yusuf hjelper. (Farah Abdi Warsameh/AP)

Etterlot barna

Salaads fire barn, som alle var under ti år gamle, døde uten at dette ble registrert av myndighetene.

Mange andre, det store flertallet av dem sårbare barn, har lidd samme skjebne i avsidesliggende landsbyer. Andre har bukket under for sult og tørst etter at familien har lagt ut på vandring.

Salaad etterlot fire barn hos ektemannen da hun la ut på ferden mot Mogadishu, de var for svake til å bli med. Om de lever når hun kommer hjem, tør hun ikke tenke på.

Nødhjelpskutt

Tørke er ikke uvanlig på Afrikas Horn, men den tørken Somalia, Etiopia og Kenya nå opplever, er uvanlig.

Koronapandemien og krigen i Ukraina har samtidig fått rike land til å kutte i nødhjelpsbudsjettene, og prisene på matvarer som hvete og matolje har skutt i været og er noen steder doblet.

Millioner av husdyr som tidligere forsynte folk med melk og kjøtt, og som kunne brukes som valuta, er døde.

Vi kommer til å få se «en eksplosjon i antallet barnedødsfall» på Afrikas Horn dersom verden utelukkende fokuserer på krigen i Ukraina og unnlater å handle, slår FNs barnefond (Unicef) fast.

LEIRE: Hundretusenvis av somaliere flykter fra tørke og sult og finner veien til overfylte leirer i utkanten av hovedstaden Mogadishu, i håp om at hjelpen fins der. Over 200.000 somaliere trues ifølge FN av «katastrofal sult», og mange av dem er barn. (Farah Abdi Warsameh/AP)

Rykker nærmere

Selv Somalias hovedstad opplever nå at sultkatastrofen rykker stadig nærmere. Tusenvis av desperate mennesker ankommer daglig overfylte leirer i utkanten av byen, og hjelpearbeidere har verken kapasitet eller ressurser til å ta hånd om alle.

Salaad og lille Ali Osman ble bortvist fra det første sykehuset de oppsøkte, men var heldige og ble henvist til et behandlingssenter for ekstremt underernærte barn, drevet av hjelpeorganisasjonen Action Against Hunger. Senteret er stappfullt, alle senger er opptatt og noen må ligge på gulvet.

Mødre med barn på fanget gråter stille, små kropper klamrer seg til livet og klynker når helsearbeidere forsiktig undersøker om de er i stand til å ta til seg næring.

Sprengt kapasitet

– Kapasiteten ved senteret er sprengt, sier legen Mustaf Yusuf. Bare i mai tok de imot 122 nye pasienter. Tilstrømmingen er nå større enn noen gang siden organisasjonen begynte å arbeide i Somalia under sultkatastrofen i 1992, og antallet underernærte barn som får behandling har økt med 55 prosent siden i fjor.

– Vi vet av erfaring at dødeligheten raskt stiger når alle forhold ligger til rette for det, når mange er på flukt, vi har utbrudd av sykdommer og mange er underernærte. Alt dette har vi nå i Somalia, sier Biram Ndiaye i Unicef.

I Bay-regionen i sør er barnedødeligheten doblet den siste tida og antallet alvorlig underernærte er tredoblet. Også i andre deler av landet har antallet registrerte underernærte barn under fem år økt med over 40 prosent, sammenlignet med samme tid i fjor, ifølge Famine Early Warning Systems Network.

SYK: Noen av de somaliske barna viser tegn til kwashirokor, en alvorlig mangelsykdom hos småbarn forårsaket av langvarig mangel på mat. Kwashiorkor brukes i dag først og fremst om barn som er rammet av proteinmangel. (Farah Abdi Warsameh/AP)

Hjelpen uteblir

At deler av det sørlige Somalia kontrolleres av den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab, gjør det vanskelig å bringe inn nødhjelp. Det bidro også til at over 250.000 somaliere døde under sult i årene 2010 til 2012, halvparten av dem barn.

Ifølge FN trues nå over 200.000 mennesker av «katastrofal sult» i Somalia, en dramatisk økning fra april da antallet var drøyt 80.000.

FN-organisasjonene har i månedsvis tryglet medlemslandene om penger for å holde sultkatastrofen på avstand, men har til nå fått løfte om bare 18 prosent av det som trengs i år.

For mange i de overfylte leirene rundt Mogadishu er sultkatastrofen for lengst et faktum.

– Jeg etterlot noen av barna mine for at de skulle ta seg av dem som led, forteller Amina Abdi Hassan. Hun kom til Mogadishu fra en landsby sør i Somalia, bærende på en kraftig underernært baby. Begge er fortsatt sultne.

Nå er det lite hjelp å få. Bare Gud kan hjelpe dem — Nadifa Hussein, leder for leiren

EKSTREMISTER: Deler av det sørlige Somalia kontrolleres av den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab, noe som gjør det vanskelig å bringe inn nødhjelp. ( NTB/scanpix)

Overveldende

Hawa Abdi Osman har måttet gravlegge flere av barna sine. Utslitt og svekket gikk den gravide kvinnen i fem dager i håp om å finne hjelp i hovedstaden.

– Vi måtte etterlate noen av slektningene våre, andre bukket under mens vi så på, forteller kusinen hennes, Halima Ali Dhubow.

Noen forteller at de gikk i 19 dager før de var framme, forteller Flyktninghjelpen som driver leiren.

– I går kveld kom det 120 familier. Vi gir dem det vesle vi har, som litt brød. Antallet som kommer er imidlertid så overveldende at vi ikke har kapasitet til å hjelpe alle, forteller styreren i leiren, Nadifa Hussein.

– Hjelpeorganisasjoner bidro tidligere, men nå er det lite hjelp å få. Bare Gud kan hjelpe dem, sier hun.