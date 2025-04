Vårt Land (VL) kom i skade for å oppsummere at jeg mener invasjonen av Ukraina er legitim. Det jeg sa var at invasjonen er et brudd på internasjonal lov, men at Russland har legitime sikkerhetsanliggender vi må ta på alvor.

VL bad KFUK-KFUM uttale seg om mine synspunkt, og de tok avstand fra meg. Jeg snakket med mine ledere og fortalte om feilen. De var takknemlige og fortalte at deres uttalelse bygget på VL artikkelen med feilinformasjonen. Senere har VL henvist til denne «uenigheten» både på lederplass og i senere artikler, selv om den bygger på en feil de selv har gjort.

Vi må tale sant

Vi må tale sant om at Nato-land ruster opp til en storkrig, og at dette kan føre til at verdenskrig blir uunngåelig. I dag finnes alternativer, og jeg mener vi må prøve disse, uten å gå på akkord med folkeretten. Mine synspunkter om folkeretten er i tråd med KFUK-KFUMs. Vi er begge tydelige på at invasjonen er brudd med internasjonal lov.

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland hevdet at hvis mange mener som meg, «snakker vi snart russisk her». Stensland står i fare for å demonisere Russland og villede befolkningen om hvilken fare Russland representerer. Faren for at Norge skal bli invadert og at vi skal bli tvunget til å snakke russisk er tilnærmet null.

Når partileder Arild Hermstad hevder at Russland ikke frykter Nato, men bare frihet og demokrati, er dette feil. Russland har vært tydelige på at de frykter at vestlige våpensystemer blir utplassert i Ukraina. Internasjonale avtaler gir Russland rett i at Ukraina ikke skal være i Nato. Det er mulig å gi Ukraina sikkerhet uten å innlemme landet i Nato. Vi må finne løsninger som ivaretar sikkerheten til alle parter, ikke bare Nato-land.

Nato ønsket krig

Våre folkevalgte må ta innover seg at Ukraina var villig, etter forhandlinger i Istanbul våren 2022, til å inngå avtale med Russland. Eneste betingelse var nøytralitet, bekreftet den ukrainske forhandlingslederen David Arakhamia. Den ukrainske delegasjonen betegnet forhandlingene som suksess, men statsminister Boris Johnson reiste til Kyiv og sa, ifølge Arakhamia, at de ikke skulle signere. Budskapet fra Nato var: la oss krige. Hadde ikke Nato grepet inn kunne vi fått et nøytralt Ukraina og unngått tap av millioner av mennesker.

Folk må gjerne kalle dette et snakkepunkt fra Kreml, men jeg sier det fordi det er sant og rettferdig, ikke fordi Putin har sagt det

Etter mitt syn handler ikke dette for Russland om å gjenopprette et russisk imperium, men sikre at Natos våpensystemer, inkludert atomvåpen, ikke kommer så nær Moskva at beskyttelse blir umulig. Det samme behovet for sikkerhet har alle andre land. Cuba-krisen viser at dette kan løses med diplomati. Løsningen på Cuba-krisen var å trekke tilbake amerikanske våpensystemer plassert i Tyrkia og trekke tilbake sovjetiske våpensystemer som skulle plassers på Cuba.

Ukraina har forpliktet seg til å være nøytrale, og Nato-land har forpliktet seg til ikke å utvide alliansen østover etter Tysklands gjenforening. Russland var fornøyd med Minsk-avtalene om et nøytralt Ukraina, men når Ukraina ikke lenger holdt fast ved disse ble dette oppfattet som dramatisk. Folk må gjerne kalle dette et snakkepunkt fra Kreml, men jeg sier det fordi det er sant og rettferdig, ikke fordi Putin har sagt det.

Kan bli atomkrig

Flere stortingspolitikere står i fare for å karakterisere innspill om fredsforhandlinger som prorussiske og illegitime. Resultatet av eskalering og demonisering av Russland kan bli atomkrig. Det finnes alternativer som er mye bedre enn å bruke titusenvis av milliarder kroner på våpensystemer, der vi skaper en situasjon som kan gjøre storkrig og endog atomkrig uunngåelig. Disse løsningene finner vi gjennom forhandlinger.

Mange som peker på disse løsningene blir kalt Putin-klakører, noe jeg også har blitt kalt. Men jeg tror ikke folk som fortjener disse merkelappene vil hevde at invasjonen er illegitim og at Russland begår krigsforbrytelser, noe jeg gjør. Det betyr ikke at Russland er eneste aggressoren. Jeg mener Nato-land har opptrådt aggressivt og provoserende ved å stadig flytte vestlige våpensystemer nærmere Russland. Skal vi løse krisen vi står i, må vi adressere dette.